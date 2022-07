Verstappen zet de toon tijdens derde training GP Frankrijk

Het was Ferrari dat vrijdag als sterkste uit de startblokken kwam op Paul Ricard met de snelste tijd van Carlos Sainz en tweede tijd van Charles Leclerc, al zal eerstgenoemde de race van achteraan moeten beginnen vanwege een motorische gridstraf, zo werd tijdens de derde training duidelijk. Max Verstappen bracht de derde tijd op de klokken tijdens de eerste dag van het weekend en moest liefst een halve seconde toegeven. De regerend kampioen was dan ook nog niet helemaal tevreden over de auto, al gaf hij aan dat het team ook flink geëxperimenteerd heeft op vrijdag. “We weten dat we nog wat werk te doen hebben”, zei de Nederlander nadien.

Red Bull vatte de spreekwoordelijke koe dan ook bij de horens op zaterdag. Sergio Perez was de eerste coureur op de baan en Max Verstappen, die zich normaal gesproken pas halverwege de derde training laat zien, was ook al vroeg op het circuit aan het werk. De Mexicaan zette ook als eerste een tijd neer, een 1.33.628 op de medium compound. Verstappen dook daar ruim onder door op dezelfde band rond te gaan in 1.32.837, om even later nog een paar honderdsten sneller te gaan met 1.32.808. Perez bracht het verschil vervolgens terug naar een halve seconde met 1.33.305.

Carlos Sainz begon de dag met een run op de soft en plantte zijn Ferrari met 1.33.217 tussen de twee Red Bulls. Charles Leclerc kwam met de harde band de baan op, maar deed zichzelf en zijn team geen plezier door bij de twaalfde bocht van de baan te spinnen. De Monegask stond halverwege de sessie slechts twaalfde in de tijdenlijst.

Video: Leclerc spint met zijn Ferrari bij de twaalfde bocht

De verwachtingen van Mercedes zijn dit weekend hooggespannen, maar op vrijdag bleven ze ver verwijderd van de snelste tijd. George Russell en Lewis Hamilton klokten de vierde en vijfde tijd in de tweede training, op respectievelijk zeven tienden en een seconde van snelste man Sainz. “Niet spectaculair”, zei Hamilton over de snelheid van Mercedes op Paul Ricard. Iets over de helft van de derde sessie zette de zevenvoudig wereldkampioen aan op de soft, om met 1.33.255 naar de derde plek te klimmen. Sainz verbeterde zich op de zachte band naar 1.33.172 maar bleef daarmee tweede, waarna Leclerc de tweede stek van zijn teamgenoot overnam met 1.32.909.

Met nog tien minuten te gaan ging Sainz er nog eens goed voor zitten. Ditmaal kwam hij in 1.32.626 over de streep, zodat hij bovenaan in de tijdenlijst kwam te staan. Juist op dat moment rolden Verstappen en Perez de pits uit voor een run op de zachte band. De Nederlander ging paars in de eerste en tweede sector en reed een persoonlijk beste tijd in het laatste gedeelte, resulterend in 1.32.272, wat ruim voldoende was om de koppositie te heroveren.

Bij Leclerc bleef een tweede gooi naar een goede tijd uit. “Ik weet niet waarom maar mijn banden zijn op tijdens mijn tweede ronde”, deelde hij mee aan zijn team. De Ferrari-coureur zou dus niet meer sneller gaan dan zijn eerdergenoemde 1.32.909, zodat hij aan het einde van de training achter Verstappen en Sainz derde stond. Hamilton was uiteindelijk vierde op bijna een seconde van Verstappen, terwijl Perez op een volle seconde van Verstappen op P5 strandde.

George Russell was maar nipt langzamer dan Perez en zesde, terwijl Fernando Alonso en Alexander Albon kort achter de Mercedes eindigden op de zevende en achtste stek. Lando Norris en Yuki Tsunoda waren de andere namen in de top-tien. Aston Martin-coureur Sebastian Vettel deed door een probleem met de auto geen run op de soft en was langzaamste in VT3.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Frankrijk begint om 16.00 uur.

Video: Max Verstappen rijdt snelste tijd in derde training

