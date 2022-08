Welke opties heeft Daniel Ricciardo om in Formule 1 te blijven?

Het contract van Daniel Ricciardo bij McLaren liep oorspronkelijk door tot eind 2023, maar recente ontwikkelingen op de rijdersmarkt hebben ervoor gezorgd dat het contract een jaar eerder ontbonden wordt. Gedurende de zomer hebben team en rijder onderhandeld over de voorwaarden om het contract te ontbinden en woensdag is duidelijk geworden dat de partijen overeenstemming hebben bereikt. Zodoende komt het grotendeels moeizame verblijf van Ricciardo bij McLaren na twee jaar vroegtijdig ten einde en heeft de renstal de mogelijkheid om daadwerkelijk in zee te gaan met Oscar Piastri. De regerend Formule 2-kampioen wordt al in verband gebracht met Ricciardo's zitje sinds hij vroeg in de zomerstop ontkende dat hij in 2023 voor Alpine in F1 racet.

Voor Ricciardo betekent de definitieve scheiding van McLaren dat zijn toekomstplannen nog ongewis zijn. Hij komt echter terecht in een moeilijke rijdersmarkt, waarin de meest begeerde zitjes inmiddels al een eigenaar hebben. Bovendien heeft hij zelf twee moeilijke jaren achter de rug, maar desalniettemin zou hij voor diverse teams die nog een rijder nodig hebben een interessante optie kunnen zijn. Welke kansen heeft Ricciardo dan om zijn verblijf in de Formule 1 te verlengen?

Alpine lijkt op pole-position te staan om Daniel Ricciardo opnieuw aan Esteban Ocon te koppelen. Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Alpine

Red Bull, Mercedes en Ferrari hebben hun line-up voor 2023 al rond en ook McLaren heeft dus geen plek voor hem, waardoor Alpine op papier de beste optie is voor Ricciardo. Het team staat vierde in het kampioenschap voor constructeurs en was de laatste races voor de zomerstop een stuk consistenter dan McLaren. De 33-jarige coureur uit Perth zou met de keuze voor Alpine de stap kunnen maken naar een fabrieksteam, hoewel hij ditzelfde fabrieksteam eind 2020 nog verliet voor een avontuur bij McLaren. Lang leek een hereniging van beide partijen geen reële optie, maar de gebeurtenissen van de afgelopen weken hebben daar verandering in gebracht.

Alpine zette aanvankelijk vol in op Fernando Alonso of Oscar Piastri, maar zag beide coureurs uiteindelijk voor andere opties kiezen. Een hereniging met Ricciardo zou voor beide partijen een verstandshuwelijk kunnen zijn, maar tegelijkertijd biedt het ook de kans om het ongelijk te bewijzen van de mensen die de combinatie al eens heeft afgeschreven. Bovendien is er veel veranderd bij Alpine sinds Ricciardo eind 2020 vertrok: Renault is Alpine geworden en het team heeft een geheel andere livery, maar ook het management van het team is volledig op de schop gegaan. Weg zijn mensen als Cyril Abiteboul, Alain Prost en Marcin Budkowski, terwijl Otmar Szafnauer en Laurent Rossi nu de scepter zwaaien.

Vooralsnog lijkt Alpine nog bezig met het proberen te behouden van Piastri, die sinds 2020 onderdeel van het opleidingsprogramma is en waar het merk veel geld in heeft gestoken. Volgens Szafnauer is de Franse fabrikant bereid om naar de rechter te stappen, waardoor het mogelijk behoorlijk wat tijd kost voordat er zekerheid is over het tweede zitje bij Alpine. Als Ricciardo dit team als zijn eerste keuze ziet, dan moet hij mogelijk afwachten hoe de saga rond zijn jonge landgenoot gaat uitpakken.

Keert Zhou Guanyu in 2023 nog terug, of zit Daniel Ricciardo dan op zijn plek? Foto: Alfa Romeo

Alfa Romeo

Het eerstvolgende team met een vrije plek voor 2023 is Alfa Romeo. Valtteri Bottas beschikt over een meerjarig contract bij de in Zwitserland gevestigde renstal, maar rookie Zhou Guanyu is nog niet zeker van zijn plek. De prestaties van de Chinees zijn dit jaar goed te noemen, want hij weet zich regelmatig in de strijd om de punten te mengen. Alfa Romeo heeft een optie op zijn diensten en het lijkt onwaarschijnlijk dat die optie niet gelicht gaat worden, maar de beschikbaarheid van een coureur als Ricciardo kan daar snel verandering in brengen. Ook voor Ricciardo kan het team een interessante optie zijn, want Motorsport.com heeft vernomen dat Audi in 2026 de Formule 1 wil betreden met Sauber.

