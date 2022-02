Verstappen kilometervreter tijdens eerste F1-testdag, Norris bovenaan

Na de teampresentaties en een aantal filmdagen en demo-evenementen was het woensdag eindelijk tijd voor het echte werk: de testdagen in Barcelona. Dit jaar zonder publiek en formeel is er ook geen sprake van een test, maar van een shakedown. De officiële test vindt namelijk over twee weken in Bahrein plaats.

De eerste testdag in Barcelona was niettemin het moment waarop we alle 2022 Formule 1-auto’s voor het eerst in het echt te zien kregen, waarbij de aandacht met name uitging naar de daadwerkelijke Red Bull RB18. Het team had twee weken geleden tijdens de presentatie een showcar laten zien, waardoor we tot vandaag moesten wachten om de ware creatie van Adrian Newey te zien. De nieuwe bolide van Max Verstappen en Sergio Perez heeft een aantal opvallende kenmerken, waarbij met name de vorm van de sidepods de aandacht trekt.

Verstappen was meteen productief met de nieuwe Red Bull. De Limburger voltooide maar liefst 147 ronden en was daarmee de meest drukke coureur van de dag. Zijn beste tijd was een 1.22.246, die hij in de ochtend neerzette op de C2-band van Pirelli. Hij besloot de dag uiteindelijk als negende. In de morgen was er nog wel een momentje waarbij Verstappen door de grindbak schoot bij de tiende bocht van het circuit, maar de Nederlander kon na een kort bezoek aan de pits verder met zijn programma.

De snelste tijd van Charles Leclerc uit de ochtendsessie (1.20.165 op C3-banden) diende tot diep in de middag nog als richttijd. Carlos Sainz had het stuur na de lunchpauze van de Monegask overgenomen en bracht met nog een uur te gaan op C3’s een 1.20.416 op de klokken, waarmee Ferrari de dag als eerste en tweede leek af te sluiten, ware het niet dat Lando Norris een half uur voor het einde nog een 1.19.951 liet noteren op de stap zachtere C4-band. De McLaren-rijder maakte daar een kwartier voor het uithangen van de vlag nog een 1.19.568 van.

De kersverse Mercedes-coureur George Russell besloot de dag als vierde in de tijdentabel. Met zijn 1.20.784 uit de ochtend liet hij teamgenoot Lewis Hamilton net achter zich. De zevenvoudig kampioen kwam in de middag tot een 1.20.929, die hem de vijfde positie op het tijdenscherm opleverde. Aston Martin-coureur Sebastian Vettel was met een 1.21.276, die hij reed in de ochtendsessie, goed voor de zesde tijd van de dag, Yuki Tsunoda plantte de AlphaTauri AT03 met een 1.21.638 op P7.

Even was er verwarring wie er in de middag achter het stuur zat bij Alpine, maar net als in de ochtend en zoals voor het begin van de testdag ook was aangekondigd, was het gewoon Fernando Alonso die na de lunch weer in actie kwam met de blauw-roze A522. De beste tijd van de Spanjaard was een 1.21.746, die hij tot stand bracht op de C2-band. Verstappen was op diezelfde compound dus goed voor de negende tijd met zijn 1.22.246. Valtteri Bottas besloot de top-tien door de Alfa Romeo C42, die deze week voorzien is van een camouflagelivery naar een 1.22.527 te brengen.

Alexander Albon stapte in de middag bij Williams en besloot de dag op de elfde positie. Het team van Haas reed ondertussen maar een bescheiden aantal ronden tijdens de eerste testdag. Mick Schumacher stuurde de VF-22 in de middag naar de twaalfde tijd, terwijl Nikita Mazepin met zijn eerdere tijd achter Lance Stroll en Nicholas Latifi op P15 strandde. Robert Kubica reed in de ochtend slechts negen ronden door malheur bij Alfa Romeo en was met een 1.25.909 de langzaamste.

Donderdag om 9.00 uur begint de tweede testdag op het circuit van Barcelona. Bij Red Bull Racing zit dan Sergio Perez achter het stuur. Verstappen keert vrijdag terug in de auto voor een halve dag.

Volledige uitslag F1-test Barcelona - woensdag