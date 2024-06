Mick Schumacher gaat voor het eerst testen in Alpine F1-auto

Mick Schumacher is de officiële test- en reservecoureur van het Mercedes F1-team, maar is in het World Endurance Championship verbonden aan Alpine. Daar neemt hij deel aan het Hypercar-project van de Franse renstal, maar het is geen geheim dat de 25-jarige Duitser van een terugkeer in de Formule 1 droomt. "Dat is ook iets wat we niet moeten vergeten: ik probeer nog steeds om terug te keren in de Formule 1. Dat is een groot doel voor mij, dat wil ik niet compleet opzij schuiven", zei Schumacher onlangs nog in gesprek met Motorsport.com. "We zitten nog voor de helft van het [F1-]seizoen, dus het is nog een beetje vroeg voor mij om aan een plan B te denken."

Op 3 juli krijgt hij de kans om zich weer te bewijzen, want dan stapt hij op het circuit van Paul Ricard in de Alpine A522 voor een test. Hij is dan echter niet de enige rijder die in actie komt, want Alpine-junior en reservecoureur Jack Doohan zal die dag ook instappen. De Alpine-engineers zijn al bekend met Doohan, die regelmatig in de simulator zit en onlangs nog in de verregende VT1 in Canada in actie kwam. Mocht Schumacher een serieuze kans willen maken op een Alpine-cockpit voor 2025, dan zou hij bij die test dus de nodige indruk moeten maken en Doohan zien te verslaan. Het is wel al opvallend te noemen dat Alpine Schumacher optrommelt voor een test, aangezien dat begin dit jaar nog uitgesloten werd.

Bij Alpine weegt men nu allerlei opties af voor het F1-seizoen 2025. Eén ding staat vast: Esteban Ocon neemt na dit seizoen afscheid van de Franse renstal. Daarnaast loopt het contract van Pierre Gasly dit jaar af en zou hij nog een rol kunnen spelen op de rijdersmarkt. Alpine's nieuwe adviseur Flavio Briatore klonk onlangs wel positief over Gasly, die volgens hem 'goed werk' levert. Hij gaf bij dat gesprek met Canal+ ook aan dat er 'misschien een jonge of oudere coureur' naast Gasly gezet zal worden, waarmee hij suggereert dat de Fransman langer zou doorgaan bij dat team. Volgens informatie van Motorsport-Total.com, een zusterpublicatie van Motorsport.com, staat dat echter nog niet helemaal vast. Gasly zou namelijk ook op het lijstje van Andreas Seidl, de CEO van Sauber/Audi, staan.

Tevens kan een andere coureur de zaken bij Alpine flink doen veranderen. Volgens informatie van Motorsport.com zou Alpine namelijk nadrukkelijk hebben aangeklopt bij Carlos Sainz, die na dit seizoen weg moet bij Ferrari om plaats te maken voor Lewis Hamilton. Zodoende zou het dus ook niet eens zeker zijn dat de test van Schumacher en Doohan om een F1-zitje voor 2025 gaat, mocht Sainz besluiten naar Alpine te verkassen en Gasly besluiten om daar inderdaad door te gaan. Sainz heeft echter ook nog opties in de vorm van Williams en Sauber/Audi en heeft aangegeven snel een beslissing te willen nemen over zijn toekomst.

Met samenwerking van Jon Noble en Oleg Karpov.