Horner wil met Perez om tafel na tegenvaller in Qatar: "Hij is niet in vorm"

"We moeten echt met Checo om tafel gaan", oordeelt Horner daarom ook in gesprek met onder meer Motorsport.com na opnieuw een zware middag voor Sergio Perez. De Mexicaan - die vanuit de pitstraat moest starten vanwege nieuwe onderdelen na de crash in de sprintrace - vergooide een mogelijke achtste plek in Qatar dankzij drie tijdstraffen van vijf seconden voor het overschrijden van de track limits. "We weten waartoe hij in staat is, maar hij is momenteel niet in vorm", vervolgt Horner. "Het is hard nodig dat hij zijn vorm hervindt om deze tweede plaats in het kampioenschap te behouden. Het is frustrerend dat hij maar één punt pakt dit weekend. Zelfs al met die start achteraan zagen we kansen om heel goed te scoren. We zullen hem zo veel mogelijk blijven steunen omdat we een triple-header in het vooruitzicht hebben, er liggen veel punten op tafel, mede door de sprintraces."

De eerste twee races van die triple-header vinden plaats in Austin en Mexico, waar Perez normaliter veel steun kan verwachten van de fans. Ook Horner verwacht dat Perez massaal gesteund zal worden. "Hopelijk helpt dat hem om die vorm te vinden en het vertrouwen terug te vinden dat hij heeft verloren." Perez heeft er geen geheim van gemaakt dat hij zich niet 100 procent één voelt met de auto. Dat kan dan weer tot een neerwaartse spiraal leiden, aangezien dat gebrek aan vertrouwen in de auto ook kan afstralen op de coureur zelf. "Soms moet je dan even op de rem trappen en terug naar de basis gaan", stelt Horner. "Dat gaan we ook doen. We weten allemaal waartoe Checo in staat is. We willen hem steunen om weer in die positie te komen zoals op Monza, waar hij tweede eindigde achter Max."

Niet veroorloven

Horner benadrukt dat hij en het gehele Red Bull-team volledig achter Perez staan. "We weten wat hij kan, we willen die vorm weer vinden", herhaalt hij. Wel heeft hij het gevoel dat de Mexicaan zichzelf te veel druk oplegt. "Met de auto die we hebben legt hij die druk zich waarschijnlijk zelf op", doelt de teambaas op die tweede plaats in het kampioenschap, aangezien Red Bull er nog nooit in is geslaagd om 1-2 te eindigen in het kampioenschap. "Het belangrijkste voor ons is dat we beide kampioenschappen pakken en dat hebben we gedaan. Wat daarna het best mogelijke is, is dat beide coureurs op P1 en P2 eindigen. Je ziet dat Mercedes een duo heeft, McLaren heeft een duo, Ferrari heeft een duo met best kleine verschillen tussen beide coureurs. Dat hebben wij begin dit jaar gehad, maar naarmate het seizoen vorderde is dat meer gaan schommelen. Het is hard nodig dat Checo weer de best mogelijke vorm vindt."

Dat is uiteraard handig voor dit seizoen, maar met het seizoen 2024 in het vooruitzicht kan Red Bull het zich ook niet veroorloven dat Perez net zo presteert als dit seizoen. Teams als McLaren, Ferrari en Mercedes hebben de nodige stappen naar voren gezet en met een titelstrijd tussen meerdere teams zou Red Bull dan vatbaar zijn. "Het frustrerende is dat we weten wat Checo kan. Vorig jaar en dit jaar heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de constructeurstitel. We willen wanhopig dat hij zijn vorm terugvindt, dat hebben we als team nodig. We kunnen het ons niet veroorloven om een groot verschil te hebben", weet Horner ook. "Beide coureurs moeten dan op de toppen van hun kunnen presteren."