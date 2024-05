Samenvatting van de meeslepende tweede F1-training op Imola

Voor het Formule 1-team van Ferrari is de Grand Prix van Imola een hele belangrijke. Niet alleen omdat het de eerste op Italiaanse bodem van het seizoen is en wordt verreden op het circuit dat vernoemd is naar de oprichter, maar ook omdat de updates op de SF-24 de renstal weer zeges moet opleveren. De resultaten van de vrijdag laten zien dat de formatie uit Maranello een aardige stap gezet heeft, want Charles Leclerc sloot de trainingsdag als snelste af.

McLaren gaat ook niet ontevreden zijn met de resultaten. Oscar Piastri heeft op het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari ook de beschikking over het volledige upgradepakket dat Lando Norris al had en noteerde de tweede tijd. Norris zelf zat met een twaalfde plaats veel verder naar achteren, maar maakte in zijn snelle ronde een fout in de Acque Minerale. Had de Brit dat niet gedaan, dan was het zeker niet uit te sluiten dat hij de snelste tijd van de dag zou hebben genoteerd. Tot op dat punt was de winnaar van de vorige GP in Miami namelijk de snelste.

Waar er winnaars zijn, zijn er ook verliezers. De voornaamste daarvan is Red Bull Racing. Vooral Max Verstappen had grote moeite om met de RB20 succes te boeken. Op de mediums zat de regerend wereldkampioen er nog aardig bij, maar op de softs wilde het niet vlotten. De balans aan de boord van zijn auto was niet op orde en dat werd over de boordradio luid en duidelijk gedeeld. Een zevende tijd was het maximale wat de hij eruit kon halen, wat een teleurstellende plek is voor de koploper in het WK. Teamgenoot Sergio Pérez was wat minder vocaal over de radio, maar zijn achtste plek zou zeker niet met gejuich ontvangen worden.

Het zusterteam RB F1 heeft wel iets om tevreden mee te zijn. Yuki Tsunoda was in de eerste training al competitief en zette in de tweede oefensessie nog wat bij. Een derde tijd is dan ook meer dan uitstekend voor de Japanner. Mercedes noteerde de vierde en vijfde plek, met George Russell net voor Lewis Hamilton. De zesde tijd was voor Carlos Sainz, die het tempo van teamgenoot Leclerc niet bij kon benen. De Red Bulls volgen, waarachter Nico Hülkenberg tot de negende tijd kwam. De top-tien werd gecompleteerd door Fernando Alonso in de Aston Martin.

Zaterdag om 12.30 uur Nederlandse tijd werken de coureurs de derde vrije training op Imola af.