Na zijn relatief korte Formule 1-avontuur kon Mick Schumacher bij Mercedes F1 aan de slag als reservecoureur, maar sinds dit seizoen heeft hij daar ook het Hypercar-programma van Alpine aan toegevoegd. Hij deelt in het World Endurance Championship de Alpine A424 met Nicolas Lapierre en Matthieu Vaxivière. Dat is wel even wennen, want waar hij in de Formule 1 vooral voor zichzelf reed, moet hij dus nu ineens samenwerken met twee teamgenoten. Op het Circuit de la Sarthe, zoals het circuit voor de 24 uur van Le Mans heet, geeft Schumacher op een vraag van Motorsport.com aan dat er genoeg uitdagingen zijn in het WEC in vergelijking met de Formule 1.

"Een van de grootste dingen van het racen hier, is dat er altijd van alles gebeurt", trapt Schumacher af. "Er is altijd verkeer, je moet altijd aan de strategie denken en je moet ervoor zorgen dat je het einde van je stint haalt. Je rijdt ook veel, dat is geweldig. Je hebt normaal gesproken genoeg baantijd, in de race dan wel te verstaan want in de vrije training is dat shit. Dan is het wat korter dan normaal. Maar de voorbereiding van zo'n weekend is vrij gelijk op bepaalde manieren, net als de tools die we in de auto hebben", wijst hij naar de Formule 1. "Er zijn veel elementen van de Formule 1 die ik kan meenemen die mij helpen. Natuurlijk is de race misschien wat meer veeleisend omdat je de GT's en LMP2's om je heen hebt. Dat wordt hier wel zwaar, we hebben al in de vrije training gezien dat er veel auto's meedoen. Het kan heel kostbaar zijn als je op het verkeerde moment op de verkeerde plek bent. Dat voegt toe aan de uitdaging."

In de Hypercars zijn net als in de Formule 1 hybridesystemen te vinden, maar zijn de auto's verder nog heel vergelijkbaar qua bestuurbaarheid? "Het valt niet te vergelijken", begint Schumacher stellig. "Het zijn twee verschillende kampioenschappen en zo pak ik het ook aan. Wanneer ik dus weer in een Formule 1-auto stap, dan kan ik de twee ook onderscheiden. Ik probeer gewoon zo veel mogelijk informatie van mijn kant in te brengen."

Egoïstische trekjes

In een exclusief gesprek met Motorsport.com geeft Schumacher aan dat het voor hem belangrijk was om de Formule 1 en de Hypercars van elkaar te scheiden, om tot een goede samenwerking met zijn teamgenoten te komen. "Dat heeft me in staat gesteld om er met een heel open geest in te gaan, zonder te veel van mijn egoïsme die ik in de Formule 1 had met me mee te nemen, en echt te proberen om er in op te gaan. Ik wil slagen en daarvoor is het nodig dat het hele team in dezelfde richting pusht. Dat is ook wat we doen. Gelukkig heb ik twee ervaren teamgenoten die me soms, als ik iets te egoïstisch bezig ben, even op mijn plaats zetten en zeggen: 'Oké, denk er op die manier over'. Dat helpt echt. We vormen een best goed team en ik geniet er echt van om samen te werken met iedereen binnen het team. Het is ook een groot privilege om Bruno [Famin, Alpine F1-teambaas] beter te leren kennen."

Die egoïstische trekjes waar Schumacher op doelt, zijn volgens hem niet zozeer binnen het team voorgevallen. "Het is meer dat je teamgevechten hebt binnen de teams", legt de zoon van zevenvoudig F1-kampioen Michael Schumacher uit. "Dat is ook iets wat we niet moeten vergeten: ik probeer nog steeds om terug te keren in de Formule 1. Dat is een groot doel voor mij, dat wil ik niet compleet opzij schuiven. Het is belangrijk om dat teamaspect te behouden, dat is iets waar ik altijd wel bij betrokken ben geweest bij mijn vorige teams en vorige races waaraan ik heb deelgenomen. Het is een geweldige training om te zien hoeveel potentie er is, maar het is ook belangrijk om het team de juiste richting in te duwen en dan moet je egoïstisch zijn naar de concurrenten op de baan."

Dit weekend deelt Mick Schumacher de #36 Alpine met Nicolas Lapierre en Matthieu Vaxivière. Foto door: Rainier Ehrhardt

Te vroeg voor plan B

Van buitenaf lijkt het WEC met de opkomst van het Hypercar-tijdperk geen verkeerd alternatief voor snelle coureurs, maar Schumacher laat in het gesprek met Motorsport.com duidelijk blijken dat hij nog niet met zijn hoofd bij een WEC-zitje voor 2025. Alle ogen zijn gericht op de Formule 1. "Voor mij was het meer een keuze op basis gebaseerd op de mogelijkheid om mijn baantje als Formule 1-reserve en daarmee die connecties met F1-teams te behouden", legt hij zijn keuze voor het WEC uit. "Het was destijds een grote focus om aanwezig te zijn bij F1-evenementen." Het WEC was dan een goede keuze omdat dit kampioenschap vooral in Europa racet en 'omdat het slechts acht races telt'. "Dat was dus de enige mogelijkheid om dat te doen en het te combineren met Formule 1."

Aangezien er een grote focus is op de Formule 1, is het de vraag of hij er ook veel vertrouwen in heeft dat hij zal terugkeren. Zijn naam is al in verband gebracht met Alpine, al zijn er veel andere gegadigden. "Vertrouwen is één, hoop is iets anders. Maar op dit moment doe ik mijn werk op de plekken waar ik het zelf in de hand heb, want een Formule 1-zitje bemachtigen is iets wat buiten mijn macht ligt. Maar ik werk er voor."

Of hij dan toch niet alsnog voelt dat het WEC een goed alternatief zou zijn voor 2025, mocht een terugkeer er niet in zitten? "Ik zal er aan denken wanneer het daar tijd voor is", benadrukt de Duitser, die zich nog niet wil binden aan een langer verblijf in de langeafstandsracerij. "We zitten nog voor de helft van het [F1-]seizoen, dus het is nog een beetje vroeg voor mij om aan een plan B te denken", besluit Schumacher.