Sainz en Magnussen starten GP Frankrijk achteraan na nieuwe motorwissels

Na zijn motorbrand in Oostenrijk was overduidelijk dat Carlos Sainz voor de eerstvolgende Formule 1-race naar nieuwe onderdelen zou moeten grijpen. Des te meer omdat de oorzaak van de DNF in Spielberg volgens Mattia Binotto vergelijkbaar was met die van Charles Leclerc in Baku: het combineren van oude met nieuwe motorcomponenten tot één krachtbron, waarbij iets niet volgens plan is verlopen. In Frankrijk weer allerlei oude componenten uit de pool bijeen brengen, zou exact hetzelfde gevaar opleveren en dus grijpt Ferrari naar volledig nieuwe onderdelen voor Sainz.

Net als in Canada heeft Ferrari dat pas op zaterdagochtend gedaan en ook dat valt te begrijpen. Op vrijdag rijden de meeste teams immers nog met een oudere krachtbron - een vrijdagmotor - die qua motorstanden absoluut niet zwaar meer wordt belast. Daardoor is het verstandig om de onderdelen die het meest gevoelig zijn voor slijtage - met name de interne verbrandingsmotor en de turbo, maar in iets mindere mate ook de MGU-H en MGU-K - pas op zaterdag te vervangen.

Het is precies wat Ferrari op het Circuit Paul Ricard heeft gedaan. Sainz is voorafgaand aan de kwalificatie en de race voorzien van een nieuwe interne verbrandingsmotor, turbo, MGU-H en MGU-K volgens de FIA-documenten. Voor al die componenten gaat Sainz over de limiet heen, hetgeen hem nog eens veertig plekken extra gridstraf oplevert. Het totaal komt daarmee op vijftig plekken en dat staat logischerwijs gelijk aan een start achteraan de grid. De Spanjaard kan trouwens ook rekenen op een compleet nieuwe versnellingsbak, maar doordat het om nummer drie uit een pool van vier gaat, staat daar nog geen straf op. Dat laatste geldt ook voor een nieuwe uitlaat, al is het wel opvallend dat Ferrari nu al aan nummer zeven van in totaal acht toegestane exemplaren toe is.

Ook bij het Ferrari-klantenteam van Haas is sprake van een motorwissel op zaterdag. Kevin Magnussen is in Le Castellet eveneens voorzien van een nieuwe verbrandingsmotor, turbo, MGU-H en MGU-K door zijn team. Het is ook bij hem goed voor veertig plekken achteruit op de grid, waardoor hij Sainz zondag gezelschap zal houden op de laatste startrij.