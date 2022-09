Tech analyse: Dit deden de MotoGP-teams tijdens de Misano-test

Met uitzondering van Suzuki, het merk dat eind dit seizoen uit de MotoGP vertrekt, hadden de vijf overgebleven fabrikanten behoorlijk wat ontwikkelingswerk meegenomen naar Misano. Deels voor 2023, maar in sommige gevallen ook nog voor dit jaar. Tijdens de twee testdagen op het Misano World Circuit Marco Simoncelli kon er volop gereden worden, al kunnen er altijd vraagtekens gezet worden bij dergelijke testdagen. Het circuit lag er dinsdag en woensdag uitstekend bij, het gripniveau was na de actie van het weekend boven gemiddeld goed en dat bleef ook woensdag zo. De tijden die gereden werden, dienen om die reden niet al te serieus genomen te worden.

Honda

We beginnen onze rondgang door de pitlane bij Honda. Daar werd in twee dagen heel wat materiaal gebruikt om te kijken of het merk binnen afzienbare tijd uit de crisis kan komen. Testrijder Stefan Bradl reed met verschillende frames, gebruikte verschillende achterbruggen. De meest in het oog springende achterbrug was er eentje geproduceerd door Moto2-constructeur Kalex. Dit type achterbrug is gemaakt van aluminium en heeft een vrij groot formaat. Daarmee kan het Duitse merk de juiste mix tussen gewicht en stijfheid vinden. Stefan Bradl deed er dinsdag een paar runs mee voor hij het exemplaar weer inleverde voor een carbon-achterbrug. Het is echter een ferme suggestie dat Honda bereid is buiten de eigen fabriek te kijken naar verbeteringen voor de MotoGP-machine en dat is nogal wat voor de Japanse formatie.

Honda kwam tijdens de test in actie met een kopie van de Aprilia-aero. Foto: German Garcia Casanova

Op technisch vlak kwam Honda ook met een ander aerodynamische pakket in actie. En dat pakket werd met name door Aprilia-personeel met veel bewondering bekeken. Het is namelijk een kopie van het pakket waar Maverick Viñales en Aleix Espargaro sinds de Barcelona-test veelvuldig mee in actie zijn gekomen. Marc Marquez heeft – logischerwijs – sinds de start van het seizoen nog geen tweede aerokit in gebruik genomen en heeft dus nog een kans om een andere variant te gebruiken. Honda was heel blij met de terugkeer van Marquez. De coureur reed precies honderd ronden verdeeld over beide dagen en was rapper dan welke Honda-rijder dan ook. Het is de vraag of de Spanjaard er over anderhalve week bij is tijdens de Grand Prix van Aragon, maar de eerste signalen zijn positief. De zesvoudig MotoGP-wereldkampioen concludeerde overigens na twee dagen dat “er nog heel wat werk aan de winkel is bij Honda”.

Yamaha

Het heeft jaren en jaren geduurd, maar Yamaha lijkt eindelijk werk gemaakt te hebben van het bouwen van een betere krachtbron. Het is iets waar Valentino Rossi in zijn goede jaren al over klaagde, maar goudhaantje Fabio Quartararo lijkt het nu daadwerkelijk voor elkaar gekregen te hebben. Een blik op de topsnelhedenlijst én op de teksten van Quartararo na de woensdagochtend, zeggen genoeg. Yamaha heeft een stap gezet en het is nog maar september. Op het snelste stuk van het Misano-circuit klokte hij 298,3 kilometer per uur, een fractie langzamer dan wat Ducati-coureur Jorge Martin op de mat legde. Het opvallendste daarbij is dat het karakter van het blok niet bepaald drastisch veranderd is, laten beide rijders weten.

Franco Morbidelli met een nieuwe aerodynamische kuip. Kan de Italiaan zijn vormcrisis daarmee definitief achter zich laten? Foto: MotoGP

Verder lag de focus bij Yamaha op het testen van een 2023-prototype, een optie waar muziek in zit. Franco Morbidelli is naarstig op zoek naar een doorbraak in zijn vormcrisis. Hij moet zijn stijl aanpassen op de motor die anno 2022 gemaakt is voor de wereldkampioen. De zwakke punten van Morbidelli werden iets beter met het nieuwe frame, maar het vertrouwen in het remmen werd juist iets minder. Feit is dat het merk erop rekent dat de nieuwigheden (afgezien van het motorblok, die is gedurende het seizoen namelijk bevroren) al gebruikt kunnen worden in Aragon. Teammanager Massimo Meregalli zinspeelde ook nog op een verandering die meer vermogen moet brengen, maar hield zijn lippen stijf op elkaar toen gevraagd werd wat er dan precies aan zit te komen.

