Interview: "De echte reuzenstap van Williams wordt in 2026 pas zichtbaar"

Het is de vrijdagochtend van de Dutch Grand Prix. De actie op de baan moet nog beginnen als we in de Williams-hospitality plaatsnemen voor een interview met sportief directeur Sven Smeets. Aan een tafeltje schuin achter ons zit Dean Hoogendoorn. Het twaalfjarige karttalent uit Woubrugge zal later op de dag gepresenteerd worden als nieuwste lid van de Williams Driver Academy, zo verklapt Smeets met gepaste trots aan ons. Dat het team uit Grove voor een hondsberoerd weekend staat in Zandvoort - een dag later maakt Logan Sargeant een zware crash mee in de derde training waardoor hij de kwalificatie moet missen, terwijl Alexander Albon uit de kwalificatie-uitslag geschrapt wordt omdat zijn nieuwe vloer te breed is - kan niemand dan nog bevroeden.

Als Smeets aanschuift voor zijn interview met Motorsport.com, is de stemming in het team nog opperbest. En niet zonder reden. Tijdens de zomerstop heeft de Britse renstal zich voor 2025 verzekerd van de diensten van een bewezen racewinnaar: Carlos Sainz. Hoe kijkt Smeets, die eind 2021 aantrad als sportief directeur, naar de transformatie die Williams heeft ondergaan van een team dat steevast achteraan rijdt tot een renstal die een coureur van het kaliber Sainz weet binnen te halen? “De verandering is enorm”, laat hij met een brede glimlach weten. “Onder de vorige teambaas Jost Capito zijn natuurlijk al bepaalde zaken in gang gezet en sinds de komst van James Vowles zijn er nog meer veranderingen bijgekomen.”

Over hoe Smeets het vertrek van Capito, die hem bij het team had gehaald en nog kent van zijn Volkswagen-tijd, en de komst van voormalig Mercedes-strateeg Vowles persoonlijk beleefd heeft, vertelt hij: “Ik wist dat Jost het niet tien jaar ging doen, hij had al tegen me gezegd dat hij hier niet vijf of zes jaar rond zou lopen - hij is ook al 65. Dus ik wist op voorhand dat hij op een zeker moment zou vertrekken. Mijn idee was om mijn werk goed te doen en hopelijk dat degene die na hem kwam dat ook zou zien. Want je weet: in de Formule 1 kan het rap gaan!”

James Vowles geeft sinds 2023 leiding aan Williams Racing. Foto door: Williams

Hoewel er achter de schermen behoorlijk wat werk verzet is bij Williams, valt het aantal WK-punten dat tot dusver behaald is in 2024 - zes stuks - bescheiden te noemen. “We zijn het seizoen dit jaar ook slecht gestart omdat we laat waren met de auto”, merkt Smeets op. “Maar het zijn allemaal investeringen waarvan we in 2026 de vruchten van hopen te plukken. Dat wordt het jaar waarin je voor het eerst goed zal kunnen zien dat we eigenlijk wel een reuzenstap gemaakt hebben.” De veranderingen bij de Britse formatie zijn veelomvattend. “We hebben net een andere manier van werken geïmplementeerd in de fabriek”, noemt Smeets als voorbeeld. “Er is ook een nieuwe simulator in aantocht. Hopelijk draait die medio volgend jaar. Dan hebben we er twee en kunnen we veel meer simulaties doen, wat momenteel nog een van onze grote tekortkomingen is ten opzichte van de topteams.”

Het personeelsbestand is in een paar jaar tijd gegroeid van zevenhonderd naar meer dan duizend werknemers. Gevraagd of zijn werklast hiermee lichter of juist zwaarder is geworden, antwoordt Smeets lachend: “Die mensen zijn aan de slag gegaan op de afdelingen waar we nog handen tekortkwamen, dus ik heb daar persoonlijk niet zoveel van geprofiteerd! We opereren bovendien onder een budgetplafond, dus je moet goed nadenken over ieder persoon die je aanneemt.” Het takenpakket van Smeets blijkt juist te zijn uitgebreid sinds Motorsport.com hem vorig jaar interviewde in Canada: “Ik heb Williams Heritage erbij gekregen, dus de oude Formule 1-auto’s.” Grinnikend: “Ik doe aan de ene kant dus de jonge coureurs en aan de andere kant de oude auto’s!” Om op serieuze toon verder te gaan: “En op dit moment ga ik ook over de engineering. Maar daar komt volgend jaar iemand anders voor.”

Had Smeets een hand in de komst van Sainz?

Voor Smeets wordt 2025 niet de eerste keer dat hij met een Sainz samenwerkt. Sainz senior kent de Vlaming van de tijd dat hij werkzaam was in de rally - eerst als copiloot, later als teammanager en uiteindelijk als directeur van Volkswagen Motorsport. “Ik ben zelfs even teammaat van Sainz geweest bij Toyota”, zegt Smeets. “Ik heb daarna een hele tijd tegen hem gekoerst. En toen ik bij Volkswagen kwam [in eerste instantie als teammanager], was hij daar ontwikkelingsrijder. Vervolgens hebben we daar twee of drie jaar lang samengewerkt.” Sinds Smeets eind 2021 bij Williams werkzaam is, kletsen de twee dan ook regelmatig even bij in de Formule 1-paddock. ”Ik volg hem ook altijd als hij aan de Dakar-rally meedoet en stuur hem een berichtje als hij wint. Sainz senior ken ik dus heel erg goed.”

Dankzij Smeets bestaat er dus al een warme band met de familie Sainz, lang voordat junior het nieuws te horen kreeg dat hij voor 2025 op zoek moest naar een ander racezitje in de Formule 1, doordat Ferrari volgend jaar met Lewis Hamilton verder gaat. Gevraagd of hij een aandeel heeft gehad in de komst van Sainz, die ook een belangrijke kandidaat was voor een stoeltje bij Audi (nu nog Sauber), antwoordt Smeets: “Een beetje toch wel. Zoals gezegd ken ik Sainz senior erg goed en James betrekt me bij de onderhandelingen met de coureurs; ik ken alle contracten. Ik ben daar dus een beetje bij betrokken geweest. Maar het grote werk heeft James natuurlijk gedaan. Hij heeft aan Carlos uitgelegd wat zijn visie is, hoe hij het team vooruit wil brengen en hoe de investeerders ernaar kijken. Dus dat Carlos voor ons gekozen heeft en niet voor een ander project, is vooral James zijn verdienste geweest.”

Carlos Sainz heeft ervoor gekozen om vanaf 2025 voor Williams te rijden. Foto door: Simon Galloway / Motorsport Images

‘Er gaan dingen mislopen’

Met de komst van Sainz beschikt Williams straks over twee competitieve rijders. “Het zal absoluut interessant worden om te zien wat er gebeurt als we aan de andere kant van de garage ook iemand hebben die van wanten weet”, zegt Smeets. ”Maar het zal ons alleen maar ten goede komen om twee coureurs te hebben die het team verder naar voren pushen.” Smeets is onder de indruk van de ontwikkeling die Alex Albon heeft doorgemaakt. “Ik denk dat hij meegegroeid is met het team. Als je kijkt naar hoe het team ervoor stond toen hij kwam en hoe we er nu voor staan, dan is het team enorm gegroeid. Ik denk dat hij de groei van het team mede gebruikt heeft om zichzelf verder te ontwikkelen.”

Dave Robson, head of vehicle performance bij Williams, liet eerder al weten dat het een uitdaging zal worden om twee coureurs te hebben die om hetzelfde stuk asfalt zullen strijden. “Natuurlijk, daar gaan dingen mislopen. Dat weten we allemaal. Daar moeten we ons op voorbereiden, op dat er rivaliteit komt tussen de twee kanten van de garage. Maar dat is iets waarmee je moet leren omgaan.” Teamgenoten die elkaar het vuur aan de schenen leggen, Smeets heeft het eerder meegemaakt in de rally. “Ik had Loeb en Ogier samen bij Citroën rijden, dus ik heb er zeker ervaring mee!”, zegt hij lachend. “Het is iets wat je onder controle moet zien te houden. Maar James heeft het ook eerder meegemaakt, bij Mercedes. Daar hebben ze ook het nodige vuurwerk gehad. Dat hoort erbij en maakt de sport ook mooi.”

Versnelde F1-entree Colapinto

Ook Williams Driver Academy-lid Franco Colapinto komt ter sprake tijdens het interview in Zandvoort. De Argentijn had zich tijdens de zomerstop laten ontvallen dat het Williams-stoeltje waarschijnlijk naar hem was gegaan, als Sainz bij een ander team had getekend. “Ah, bedankt dat je dat tegen me gezegd hebt!”, reageert Smeets lachend. “Nee, ik wist dat hij zichzelf als serieuze kandidaat zag.”

“En terecht ook. Franco doet dit jaar een heel goede job als rookie in de Formule 2”, vervolgt Smeets. “In Silverstone heeft hij ook zeer goed werk geleverd in de vrijdagtraining. Zeker als je je bedenkt dat we hem daar niet weken van tevoren van op de hoogte hadden gebracht. Hij had maar een week om zich voor te bereiden en deed het fantastisch. We gaan zien wat we volgend jaar met hem gaan doen. Ik denk dat het sowieso nog een jaar Formule 2 wordt. Daarnaast ben ik heel blij dat we volgend jaar een TPC-programma (Testing of Previous Car) hebben, zodat we hetzelfde met Franco kunnen doen als Mercedes met Andrea Kimi Antonelli en Alpine met Jack Doohan aan het doen zijn. Hij zal zich hierdoor nog beter kunnen voorbereiden op de Formule 1. Ik denk dat hem dat zeker goed zal doen. En dan kijken we aan het einde van volgend jaar wel verder.”

Een week na ons interview met Smeets maakt Colapinto zijn Grand Prix-debuut in Monza, als vervanger van Logan Sargeant. Zo rap kan het dus gaan in de Formule 1.