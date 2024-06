Samenvatting van de interessante eerste F1-training in Spanje

Na alle nattigheid in Canada was het Formule 1-wereldje weer aan een zonovergoten dag toe. Op vrijdag in Barcelona worden de coureurs op hun wenken bediend, want het is een zonnige bedoening in Catalonië. Om volop van het mooie weer te genieten - en uiteraard om zoveel mogelijk data te vergaren - was het continu druk op de baan. Vanaf het moment dat het licht aan het einde van de pitstraat op groen ging, reden nagenoeg de hele training een paar auto's op het asfalt.

Het was voor de teams het eerste moment waar de updates werden getest. Het circuit in Barcelona staat bekend als een plek waar nieuwe onderdelen geïntroduceerd worden en ook dit jaar is dat het geval. Onder andere Ferrari en Red Bull Racing hebben dat gedaan, maar vooral RB F1 Team heeft de auto flink onder handen genomen. De VCARB 01 die in Spanje op de baan rijdt, is eigenlijk een compleet andere in vergelijking met die tijdens de vorige race in Canada.

De schijnwerpers waren echter nauwelijks op RB gericht, want de auto's kwamen niet echt in het spel voor. Max Verstappen daarentegen wel. De Nederlander is de torenhoge favoriet, zeker omdat de RB20 op papier perfect bij het gladde asfaltlint in Barcelona past. Hij stond dan ook lange tijd op P1. Dat hield hij echter niet vast, want uiteindelijk was Lando Norris net wat sneller. Het gat tussen de Brit en Verstappen was 0,024 seconden.

Thuisrijder Carlos Sainz gaf de fans reden om te juichen met een derde tijd. De achterstand op Norris en Verstappen is met meer dan drie tienden wel vrij groot, al reed hij zijn snelste tijd op de mediums. George Russell snelde naar een vierde tijd, nog voor Sergio Pérez. Oscar Piastri kwam tot een zesde plek in de openingssessie van het weekend. De zevende tijd was voor Lewis Hamilton, waarachter Esteban Ocon met een achtste tijd niet ontevreden zou zijn. Negende stond Fernando Alonso, die ook verantwoordelijk was voor de enige rode vlag nadat er een onderdeel van de voorvleugel afvloog. Alexander Albon zette de tiende tijd op de borden. Charles Leclerc mist in dit rijtje. Hij stelde met een P11 teleur, al had hij flink wat te klagen over de auto.

Vrijdag om 17.00 uur Nederlandse tijd staat de tweede training op het programma.