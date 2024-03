Samenvatting van de mooie F1-race in Jeddah 2024

Na een dominante vertoning in de Formule 1-kwalificatie in Jeddah diende het zich al aan, maar Max Verstappen heeft met groot vertoon van macht de Grand Prix van Saudi-Arabië gewonnen. De Nederlander leidde bijna alle rondjes en kwam eigenlijk geen moment in gevaar. Sergio Pérez maakte net als in Bahrein het feestje bij Red Bull Racing compleet door als tweede te finishen.

De race begon voor Alpine dramatisch. Al in de opwarmronde kreeg Pierre Gasly te maken met een probleem met de versnellingsbak, maar de Fransman probeerde het nog wel bij de start. Probeerde is het juiste woord, want in de eerste ronde van de race werd hij al gesommeerd om de auto naar de pits te brengen en daar uit te zetten. Een volgend hoofdstuk van het dramatische seizoen voor Alpine dus.

Niet heel veel rondjes later stond ineens Lance Stroll frontaal in de bandenstapels. De Canadees bleek in bocht 22 de muur te hebben geschampt en daardoor brak zijn voorophanging af. De Aston Martin werd onbestuurbaar en de crash was onvermijdelijk. Om het weghalen van de auto veilig te doen werd de safety car de baan opgestuurd, waardoor het een drukte van belang werd in de pitstraat.

Het werd zelfs zo druk, dat Pérez nog een straf kreeg vanwege een unsafe release. De Mexicaan werd volgens de FIA te dicht voor Fernando Alonso weer de pitstraat in gestuurd, waardoor hij vijf seconden bij zijn racetijd kreeg opgeteld. Pérez wist dus dat hij flink wat tijd voorsprong moest gaan behalen wilde hij P2 veiligstellen.

Na de safety car was het de niet gestopte Lando Norris die aan de leiding lag, maar na een paar ronden verloor hij die weer. Verstappen snelde moeiteloos langs. Niet veel later kon ook Pérez dat doen. Een een-twee voor Red Bull was weer een serieuze mogelijkheid en dat werd het dus uiteindelijk ook.

De derde plek werd een prooi voor Charles Leclerc, die daarmee voor het tweede weekend op rij een Ferrari op P3 zat. Oscar Piastri reed verdienstelijk naar een vierde plek, vijfde werd Fernando Alonso. De zesde positie ging naar George Russell, die achter zich de debutant Oliver Bearman trof. De 18-jarige coureur viel in voor de zieke Carlos Sainz en deed dat met P7 naar behoren. Hij hield onder andere Lando Norris en Lewis Hamilton achter zich. Het laatste punt ging mee met Nico Hülkenberg, die daardoor nu al Haas van de hatelijke nul haalt.

Over twee weken is de volgende race. Ditmaal staat de Grand Prix van Australië op de rol. Het wordt in plaats van een latertje Nederlandse tijd wel een vroegertje, dus de wekkers mogen gezet worden.