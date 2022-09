Fabio Quartararo tekende eerder dit seizoen een nieuw tweejarig MotoGP-contract, maar deed er behoorlijk lang over voordat hij die deal tekende. Yamaha moest verschillende beloftes doen in het kader van verbeteringen. Vooral de krachtbron is Quartararo al een paar jaar een doorn in het oog. De coureur komt in zijn strijd met Ducati vermogen tekort en mist daardoor wapens om geslaagde inhaalacties te plaatsen. Bovendien is Quartararo momenteel de enige coureur van het merk die echt competitief is en op regelmatige basis meedoet om de podiumplekken.

Deze week introduceerde Yamaha tijdens de Misano MotoGP-test een eerste versie van een nieuw motorblok. In aanloop naar het huidige seizoen werd de 2022-versie nog terzijde geschoven vanwege problemen met de betrouwbaarheid. Het nieuwe prototype kan rekenen op goedkeuring van de klassementsleider. “Ik ben heel blij met de bevestiging dat het nieuwe blok een grote verbetering is”, zegt Quartararo. “Deze ochtend heb ik een paar keer in de slipstream gezeten achter Franco [Morbidelli] en de topsnelheid was heel goed. Ik ben daar heel blij mee, al hebben we vanochtend aan de elektronica gewerkt omdat het karakter van het nieuwe blok toch een beetje anders is.”

In de lijst waarin de topsnelheden weergegeven worden stond Quartararo in de ochtendsessie derde met 298,3 kilometer per uur. Daarmee evenaarde hij oud-teamgenoot Maverick Viñales met zijn Aprilia en was hij slechts 1,7 kilometer per uur langzamer dan lijstaanvoerder Jorge Martin. “Dat reed ik in de slipstream, maar ons gemiddelde gedurende de dag was heel goed. Ik reed niet elke ronde 298 km/h, maar het is zeker goed met de veranderende omstandigheden. Als ik kijk naar de anderen hebben we dit goed gedaan.”

Yamaha heeft nog tijd voor verbeteringen

Yamaha heeft na het eisenpakket van Quartararo de hulp ingeroepen van Luca Marmorini, een Italiaanse consultant die eerder voor Toyota en Ferrari in de Formule 1 werkte maar inmiddels bij Aprilia ook MotoGP-ervaring heeft opgedaan. Quartararo ziet dat zijn team inderdaad stappen gemaakt heeft en dat er nog wat aan zit te komen. “Ze willen nog verder verbeteren”, reageert de Fransman opgetogen. “Ik zal daar geen nee tegen zeggen als ze nog ruimte voor verbetering zien. Het is heel mooi, we zijn pas in september en het duurt nog een paar maanden voor we aan de wintertesten beginnen. We hebben de test in Valencia nog [in november], we hebben nog tijd om meer snelheid te vinden.”

Opvallend is dat Quartararo zijn winst in topsnelheid puur boekte door het gebruik van het motorblok. Woensdagmiddag kreeg hij ook de beschikking over nieuwe aerodynamische onderdelen, een belangrijk vlak waar MotoGP-teams tegenwoordig aardig wat snelheid mee winnen.