Marko maakt statement: "Perez heeft een ander F1-team nodig"

Momenteel wordt Sergio Perez naar huis gereden door teamgenoot Max Verstappen, die in de F1-sprintrace in Qatar zijn derde wereldtitel veiligstelde. Het gaat de laatste weken veel over de druk die op Checo rust. Menigeen verwacht dat de Red Bull-coureur, die een contract heeft tot eind 2024, al volgend jaar uit de auto wordt gehaald. Gerhard Berger liet onlangs bij ServusTV weten dat de 33-jarige coureur er verstandig aan doet om Red Bull Racing zelf te verlaten.

Helmut Marko krijgt van het Oostenrijkse OE24 deze uitspraak voorgeschoteld. "Daar wil je vlak voor de Grand Prix van Mexico van mij geen antwoord op horen", reageert de adviseur gevat. "Berger weet het natuurlijk uit eigen ervaring. Hij reed samen met Ayrton Senna en moest leren dat er iemand sneller en beter was." Red Bull liet onlangs weten met Perez om tafel te willen in een poging zijn vorm terug te vinden. Op de vraag aan Marko hoe het Oostenrijkse F1-team dit voor elkaar wil krijgen, antwoordt hij. "Checo moet er het beste uithalen zonder naar Verstappen te kijken. Wij proberen hem daarbij te helpen. Er is geen kritiek vanuit het team, we helpen alleen. Misschien werkt dat."

Ondanks alles zegt de 80-jarige Oostenrijker dat zijn werkrelatie met Perez goed is. "Hij steunde mij bijvoorbeeld na die ongelukkige uitspraken. Net als Max. Die uitte zijn mening sterk tegenover een aantal mensen", vervolgt de man uit Graz. "Je moet niet vergeten dat ik Perez destijds naar het team heb gehaald. Maar wat nu gebeurt, is nu eenmaal het lot dat hij naast Verstappen ondergaat. Dat was ook bij Gasly het geval. Vanuit dat perspectief klopt de uitspraak van Berger. Perez heeft een andere omgeving en ander team nodig. We gaan kijken hoe de komende twee races gaan verlopen. Maar hijzelf en het team zijn zich ervan bewust dat hij in een crisis zit."

De koningsklasse start over iets meer dan een week aan de triple-header: de Verenigde Staten, Mexico en Brazilië. Natuurlijk is de man uit Guadalajara in zijn thuisrace de grote held, maar ook de support in Austin mag niet onderschat worden. "Dat maakt het niet makkelijker voor hem", gaat Marko verder. "Bovendien is er in de VS een sprintrace en die heeft hij op dit moment juist niet nodig. Hij heeft namelijk altijd wat tijd nodig om op snelheid te komen. Ik hoop dat het in Austin uiteindelijk goed komt, dan gaat dat ook het geval zijn in Mexico."