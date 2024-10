Piastri: "Aanpassen van rijhoogte onder parc fermé is geen grijs gebied"

Voorafgaand aan de Amerikaanse Grand Prix in Austin gaat het vooral over de zogenaamde 'bib', de verbinding tussen de voorkant van de vloer en het chassis. Eerder deze week werd bekend dat enkele teams het vermoeden hadden dat één team de hoogte van de bib onder parc fermé heeft aangepast. Tijdens de mediadag op het Circuit of the Americas erkende Red Bull dat zo'n rijhoogtemechanisme voor de bib bestaat, maar ontkende het met klem het ooit onder parc fermé te hebben gebruikt: "Ja, het mechanisme bestaat, alleen is het niet te gebruiken als de auto volledig is opgebouwd."

"We zoeken natuurlijk de limiet van het technisch reglement op. Dat is wat iedereen doet en dat is ook wat de Formule 1 uiteindelijk de Formule 1 maakt. Maar van wat ik heb gehoord, valt zoiets gebruiken niet meer onder het opzoeken van de limieten. Dat is daar overheen gaan", reageert Oscar Piastri tijdens zijn mediaronde in Texas. "Ik heb nog niet gehoord op welke auto het zat of dat zoiets überhaupt is gebruikt, maar als het daadwerkelijk is gebruikt, dan valt het niet meer onder het opzoeken van de grens. Het is dan geen grijs gebied, maar in mijn optiek gewoon zwart-wit."

De Australiër wil zelf echter nog geen vergaande conclusies trekken. "Dat is ook niet aan mij, dat zijn meer vragen voor Andrea [Stella] of Zak [Brown]. Als er ineens een groot verschil in de prestaties blijkt te zitten, dan zullen er wel vragen worden gesteld. Als dat verschil er niet is, dan weten we ook dat het daar niet aan lag." Piastri vindt het in ieder geval niet te vergelijken met de flexibele achtervleugel die McLaren enkele weken geleden heeft moeten aanpassen. "Onze mini-DRS was legaal, ondanks dat we bepaalde dingen moesten veranderen. Maar het was niet revolutionair voor de auto of iets dergelijks. Maar goed, we zullen zien of dit impact heeft."

Norris denkt dat het maar weinig verschil maakt

Lando Norris is op zijn beurt terughoudend en denkt dat het effect sowieso klein is. "Iets op de auto hebben is één ding, maar de mate waarin je het wel of niet gebruikt, is iets heel anders. En dat weten we niet", stelt de nummer twee uit het WK tijdens de persconferentie. "Ik denk eigenlijk dat het allemaal niet veel verschil maakt. Ik denk niet dat hen poles of overwinningen heeft opgeleverd om eerlijk te zijn. Of je moet al naar bepaalde kwalificaties kijken en dan naar het gat in de race. Soms was het verschil in de kwalificatie maar een paar honderdsten of zelfs duizendsten en was de marge in de race groter. Dan kun je denken dat het misschien in een bepaalde richting geholpen heeft, maar het is in ieder geval een goede zaak dat de FIA iets doet." Red Bull heeft donderdag met klem laten weten dat het systeem weliswaar bestaat, maar dat het door het team nooit onder de parc fermé-regels is gebruikt.