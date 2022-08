Alpine houdt voet bij stuk over F1-contract Piastri voor 2023

Na het onverwachte besluit van Fernando Alonso om voor het Formule 1-seizoen 2023 in zee te gaan met Aston Martin, schakelde Alpine door naar protegé Oscar Piastri. De talentvolle coureur wordt al enkele jaren door het team gesteund en krijgt volgend jaar de kans om zijn F1-debuut te maken. De reserverijder van Alpine denkt daar zelf echter anders over. Naar verluidt is hij rond met McLaren, waar hij de ondermaats presterende Daniel Ricciardo kan vervangen. Enkele uren na het bericht van Alpine dat Piastri in 2023 teamgenoot wordt van Esteban Ocon, liet de 21-jarige uit Melbourne weten niet van plan te zijn om voor de Franse fabrieksformatie in actie te komen. Via social media meldde hij: ”Ik heb begrepen dat Alpine F1, zonder mijn toestemming, eind deze middag een persbericht heeft verstuurd waarin staat dat ik volgend jaar voor hen zal rijden. Dit is onjuist. Ik heb geen contract getekend met Alpine voor 2023. Ik zal volgend jaar niet meer voor Alpine rijden.”

Volgens de verhalen had Alpine voor een bepaalde datum de optie in het meerjarige contract met Piastri moeten lichten om zeker te zijn van zijn diensten. Waar de jongeling zeer stellig is dat hij komend jaar niet voor het team gaat racen, is Alpine ervan overtuigd het recht aan haar zijde te hebben. Mochten beide partijen er onderling niet uitkomen, dan kan de F1 Contracts Recognition Board ingeschakeld worden om uitspraak te doen. Deze organisatie, bestaande uit onafhankelijke advocaten, duikt dan in de contracten en zal bepalen wie er gelijk heeft. Alpine is bereid om deze stap te nemen.

Teambaas Otmar Szafnauer is in elk geval overtuigd van zijn gelijk: “Wij hebben het recht om hem in te zetten. Wij hebben voorrang.”