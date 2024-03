Samenvatting van de spannende F1-kwalificatie in Australië

Het hele weekend in Melbourne leken er kansen voor de concurrentie te liggen, maar aan de start van de Formule 1 Grand Prix van Australië staat Max Verstappen weer vooraan. De Nederlander had het niet makkelijk in de kwalificatiesessie, maar in Q3 wist de regerend wereldkampioen toch een grote stap te zetten. Onderaan de streep staat er dus weer een pole achter de naam van Verstappen, met meer dan drie tienden voor op nummer twee Carlos Sainz.

Het resultaat van de eerste kwalificatiesessie was vooral voor Daniel Ricciardo een drama. De Australiër leek naar Q2 door te gaan, maar door het overschrijden van de track limits ging dat aan zijn neus voorbij. Esteban Ocon was daarentegen de gevierde man. De Fransman slaagde er voor het eerst dit seizoen in om een Alpine in Q2 te brengen. Over de boordradio liet hij zijn blijdschap duidelijk weten. Zhou Guanyu reed in zijn laatste vliegende ronde iets te snel over de kerb heen, waarna de voorvleugel afbrak. Een snelle ronde zat er niet meer in. De Chinees begint daardoor zondag als laatste aan de race.

In de tweede kwalificatiesessie kwam de grootste verrassing van de dag. Normaal gesproken gaan de plekken in de top-tien naar Red Bull, Ferrari, Mercedes, McLaren en Aston Martin, maar vandaag gebeurde dat niet. Lewis Hamilton slaagde er echter niet in om een snelle tijd neer te zetten en kwam niet verder dan P11. Als er een wegvalt, dan zijn er kansen voor de rest van het veld en Yuki Tsunoda was degene die volop profiteerde. De Japanner was nagenoeg het hele weekend in Melbourne in de top-tien te vinden en trok die lijn door in de kwalificatie.

Na Q1 en Q2 was Ferrari de favoriet voor de pole. Zowel Charles Leclerc als Sainz waren in de eerste twee gedeeltes sneller dan Red Bull. Het mocht niet zo zijn, want Verstappen knoopte een snelle ronde achter elkaar en was daarmee ruim sneller dan de concurrentie. Sainz kwam tot een tweede tijd, ondanks het ongemak dat de coureur nog altijd voelt na zijn operatie van de blindedarmontsteking twee weken geleden in Jeddah. Sergio Pérez legde beslag op de derde tijd. Leclerc kon de goede lijn niet doortrekken en stelde ietwat teleur met een vijfde tijd, Lando Norris kwam nog voor hem terecht. Na afloop van de sessie kreeg Pérez echter een gridstraf van drie plekken voor het ophouden van Nico Hülkenberg. Geen P3 dus voor de Mexicaan, maar P6.