Samenvatting van de schitterende F1 Grand Prix van Miami

Met Max Verstappen vanaf pole begonnen de Formule 1-coureurs net iets na 22.00 uur Nederlandse tijd aan de Grand Prix van Miami. Luttele seconden later had de race er al op kunnen zitten voor een gedeelte van de kop - waaronder Verstappen -, want Sergio Pérez verremde zich volledig in de eerste bocht en schoot rechtdoor. Het was meer geluk dan wijsheid dat de Mexicaan niemand raakte en dat het hele veld ongeschonden door de eerste bocht kon komen.

Na de inleidende beschietingen leek de race zich te ontvouwen zoals we vaker dit jaar hebben gezien. Verstappen bouwde stukje bij beetje zijn voorsprong op - alhoewel het niet zo snel ging als in de eerste races dit jaar - en de rest van het veld vocht om de overige posities. Vooral Pérez had het lastig, hij moest in de openingsfase met hand en tand verdedigen ten opzichte van de snelle Lando Norris.

Niet veel later veroorzaakte Max Verstappen een korte onderbreking door de virtual safety car de baan op te krijgen. De Nederlander miste zijn rempunt bij de krappe chicane en schepte vol het paaltje dat op die plek stond. Het paaltje werd een paar meter meegesleurd door zijn RB20, waarna deze midden op het asfalt weer van de auto viel. Aangezien de paal op een onhandige plek lag, voelde de wedstrijdleiding de noodzaak om de virtual safety car in te stellen. Zo kon een marshal relatief veilig het paaltje weghalen.

Toen de groene vlag weer werd gezwaaid leek alles open te liggen voor de volgende overwinning van Verstappen, maar dat was buiten Logan Sargeant en Kevin Magnussen gerekend. Sargeant werd door Magnussen van de baan getikt, waarbij laatstgenoemde een tijdstraf van tien seconden aan de broek kreeg. Het moet gezegd worden dat Sargeant ook niet helemaal vrijuit ging, maar door de tik was zijn race over. Hij schoof achteruit de bandenstapels in en viel zo voor zijn thuispubliek in Florida uit.

De safety car was het gevolg. Norris had toen nog niet een nieuw setje banden gehaald en kon zo een nagenoeg gratis stop doen. Nadat de safety car ook nog in eerste instantie de verkeerde auto opving leek de voorsprong gigantisch te worden, maar de wedstrijdleiding herstelde dat en bij de herstart was Norris alsnog de eerste auto achter de safety car.

Norris trok nadat de safety car vertrok het veld in gang en vanaf dat moment stond er geen maat op hem. De McLaren-coureur was razendsnel en liep weg bij Verstappen en de rest van het veld. Teamgenoot Oscar Piastri had het ondertussen aan de stok met Carlos Sainz. Meerdere keren raakten ze elkaar bijna en nadat er echt een touché kwam, raakte de vleugel van Piastri onherstelbaar beschadigd. De Australiër moest een nieuwe voorvleugel halen en wist dat daarmee een goed resultaat onhaalbaar was.

Norris won uiteindelijk met een ruime marge, Verstappen werd tweede. Charles Leclerc completeert het podium, terwijl Ferrari-teamgenoot Sainz P4 bemachtigde. Vijfde werd Pérez, die in de slotfase nog Lewis Hamilton van zich af moest houden. Daarin slaagde hij, waardoor Hamilton het met P6 moest doen. P7 ging naar de sterke Yuki Tsunoda, George Russell werd achtste en Fernando Alonso ging naar de negende stek. Esteban Ocon geeft Alpine wat te vieren door tiende te worden en zo het laatste puntje mee te pakken.