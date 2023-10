Sergio Perez beleeft momenteel een moeizaam Formule 1-seizoen bij Red Bull Racing. Hij legt het af tegen teamgenoot Max Verstappen, die inmiddels zijn derde wereldtitel al binnen heeft. Zelf heeft de Mexicaan alle moeite goede resultaten te boeken. Hierdoor zijn geruchten ontstaan dat hij al voor 2024 moet vrezen voor zijn zitje bij het Oostenrijkse F1-team, ondanks dat Checo een contract heeft tot eind volgend jaar. Naar verluidt klopt Daniel Ricciardo op de deur om de 33-jarige coureur te vervangen. Zelf maakt de man uit Guadalajara zich geen zorgen: "Ik heb een contract voor volgend jaar", aldus Perez, die zelfs hoopt in aanmerking te komen voor een verlenging in 2025. "Het wordt dus belangrijk om een goed jaar te hebben."

De Red Bull-coureur, die momenteel tweede staat in het kampioenschap en in een felle strijd zit met Lewis Hamilton op die positie, is in ieder geval niet van plan om binnenkort al te stoppen met F1. Zijn doel is meer dan helder: "Ik heb de motivatie om door te gaan. Ik wil dit in ieder geval nog jaren doen, omdat ik geloof dat ik veel te bieden heb", vervolgt hij zijn verhaal. "Ik zou graag nog minstens drie tot vier jaar in de Formule 1 willen blijven."

Helmut Marko voedde onlangs alle geruchten door te stellen dat zijn rijder een andere omgeving en ander F1-team nodig zou hebben. Deze uitspraken kwamen in navolging van opmerkingen van Red Bull-teambaas Christian Horner. De Brit zei naar aanleiding van de matige optredens van Perez in Qatar met hem om tafel te willen om over zijn tegenvallende vorm te praten, aangezien hij al enkele weekenden niet optimaal presteert. Niet alleen zijn resultaten vallen tegen, ook maakte Perez fouten door bijvoorbeeld op een onhandige manier de wedstrijden van Alexander Albon en Kevin Magnussen te verpesten in respectievelijk Singapore en Japan.

Video: Kalff en Van de Grint duidelijk over Red Bull-toekomst Perez