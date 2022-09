Marquez wacht af voor hij over deelname in Aragon beslist

Amper twee weken geleden kreeg Marc Marquez toestemming van de artsen om weer op de motor te trainen. Na enkele sessies met de straatmotor zat hij dinsdag voor het eerst in zo’n honderd dagen weer in het zadel van de Honda RC213V. De Misano-test was belangrijk voor Marquez om zijn eigen niveau te peilen, maar ook om Honda een richting te geven voor de ontwikkeling van de machine. Het merk verkeert sinds het blessureleed van Marquez in een diepe crisis en de komst van de Spanjaard is een welkome versterking voor het merk.

“Niet slecht, ik ben blij”, trekt Marquez een voorzichtige conclusie na twee dagen testwerk. Dinsdag reed Marquez zo’n 28 ronden, woensdag verhoogde hij dat aantal naar 47. “Heel blij, voor mij was het heel belangrijk om te begrijpen hoe mijn lichaam de tweede dag zou reageren. Vooral in de ochtend ging het goed. In de middag kreeg ik wat meer last van mijn arm, mijn zitpositie veranderde en de spieren waren leeg. Toen veranderde mijn positie en kreeg ik pijn, toen hebben we besloten te stoppen.”

Marquez heeft zodoende zijn eigen grens gevonden, maar weet dat er voor Honda nog veel moet gebeuren. “Dit is wat de artsen mij voorgesteld hadden en dat is precies uitgekomen. Voor mij was het een hele positieve test, voor Honda heb ik behoorlijk wat werk kunnen verzetten. Ook op de tweede testdag, maar het is een feit dat er nog veel werk te doen is.”

Marquez niet voornemens als testrijder naar Aragon te gaan

De pijn was voor Marquez het teken om het voor gezien te houden. Hij wil nu tijd nemen om te herstellen van de test en aan te voelen wat zijn lichaam aangeeft. “Soms blijft de pijn, aan de andere kant kan het ook zo zijn dat de pijn verdwijnt en de spieren aansterken. We moeten kijken hoe dat gaat, dan zullen we zondag of maandag weten of er een kans is dat ik in Aragon kan rijden. Anders zal ik geduld moeten hebben.”

Marquez geeft aan geen zin te hebben om als ‘testrijder’ in Aragon te starten, maar moet meters maken om weer helemaal racefit te worden: “Om fitter te worden en vertrouwen te krijgen, moet je nu eenmaal op de motor zitten. Aan de andere kant heb je voor een raceweekend wel een zeker niveau nodig. Je moet sterk zijn en dan is een raceweekend qua intensiteit heel anders dan een test. Vandaag kon ik rust nemen als dat nodig was. Maar de beste manier om aan te sterken is door te rijden op deze motor. Als ik me klaar voel, dan wil ik rijden.”