Aan de vooravond van de Grand Prix van de Verenigde Staten kwam naar buiten dat verschillende teams zich zorgen maakten dat één van de concurrenten gebruik maakte van een trucje om de rijhoogte aan te passen tussen de kwalificatie en de race, wat in strijd is met de parc fermé regels. Het zou gaan om een mechanisme waarmee de bib - de verbinding tussen de voorkant van de vloer en het chassis - kan worden verhoogd en verlaagd. Hoewel de FIA geen bewijs heeft gevonden dat een dergelijk systeem gebruikt werd, heeft de internationale autosportbond wel de controles op veranderingen in de hoogte van de bib aangescherpt.

Op donderdag bleek het om Red Bull te gaan dat over een dergelijk mechanisme beschikt en dus het team te zijn dat de aanleiding vormde voor de strengere controles. Het team uit Milton Keynes heeft zelf ook bevestigd dat het zo’n mechanisme op de auto heeft, maar benadrukte daarbij dat deze alleen kan worden gebruikt als de auto nog niet volledig is opgebouwd. De formatie zou er na de kwalificatie dus niet bij kunnen en dus onmogelijk de parc fermé-regels op dit vlak hebben kunnen overtreden.

Volgens Max Verstappen is er dus ook niets aan de hand. Op de vraag van Motorsport.com wat er gaande is bij Red Bull, reageert de drievoudig wereldkampioen: “Niets. Het is een open source-onderdeel, dus iedereen kan het zien. Voor ons was het gewoon een makkelijk hulpmiddel om het aan te passen, als de auto nog niet was opgebouwd. Maar als de wagen eenmaal geassembleerd is, kun je er niet meer bij. Dus voor ons verandert er niets.”

Het mechanisme zou dermate onschuldig zijn dat Verstappen in eerste instantie ook totaal niet vermoedde dat Red Bull het team was waarover men zich zorgen maakte. “Toen ik erover las, dacht ik dat het over iets ging wat andere teams aan het doen waren. Maar toen bleek dat het ons team betrof”, zegt hij een glimlach. “We hebben het hier nooit over tijdens de briefings”, vervolgt hij. “Het is niet meer dan een hulpmiddel om het aan te passen.” Als voor de duidelijkheid nog eens extra gevraagd wordt of het mechanisme geen invloed heeft gehad op de prestaties van de auto, schudt hij het hoofd instemmend nee.

“We hebben niets gedaan”, stelt teamgenoot Sergio Pérez klip en klaar. “We hebben er zelfs nooit over gesproken. Het was onmogelijk. Ik herinner me bijvoorbeeld dat we hier vorig jaar reden met een rijhoogte die bijna tot aan de maan reikte. We zaten ver van de ideale hoogte omdat we bang waren dat ons zou overkomen wat uiteindelijk Mercedes overkwam”, refereert hij naar het feit dat Lewis Hamilton maar ook Ferrari-coureur Charles Leclerc gediskwalificeerd werden omdat de plank onder hun auto te ver was afgesleten. Op de vraag of de scherpere controles van de FIA negatieve gevolgen kunnen hebben voor het presteren van Red Bull, reageert de Mexicaan stellig: “Nee, nul.”