Ducati

Ducati beschikt in 2023 over de meest complete motor, na een wijfelend begin heeft de constructeur het buitengewoon goed op orde en staan de rijders van het merk steevast vooraan in de kwalificaties en de races. In het ontwikkelingswerk voor 2023 lag de focus op de fabrieksrijders Francesco Bagnaia en Enea Bastianini. Zij kwamen elk met een nieuw chassis en andere aerodynamica in actie. Ook had Ducati een nieuwe koppelingshendel, al lieten de rijders een beetje in het midden wat daar de bedoeling van is. Mogelijk is het bedoeld om de starts van de machine nog verder aan te scherpen.

De verschillen waren niet heel duidelijk zichtbaar, maar Gigi Dall'Igna heeft ook nu niet stilgezeten. Foto: MotoGP

Zoals we dat van Ducati gewend zijn, komt het echte vuurwerk pas zo laat mogelijk voor het seizoen aan de baan. Denk dus niet dat Gigi Dall’Igna stilzit, het is echter nog even wachten. Beide Pramac-rijders mochten ook met de nieuwe koppeling rijden, voor de andere rijders (Jack Miller, Luca Marini, Marco Bezzecchi, en Fabio di Giannantonio) hielden zich vooral bezig met het verbeteren van de afstelling voor de resterende races dit seizoen.

Aprilia

Beide rijders van het Italiaanse merk stonden na de twee testdagen in de top-vijf, eentje hield een gebroken pink over aan de tweedaagse. Aleix Espargaro kwam woensdagmiddag niet meer in actie na een rappe crash aan het eind van de ochtendsessie. De coureur verwacht overigens geen problemen in Aragon. Desondanks was het voor Aprilia een belangrijke test, zeker met de wetenschap dat Maverick Viñales tijdens de vorige test in Barcelona pas echt de smaak te pakken kreeg met de RS-GP. De coureurs probeerden verschillende frames, waarvan technisch directeur Romano Albesiano niet eens uitsloot dat ze dit seizoen nog in actie komen in de jacht op meer eremetaal.

Beide Aprilia-rijders met de inmiddels vertrouwde aero-pakketten. In Misano werd er ook een nieuwe aerokit getest. Foto MotoGP

Maverick Viñales vond op ergonomisch vlak nog wat verbetering met de vernieuwde RS-GP, de basisversie van dit jaar was voor zijn gestel misschien wel iets te lang. Met een vernieuwde zitpositie heeft de Spanjaard het vertrouwen dat hij nog beter kan meedoen in het tweede deel van de race. Ook op aerodynamisch vlak hadden de voormalige F1-engineers van Aprilia weer wat meegebracht, al ligt wat dat betreft de focus vooral op 2023.

KTM

Bij KTM leek testrijder Dani Pedrosa dinsdag een 2023-prototype van de RC16 te rijden, maar teammanager Francesco Guidotti ontkende dat het al een volledig nieuwe machine is. Duidelijk is dat KTM weer met verschillende nieuwigheidjes onderweg was. Brad Binder reed er woensdag mee toen Pedrosa aan de kant bleef. Voor Binder was het met de 2022-configuratie zaak om verbetering te vinden bij het ingaan van de bochten. De RC16 is wat dat betreft al het hele seizoen een probleemkind, de Zuid-Afrikaan gelooft dat hij op dat vlak nu wat stappen gezet heeft. Ook reed Binder met verschillende nieuwe voorvorken van WP Suspension, het in-house schokbrekermerk van KTM, maar dat leverde nog weinig verbetering op. De meest visuele verandering aan de KTM was weer de aangepaste uitlaat.

Dani Pedrosa reed met een experimentele RC16 en droeg die op woensdag over aan fabrieksrijder Brad Binder. Foto: German Garcia Casanova