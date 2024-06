IndyCar-team richt pijlen op Mick Schumacher: "Zou geweldig zijn"

In gesprek met het Duitse Auto, Motor und Sport laat teameigenaar Dale Coyne namelijk weten dat Mick Schumacher op zijn lijstje van kandidaten voor 2025 staat. "Er zijn allemaal Formule 2-coureurs die als eerste of tweede eindigen, maar geen echte toekomst in de Formule 1 hebben. Mick Schumacher is daar een perfect voorbeeld van. We zouden zo'n geweldige coureur graag hier verwelkomen", aldus Coyne. De Amerikaan weet echter ook dat het niet voor de hand liggend is dat Schumacher een contract zal ondertekenen, gezien zijn herhaalde wens om terug te keren in de Formule 1. "We praten met Mick Schumacher. Maar hij heeft zijn hoop nog steeds gevestigd op een Alpine-contract. Ik zou het geweldig vinden als we de kans krijgen."

Schumacher reed twee seizoenen in de Formule 1 bij Haas F1, maar moest in 2023 plaatsmaken voor Nico Hülkenberg. Sindsdien is Schumacher reservecoureur bij Mercedes F1 en heeft hij dit jaar namens Alpine zijn debuut gemaakt in het World Endurance Championship. In het langeafstandskampioenschap lijkt de 25-jarige Schumacher het prima naar zijn zin te hebben, maar hij heeft ook meermaals aangegeven dat een comeback in F1 prioriteit geniet. "Ik ben nu hier en wat de toekomst brengt is moeilijk te voorspellen", zei Schumacher eerder dit jaar. "Natuurlijk focus ik me nu op het WEC, maar ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik niet met een schuin oog naar F1 kijk. Er gebeuren veel dingen nu, dus wie weet welke kansen mij toegereikt worden over een paar maanden. Maar daar zal ik pas naar kijken als het zover is."

Een van die kansen zou dan dus via Alpine moeten komen, al is het nog maar de vraag of de Franse renstal hem een F1-zitje zal bieden. Teambaas Bruno Famin was onlangs wel zeer positief over de verrichtingen van de zoon van zevenvoudig F1-kampioen Michael Schumacher. "Hij behoort absoluut tot de mogelijkheden - zoals velen", stelde Famin. Volgens AMuS zou Schumacher echter niet te veel moeten hopen op dat Alpine-zitje, aangezien het team zou kijken naar het promoveren van talenten uit het opleidingsteam. Victor Martins en Jack Doohan zijn binnen dat opleidingsteam de prominentste namen.