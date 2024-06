Samenvatting van de eerste en enige F1-training in Oostenrijk

In een sprintweekend krijgen de Formule 1-coureurs en -teams maar een vrije training om de ideale set-up voor de auto te zoeken, dus was het vanaf het eerste moment op het circuit in Spielberg een drukte van jewelste. Op een paar minuten na reed er op elk moment een auto op de baan. Dat het druk was, dat merkte Nico Hülkenberg. De Haas-coureur werd op de baan enigszins gehinderd door Charles Leclerc en hij liet over de boordradio zijn ongenoegen horen.

Hoewel grote incidenten uitbleven, gebeurde er meer dan genoeg om over na te praten. De hot topic van de training is het stilvallen van Max Verstappen. De Red Bull-coureur kreeg te maken met een motorisch probleem en viel op start-finish stil. De marshals moesten de RB20 van de Nederlander terug naar de pitbox duwen en de rode vlag werd kortstondig gezwaaid. Verbazingwekkend genoeg reed Verstappen bij het zwaaien van de groene vlag bijna direct weer naar buiten. Red Bull Racing liet weten dat het slechts een sensorprobleem was en na een reset kon er gewoon verder gereden worden.

In de slotfase liet Verstappen inderdaad zien dat het geen groot probleem was. De kampioenschapsleider noteerde met een 1.05.685 de snelste tijd. Het gat met nummer twee Oscar Piastri was vrij groot, meer dan tweeënhalf tiende was de Australiër langzamer. Het Ferrari-duo Charles Leclerc en Carlos Sainz kwamen tot een derde en vierde tijd, wat de Italiaanse burger na twee mindere weekenden moed geeft. Lewis Hamilton kwam tot P5, maar reed zijn tijd wel op de harde band. Op P6 vinden we een verrassing, want Esteban Ocon noteerde die tijd. Lance Stroll volgde met een zevende tijd en hield net George Russell achter zich. Russell was net als Hamilton in de snelste ronde op de harde band onderweg. De negende tijd was voor Yuki Tsunoda, P10 viel Fernando Alonso ten deel.

In de top-tien missen we twee grotere namen. Sergio Pérez en Lando Norris kwamen niet verder dan een elfde en twaalfde tijd. Pérez begint daarmee absoluut niet lekker aan het weekend waar het een stuk beter moet dan de voorgaande. Norris was in de slotfase van de training bezig met een snelle ronde, maar kwam in de tweede sector in het grind terecht.

Vrijdagmiddag om 16:30 uur begint de sprintkwalificatie in Oostenrijk.