Voor de langere termijn is Alfa Romeo dus interessant voor Ricciardo, hoewel het afwachten is of hij in 2026 nog bij het team rijdt zodra Audi de sport betreedt. Toch kan Alfa ook op korte termijn een goede keuze zijn. Zo maakte Valtteri Bottas een bijzonder frisse indruk in de eerste seizoenshelft sinds zijn vertrek bij Mercedes, waardoor de Fin meer kan genieten van F1. Een dergelijke verandering zou ook voor Ricciardo goed kunnen uitpakken. De grote vraag is echter hoe ver Ricciardo vooruit wil kijken en of hij de komende periode in de middenmoot wil blijven strijden terwijl er in Hinwil een basis wordt gelegd voor toekomstig succes.

Mick Schumacher en Kevin Magnussen rijden nu nog voor Haas, maar is dat in 2023 opnieuw zo? Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Haas

Ook bij Haas F1 Team is er nog geen besluit genomen over de invulling van de zitjes in 2023 en dus liggen daar mogelijkheden voor Ricciardo. Het dit jaar sterker presterende, maar kleine Haas heeft momenteel Kevin Magnussen en Mick Schumacher in dienst en zij kunnen zo nu en dan mooie dingen laten zien met de VF-22, maar het relatief grote verschil tussen beide teamgenoten doet vooral de toekomst van laatstgenoemde ietwat bleek ogen. Dat geldt helemaal doordat Ferrari geen vinger in de pap heeft met betrekking tot de invulling van een van de Haas-stoeltjes. Ricciardo zou een optie kunnen zijn om de Duitser te vervangen, hoewel de Amerikaanse renstal niet de financiële slagkracht heeft die andere teams wel hebben. Doordat de achtvoudig GP-winnaar wel zijn volledige salaris van 2023 krijgt uitbetaald door McLaren, zou het financiële plaatje een minder grote drempel kunnen vormen.

Mochten Ricciardo en Haas willen inzetten op een samenwerking, dan is het niet onwaarschijnlijk dat er een contract voor een jaar getekend wordt. Zo zijn de partijen niet voor een langere periode aan elkaar verbonden en kunnen zij in 2023 rustig bekijken of zij bij elkaar passen. Als dat het geval is, dan zou er een contractverlenging kunnen komen. Mocht het geen match blijken, dan kunnen beide partijen op zoek naar alternatieven voor 2023. Het ligt echter meer voor de hand dat Ricciardo na zijn recente turbulente transfers uit is op meer stabiliteit. Mochten er echter geen betere opties beschikbaar zijn, dan is Haas helemaal geen verkeerde plek om naartoe te gaan.

Williams

Datzelfde principe kan ook toegepast worden op Williams. Onder Dorilton Capital heeft de Britse formatie de weg omhoog gevonden, maar de hoogtijdagen van het team in de jaren 80 en 90 worden nog lang niet geëvenaard. Na de contractverlenging voor Alexander Albon heeft Williams nog een plek vrij voor 2022, maar de meest logische kandidaat voor dat plekje is de Amerikaanse F2-coureur Logan Sargeant. Op die manier speelt Dorilton ook in op het eigen imago in de Verenigde Staten. Dat zou de investeringsmaatschappij echter ook doen door voor Ricciardo te kiezen. Hij heeft een grote voorliefde voor de VS en is alom aanwezig in de Netflix-successhow Drive to Survive.

Het aantrekken van Ricciardo zou een grote slag zijn voor Dorilton, want het zou de grootste naam zijn die Williams aantrekt sinds Felipe Massa in 2014 de overstap maakte van Ferrari. Het ligt niet voor de hand dat Williams de eerste optie is waar Ricciardo naar kijkt, maar het valt niet uit te sluiten dat hij uiteindelijk overstapt naar het team uit Grove. Wel moet het team in dat geval bereid zijn om behoorlijk in de buidel te tasten en de coureur garanties te geven dat het team om hem heen gebouwd worden.

