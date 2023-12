Wat als Max Verstappen en Red Bull in 2023 niet meededen?

Stel het eens voor, de Formule 1 in 2023 zonder Max Verstappen en Red Bull Racing, en dan de Grand Prix van Bahrein. Fernando Alonso wint na jaren weer een Grand Prix en pakt overwinning 33. Een beetje mazzel heeft de Spanjaard wel gehad, want een uitvalbeurt van Charles Leclerc in de race helpt mee. En wat te denken van de race erna, waarin Alonso eerst nog een straf krijgt en daardoor niet wint, maar na een protest de tijdstraf teruggedraaid wordt en de zege alsnog naar het Aston Martin-team gaat. Lewis Hamilton slaat een race later terug. Zien we de strijd tussen de twee voormalige teamgenoten weer opleven?

Een seizoen zonder Red Bull Racing

De wereld had er dus zonder Red Bull heel anders uitgezien. Het is natuurlijk allemaal hypothetisch met honderden haken en ogen, want om alle incidenten waarbij een RB19 betrokken was in 2023 ook uit te wissen zou een gigantische klus zijn. Het laat echter wel wat zien, bijvoorbeeld hoe dicht de rest van het veld bij elkaar zat. Zo zouden er in plaats van drie racewinnaars in 2023 (Verstappen, Sergio Perez en Carlos Sainz), maar liefst zes verschillende coureurs met de grootste beker naar huis zijn gegaan (Carlos Sainz, Lando Norris, Oscar Piastri, Lewis Hamilton, Charles Leclerc en Alonso). Ook de strijd om het kampioenschap zou razend spannend zijn. In plaats van het gigantische gat tussen Verstappen en Perez van 290 punten zou Hamilton met 17 puntjes voorsprong op Alonso eindelijk zijn achtste titel binnenslepen. Ook het gevecht om de constructeurstitel zal tot het gaatje gaan, want daar trekt Mercedes in dit geval nét aan het langste eind.

Pos Coureur Punten Grands Prix BH SA AU AZ Mi MC ES CA AT GB HU BE NL IT SG JP QA US MX BR LV AD 1 Lewis Hamilton 331 15 15 25 16 12 16 26 19 9 18 19 22 12 12 16 12 5 8 26 12 10 6 2 Fernando Alonso 314 25 26 18 23 26 25 10 25 21 10 6 15 26 6 - 6 12 - - 18 6 10 3 Charles Leclerc 289 - 10 - 33 10 10 2 15 25 6 10 30 - 18 12 15 12 7 18 6 25 25 4 Lando Norris 287 - - 12 6 - 4 - - 20 26 25 14 10 8 18 26 26 31 12 34 - 15 5 Carlos Sainz Jr. 283 18 12 2 21 15 6 15 12 20 4 8 6 15 25 25 10 4 23 15 15 12 - 6 George Russell 248 10 18 - 16 18 12 18 - 13 12 12 14 - 15 - 8 21 18 10 7 8 18 7 Oscar Piastri 145 - - 8 3 - 2 - 2 - 15 15 8 6 2 8 18 33 1 6 1 5 12 8 Lance Stroll 131 12 - 15 13 1 - 12 6 14 - 4 6 2 - - - 2 10 - 15 15 4 9 Pierre Gasly 107 6 6 - - 8 8 4 1 4 - - 9 18 - 10 2 2 16 1 10 2 - 10 Esteban Ocon 102 - 8 - - 6 18 8 8 4 - - 9 4 - - 4 8 - 2 4 18 1 11 Alexander Albon 65 4 - - 3 - - - 10 2 8 2 - 8 10 2 - 3 8 4 - 1 - 12 Yuki Tsunoda 47 2 2 4 4 2 - 1 - - - - 4 - - - - - 9 - 11 - 8 13 Valtteri Bottas 29 8 - 2 - - 1 - 4 - 1 1 1 - 4 - - 6 1 - - - - 14 Nico Hülkenberg 20 - 1 10 - - - - - 5 - - - 1 - - - - 2 - 1 - - 15 Zhou Guanyu 18 - - 6 - - - 6 - 1 - - - - - 1 - 4 - - - - - 16 Daniel Ricciardo 12 - - - - 8 2 - 2 17 Kevin Magnussen 12 - 4 - - 4 - - - - - - - - - 4 - - - - - - - 18 Liam Lawson 9 - 2 6 1 - 19 Logan Sargeant 9 1 - - - - - - - - 2 - - - - - - - 4 - 2 - - 20 Nyck de Vries 0 - - - - - - - - - -

Pos Team Punten 1 Mercedes 579 2 Ferrari 572 3 Aston Martin/Mercedes 445 4 McLaren/Mercedes 432 5 Alpine/Renault 209 6 Williams/Mercedes 74 7 AlphaTauri/Honda RBPT 68 8 Alfa Romeo/Ferrari 47 9 Haas/Ferrari 32

Dat Hamilton de meeste punten verzamelt, is vooral te danken aan - net zoals het team dit jaar liet zien - de neerwaartse spiraal van Aston Martin. Alonso had een briljante eerste seizoenshelft met zes overwinningen, maar de klad kwam er later in. In Abu Dhabi zou Alonso de race moeten winnen en hopen dat zijn concurrent Hamilton zonder punten eindigde, maar beide lukt niet. Het past wel in de carrière van Alonso, want als hij op bepalende momenten in zijn loopbaan dertig punten meer gescoord, dan was hij zes keer kampioen geworden.

