Hamilton snelste tijdens verlengde tweede training GP van Canada

Een rode vlag voor technisch malheur bij Pierre Gasly en daaropvolgend problemen met de camera's langs de baan die de racedirectie gebruikt om de situatie op het circuit te monitoren, betekenden dat er maar vijf minuten gereden kon worden tijdens de eerste vrije training in Canada. Om de teams enigszins te compenseren voor de verloren baantijd, werd besloten om de tweede oefensessie met een half uur te verlengen door deze dertig minuten eerder te laten beginnen.

Een uur voor de start van de tweede oefensessie meldde dat de FIA dat er nog altijd een probleem was met de camera’s - de beelden kwamen met grote vertraging bij race control binnen - maar twintig minuten voor aanvang had de lokale organisatie het dan eindelijk voor elkaar, waardoor de tweede training ‘gewoon’ om 22.30 uur Nederlandse tijd kon beginnen. Weinig verrassend was het meteen druk op het circuit toen het licht op groen ging voor de start van de sessie.

Na enkele minuten ging Max Verstappen op de zachte band rond in 1.15.333, waarmee hij zich bovenaan in de tijdenlijst nestelde. Pierre Gasly liet zich daarna zien door op mediums 1.15.224 te rijden. Kort daarna was Verstappen de eerste die onder de 1.15 ging door 1.14.726 neer te zetten. Vervolgens strekten de Ferrari-coureurs de benen op de softs. Charles Leclerc en Carlos Sainz reden afwisselend nieuwe snelste tijden, waarna Nico Hülkenberg voor een rode vlag zorgde door een hevig rokende Haas aan het einde van het rechte stuk te parkeren.

Nadat de baan weer was vrijgegeven, kwam Sainz tot 1.13.844, waarmee hij een kwart seconde sneller was dan de 1.14.094 die Leclerc voor de rode vlag had gereden. Verstappen stond derde in de tijdentabel met 1.14.142, toen de actie halverwege de sessie voor de tweede keer moest worden gestaakt, dit keer omdat Esteban Ocon met zijn Alpine op het circuit tot stilstand was gekomen - vermoedelijk door een waterlek.

Toen de training weer verder ging, stuurde George Russell zijn Mercedes rond in 1.13.745, waar teamgenoot Lewis Hamilton vervolgens onder dook met 1.13.710. Fernando Alonso verbeterde zich naar 1.14.044, waarmee de coureur van Aston Martin achter de Mercedessen en Sainz plaatsnam op P4. Leclerc zakte zo naar de vijfde plek, terwijl Verstappen zesde kwam te staan.

Valtteri Bottas zat er de hele training goed bij namens Alfa Romeo en was uiteindelijk zevende. Sergio Perez had meerdere momentjes en bleef steken op de achtste tijd. Thuisrijder Lance Stroll ging met de tweede Aston Martin naar de negende tijd en Gasly completeerde de top-tien. Oscar Piastri kuste de Wall of Champions, maar kon zonder schade verder. De Australiër eindigde de sessie als elfde. Nyck de Vries had 1.15.002 als beste tijd, waarmee hij zestiende was op de eerste dag in Montreal en fractie langzamer dan teamgenoot Yuki Tsunoda, die 1.14.941 had gereden.

Een kwartier voor het einde werd de baan nat verklaard, hoewel er op dat moment nog geen sprake was van regen. Red Bull greep het moment aan om Verstappen en Perez een setje intermediates in te laten rijden, iets wat vervolgens ook door andere teams werd gedaan. Vijf minuten voor het uithangen van de vlag begon het daadwerkelijk te regenen bij de hairpin, waarna de bui zich langzaam maar zeker over de rest van het circuit verspreidde en de coureurs één voor één naar binnen kwamen. Kort voor het einde gingen onder leiding van het Aston Martin-duo nog verschillende coureurs naar buiten met intermediates, maar net op dat moment nam de regen flink toe, waardoor het vooral zaak was om de auto weer heel terug te brengen naar de pits.

Het Formule 1-weekend in Montreal gaat zaterdag om 18.30 uur Nederlandse tijd verder met de derde vrije training.

Video: Zware regenval aan het einde van de tweede F1-training in Canada

Uitslag tweede training F1 Grand Prix van Canada: