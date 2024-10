Rijhoogte-controverse in F1: Ingrijpen van FIA is pas het begin

Motorsport.com kon op donderdagochtend melden dat er verdenkingen zijn dat een team middels een slimme truc de rijhoogte van de bolide kan aanpassen onder parc fermé-omstandigheden. Deze gehele controverse draait om de bib, ook wel T-Tray genoemd. Dit onderdeel zit aan de voorkant van de vloer van de wagen, net achter de voorste as. Het heeft gezien de positie een grote invloed op de luchtstroom naar achteren en de wijze waarop de lucht de cruciale tunnels in gaat. Hier wordt namelijk de downforce gegenereerd met de huidige generatie grondeffect-bolides. Een aanpassing van de rijhoogte kan - hoe klein ook - een significant voordeel opleveren. De hoogte kan immers geoptimaliseerd worden voor zowel de kwalificatie als de race.

T-Tray bib Foto door: Giorgio Piola

Hoewel de FIA verwacht dat dit bewuste trucje niet langer gebruikt kan worden, is het niet aannemelijk dat de wind nu volledig is gaan liggen. De grote vraag die andere teams hebben, is hoeveel schade er in de afgelopen periode al is aangericht, en hoe het kan dat een team langere tijd weg kon komen met iets wat overduidelijk illegaal is.

Het is van belang om eerst te benadrukken dat er, op dit moment, geen bewijs is dat enig team de regels heeft overtreden. En er is, niet geheel verrassend, ook geen enkel team geweest dat heeft toegegeven een dergelijke truc te hebben toegepast. De FIA heeft tevens duidelijk gemeld dat het “geen indicatie heeft dat enig team een dergelijk systeem heeft gebruikt”. Achter de schermen heeft het team dat in het middelpunt staat van deze controverse ontkend dat het een dergelijk systeem heeft.

De kwestie kan komend weekend in Amerika weer verder oplaaien als blijkt dat er een duidelijke wijziging in de rangorde plaatsvindt, waarbij een of meerdere teams plotseling wegzakken. In een tijdperk waarin de rijhoogte absoluut cruciaal is voor de performance van de wagens, en teams compromissen moeten sluiten in de afstelling voor de kwalificatie en de race, is een trucje waarmee de rijhoogte tussen zaterdag en zondag aangepast kan worden een zeer waardevol hulpmiddel.

De mogelijke voordelen

Als iemand in staat is geweest om dit onderdeel te verhogen voor de kwalificatie en vervolgens te laten zakken voor de race, moet de nieuwe maatregel direct een verschil in performance aan het licht brengen. Met een dergelijk trucje kan men inspelen op het gewichtsverschil tussen de kwalificatie en de race. De rijhoogte is immers aanzienlijk anders bij een lege tank ten opzichte van een volgeladen auto voor de Grand Prix. Deze bib in beide gevallen op de ideale hoogte zetten, heeft grote voordelen. Zo kan de wagen in de kwalificatie meer kerbs meepakken, aangezien de rijder zich geen zorgen hoeft te maken over schade aan de vloer en plank.

Auto's onder de kap in Parc Ferme Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images

Daarnaast zorgt het ervoor dat het aerodynamisch platform zo optimaal mogelijk is. Daarmee kunnen de banden eenvoudiger in het ideale window gebracht en gehouden worden. Tevens kan het helpen om dichter bij de optimale minimale bandendruk te zitten, zonder aan rijkwaliteit in te boeten door aanpassingen aan de ophanging.

Wanneer je de hoogte van de bib niet kan aanpassen, zoals de regels voorschrijven, dan moeten teams het beste compromis vinden tussen de rijhoogte en afstellingen voor zowel de kwalificatie als de race. Zo laag mogelijk als men durft voor een lichte als een zware auto, zonder te ver te gaan en het risico te lopen de plank te veel te slijten. Dat is altijd minder snel dan een wagen waarbij dat wel veranderd kan worden.

De kans op een protest of straf

Mocht dit weekend duidelijk blijken dat een team flink terugzakt in de rangorde, dan is het aannemelijk dat de concurrentie de FIA gaat verzoeken om de kwestie dieper te onderzoeken. Er zal ongetwijfeld gevraagd worden om met terugwerkende kracht actie te ondernemen als bevestigd kan worden dat een team op deze wijze de regels heeft overtreden. Het probleem is om voldoende bewijs aan te dragen om de zaak verder uit te diepen.

Naar verluidt hebben alle teams manieren om de hoogte van de bib aan te passen, aangezien het een standaard onderdeel is voor het afstellen van de auto. Het bestaan van een systeem in de cockpit van de wagen om deze instellingen te veranderen, is niet relevant genoeg om de FIA harder te laten ingrijpen. De sleutel is om te achterhalen of een team wel of niet de afstelling heeft aangepast tussen de kwalificatie en de race onder parc fermé-omstandigheden. Dat is namelijk niet toegestaan volgens de regels.

Daarom heeft de FIA veranderingen aan de procedures doorgevoerd, zoals het plaatsen van zegels op elementen waarmee de bib-hoogte kan worden aangepast. Zo wil men er zeker van zijn dat er geen veranderingen meer plaatsvinden.

Een moderne variant van Option 13?

Johnny Herbert, Benetton B194 Ford Foto door: Motorsport Images

Het feit dat het gaat om de vraag of een team stiekem instellingen heeft veranderd, betekent dat het voor de FIA vrijwel onmogelijk is om terug in de tijd te gaan en uit te zoeken of iemand tijdens eerdere races wel of geen trucjes heeft uitgehaald.

Een F1-bron suggereert dat dit een vergelijkbaar scenario is met Benetton in 1994, toen er verdenkingen waren dat het team met een illegale launch control reed. Uit analyse van de FIA bleek dat de software van de auto een geheim menu had waar, zodra Option 13 werd geselecteerd, launch control werd geactiveerd. Hoewel het overkoepelend orgaan de kwestie uitgebreid had onderzocht, kon er geen bewijs worden aangedragen dat het team de optie ook daadwerkelijk in een race had gebruikt. Daarom was het onmogelijk om actie te ondernemen.

Datzelfde lijkt het geval met de huidige controverse. Het feit dat een team een systeem in de cockpit heeft waarmee de bib-hoogte aangepast kan worden, is geen onomstotelijk bewijs dat de regels ook echt zijn overtreden. Daarvoor is hard bewijs nodig dat de afstelling tussen de kwalificatie en de race is aangepast. Iets wat nagenoeg onmogelijk is om met terugwerkende kracht aan te tonen.

De FIA stelt ‘waakzaam te blijven’ en de kwestie te blijven monitoren om er zeker van te zijn dat alle teams aan de regels voldoen. Mochten er dit weekend aan kop van het veld wat verrassingen te zien zijn, dan zal de concurrentie desondanks de druk flink op gaan voeren.