Achter de twee titelkandidaten is het heel krap, want hoewel Leclerc op 25 punten achter Alonso derde wordt, is zijn voorsprong op nummers vier en vijf Norris en Sainz maar twee en zes punten. Ferrari voelt zich wel de morele winnaar, want zij hebben de laatste twee Grands Prix gewonnen en gaan misschien wel als favoriet 2024 in. George Russell moet een gaatje van ongeveer veertig punten laten op de top vijf, maar heeft wel een comfortabele voorsprong van zo'n honderd punten op Piastri. Nyck de Vries blijft ook in dit scenario op de nulscore staan.

Ondanks de toch ietwat teleurstellende prestaties trekt Mercedes wel de constructeurstitel naar zich toe. Met negen constructeurskampioenschappen op naam stijgt het Duitse merk met stip in de recordboeken, want nu staan zij op gelijke hoogte met Williams op P2 aller tijden. Ferrari kwam net wat tekort voor hun zeventiende titel. De nekslag voor het team uit Maranello is het uitvallen van Sainz tijdens de seizoensafsluiter in Abu Dhabi.

Een seizoen zonder Max Verstappen

Pos Coureur Punten Grands Prix BH SA AU AZ Mi MC ES CA AT GB HU BE NL IT SG JP QA US MX BR LV AD 1 Sergio Perez 353 25 26 13 33 25 - 16 11 27 10 18 25 15 25 6 - 2 20 - 22 18 16 2 Lewis Hamilton 298 12 12 25 13 10 16 25 18 6 18 16 19 10 10 16 12 5 8 26 9 8 4 3 Lando Norris 270 - - 10 4 - 4 - - 16 26 25 12 8 6 18 26 26 31 12 34 - 12 4 Fernando Alonso 266 18 18 18 16 19 25 8 25 17 8 4 12 26 4 - 6 12 - - 18 4 8 5 Charles Leclerc 261 - 8 - 25 8 10 1 15 25 4 8 23 - 15 12 15 12 7 18 5 25 25 6 Carlos Sainz Jr. 246 15 10 - 20 12 6 12 12 17 2 6 6 12 18 25 10 4 22 15 12 10 - 7 George Russell 220 8 15 - 13 15 12 18 - 10 12 10 12 - 12 - 8 21 14 10 6 6 18 8 Oscar Piastri 127 - - 6 1 - 2 - 1 - 15 12 8 4 - 8 18 33 - 6 - 3 10 9 Lance Stroll 101 10 - 15 10 - - 10 4 10 - 2 4 1 - - - 1 8 - 12 12 2 10 Pierre Gasly 88 4 4 - - 6 8 2 - 2 - - 8 18 - 10 2 1 13 1 8 1 - 11 Esteban Ocon 83 - 6 - - 4 18 6 6 3 - - 7 2 - - 4 8 - 2 2 15 - 12 Alexander Albon 46 2 - - 1 - - - 8 1 6 1 - 6 8 1 - 3 5 4 - - - 13 Yuki Tsunoda 30 1 1 2 2 1 - - - - - - 2 - - - - - 7 - 8 - 6 14 Valtteri Bottas 18 6 - 1 - - 1 - 2 - - - - - 2 - - 6 - - - - - 15 Nico Hülkenberg 13 - - 8 - - - - - 4 - - - - - - - - 1 - - - - 16 Zhou Guanyu 12 - - 4 - - - 4 - - - - - - - - - 4 - - - - - 17 Daniel Ricciardo 10 - - - - 8 1 - 1 18 Liam Lawson 6 - 1 4 1 - 19 Kevin Magnussen 6 - 2 - - 2 - - - - - - - - - 2 - - - - - - - 20 Logan Sargeant 4 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 2 - 1 - - 21 Nyck de Vries 0 - - - - - - - - - -

Pos Team Punten 1 Mercedes 518 2 Ferrari 507 3 McLaren/Mercedes 397 4 Aston Martin/Mercedes 367 5 Red Bull/Honda RBPT 353 6 Alpine/Renault 171 7 Williams/Mercedes 50 8 AlphaTauri/Honda RBPT 46 9 Alfa Romeo/Ferrari 30 10 Haas/Ferrari 19

Gezien de dominantie van Verstappen is het ook interessant om te kijken hoe het kampioenschap er zonder de Nederlander uit zou zien. In dat geval zou Perez zes GP's winnen - waaronder drie uit de eerste vier - en dat is het fundament van de eerste Mexicaanse wereldtitel. Zelfs nadat hij na de GP van Monza het podium niet meer haalt, kan Perez zijn kampioenskroon ophalen. 55 punten zou het gat met Hamilton zijn, wat nu net ietsje minder is met 51 stuks.

De meest in het oog springende verandering is de grote stap die Norris zet. De Brit wint eindelijk zijn eerste race na de updates en doet dat uiteindelijk zelfs vijf keer. Daarmee mag de McLaren-coureur zelfs een bokaal op het FIA-gala oppikken, want P3 in de eindstand is zijn eindresultaat. Verder is alleen Daniel Ricciardo wat hoger te vinden, de Australiër springt over Zhou Guanyu heen.

Bij de constructeurs is er in dit geval geen vervanger van Max Verstappen. Daardoor eindigt Red Bull op plek vijf. Mercedes is in dit scenario weer de winnaar, net voor Ferrari en McLaren. Aston Martin eindigt net zoals in het echte leven daarachter. Achter Red Bull blijft alles gelijk.

Zoals gezegd: puur hypothetische resultaten. Laten we nu vooral genieten van de kracht van Max Verstappen en de zijnen.