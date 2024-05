De contracten van Pierre Gasly en Esteban Ocon bij Alpine F1 lopen dit jaar af en gezien de huidige prestaties van het Franse team is het nog maar de vraag of zij bij willen tekenen. Omdat veel andere coureurs ook met aflopende contracten zitten, zijn er veel bewegingen op de coureursmarkt. Teambaas Bruno Famin heeft echter nog geen haast met het vastleggen van coureurs voor 2025. "We willen de tijd nemen", benadrukt Famin. "We hebben altijd al gezegd dat er geen druk is. We zijn blij met onze coureurs en werken goed samen. Er komen ook veel mensen onze kant op en we hebben heel goede coureurs in ons opleidingsteam. Daar hoeven we ons dus geen zorgen om te maken. We willen ons echt focussen op de technische kant, verbeteringen aan de auto en de technische structuur. We zullen de tijd nemen met de coureurs."

Voor Alpine was het een droomscenario dat het met Gasly en Ocon een volledig Franse line-up voor elkaar had gekregen, maar Famin legt uit dat zijn team niet per se op zoek wil gaan naar een Franse coureur. "Het Alpine-project draait om het vergroten van de naamsbekendheid wereldwijd. We zouden blij zijn met een Franse coureur, maar zouden ook heel blij zijn met een niet-Franse coureur."

Wel liet de teambaas dus al doorschemeren dat er talenten klaarstaan in de Alpine Academy. Wil hij dan voor ervaring gaan, of toch nieuw talent uit het opleidingsteam de kans geven? "We staan open voor alle oplossingen", stelt Famin. "Het is goed om in ieder geval één ervaren coureur te hebben, maar zouden ook een jonge coureur willen opleiden. Als we die kans krijgen, waarom ook niet? Maar zoals gezegd zijn de coureurs op dit moment geen thema voor ons."

Prestaties geen reden tot zorg

Binnen de Alpine-gelederen staat er nog een coureur te springen om (weer) in de Formule 1 te rijden: Mick Schumacher. De zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher rijdt namens Alpine in het World Endurance Championship terwijl hij ook stand-by staat als Mercedes F1-reserve. Famin is onder de indruk van Schumacher en geeft aan dat de 24-jarige Duitser op het lijstje van Alpine F1 staat.

"Mick doet het ongelofelijk goed in de langeafstandsracerij. Zijn mentaliteit is indrukwekkend. Natuurlijk is hij snel, maar iedereen weet dat. Maar het gaat er niet om dat je de pure performance van de coureur evalueert. Mick is echt ongelofelijk geweest in het aanpassen aan die mentaliteit van de endurance. We zeiden vroeger dat eenzittercoureurs egoïstisch zijn, maar vanaf het eerste moment is hij heel open, heel coöperatief, echt behulpzaam voor zijn teamgenoten, bereid om alles te leren en hij heeft een supermentaliteit en superactieve geest."

Gevraagd of Schumacher dan ook hoog op zijn lijstje staat na die positieve woorden, antwoordt Famin: "Hij behoort absoluut tot de mogelijkheden - zoals velen." Hoeveel coureurs Alpine op het lijstje heeft staan, wil de teambaas niet zeggen. "Ik tel dat niet, maar er komen veel coureurs aan dus dat is interessant." Dat de prestaties van zijn team op dit moment zeker niet indrukwekkend zijn, maakt volgens Famin weinig uit. "Dat lijkt geen echte reden tot zorgen voor de coureurs, want we hebben echt heel veel contacten van coureurs die naar ons toe komen."