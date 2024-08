Interview: Dean Hoogendoorn (12) wil met steun van Williams naar Formule 1

Het is de vrijdag van de Dutch Grand Prix. De tweede vrije training zit er net op en het is een drukte van belang in de paddock waar de teams hun enorme hospitality’s hebben opgebouwd: de coureurs komen op hun stepjes aangereden om hun verhaal te doen bij de tv-camera’s en teamleden benen met ferme tred terug richting hun motorhomes, terwijl fans zich in groten getale bij de ingang van de paddock ophouden om een selfie of handtekening te scoren.

Op de trap voor de Williams-hospitality slaat de familie Hoogendoorn uit Woubrugge alles gade. Dit moet over een paar jaar ook de wereld zijn waarin de nu 12-jarige Dean opereert. De weg naar een plekje op de Formule 1-grid is lang en onzeker, maar in Zandvoort is een belangrijke eerste stap gezet met het ondertekenen van een contract bij het Williams F1-team. Het persbericht waarin de opname van Dean in de Williams Driver Academy wordt aangekondigd is eerder op de dag, om 14.00 uur stipt, de deur uitgegaan. Als Motorsport.com Dean vraagt of hij tijd heeft voor een interview, antwoordt hij zelfverzekerd: “Ja, natuurlijk.” We zoeken een tafeltje uit in de Williams-hospitality. Vader Jochem loopt mee, maar ziet al snel dat Dean alles onder controle heeft en voegt zich weer bij de rest van het gezelschap.

“Ik kwam op een dag met een vriendje uit school en toen vroeg mijn vader of we zin hadden om te gaan karten”, vertelt Dean over hoe hij op 4-jarige leeftijd zijn eerste meters maakte met een kart. “We zijn vervolgens naar de kartbaan in Lelystad gegaan. Ik vond dat zo leuk dat ik verder ben gegaan in deze sport.”

Al snel blijkt Dean er talent voor te hebben. Dusdanig veel talent dat al redelijk snel besloten wordt er serieus voor te gaan. De kartcarrière wordt voortgezet in Italië. “Op mijn achtste zijn we naar Italië gegaan en ben ik begonnen met het rijden van WSK’s.” Dean ontwikkelt zich razendsnel en doet in de Mini-klasse binnen de kortste keren in de voorste gelederen mee. De eerste bekers zijn al snel een feit. In 2022 wordt de eerste grote overwinning behaald in de WSK Super Master Series op het kartcircuit in Sarno. Een jaar later is hij ook de beste in de WSK Super Master Series in Lonato en de WSK Open Series in Lonato. Eind 2023 verschijnt Dean aan de start in de OK-N Junior-klasse en strijdt hij direct in de voorhoede mee. Een zege is er zelfs in de WSK Euro Series in Sarno.

“Voor dit jaar ben ik overgestapt naar de OK Junior en aan het begin van het jaar heb ik daarin ook een podium behaald”, zegt Dean over zijn tweede plek in de WSK Super Master Series in Franciacorta. Dean neemt het momenteel op tegen karters waarvan sommigen een jaar of twee ouder zijn dan hij. “Dat is soms best lastig”, erkent hij. “Maar aan de andere kant is het ook hartstikke vet om tegen oudere jongens te rijden en hard tegen ze te racen.”

De prestaties van Dean, die voor zijn kartloopbaan de helft van het jaar in het Italiaanse Manerba del Garda (niet ver van de kartbaan van Lonato) woont, blijven niet onopgemerkt. Er nemen meerdere managers en teams contact op met Dean. Maar de keuze valt op Williams. “Ze hadden me eerder al uitgenodigd bij de Grand Prix in Imola”, doet hij uit de doeken. “Daar heb ik in de pitbox met een koptelefoon op mogen meekijken en -luisteren, wat echt heel vet was, en daar was ik ook al in deze hospitality geweest. In Zandvoort mochten we opnieuw komen. Dit keer om te tekenen”, aldus Dean opgewekt. Om in Zandvoort meetings te hebben met teambaas James Vowles en sportief directeur Sven Smeets, voelt ergens nog onwerkelijk. “Eerder zag ik ze op Netflix en nu zie ik ze ineens in het echt!”

“Dit is zeker wel een droom die uitkomt”, zegt hij over het feit dat hij nu deel uitmaakt van de Williams-familie. “Ik denk dat dit voor ieder kind wel een droom is. Het contact met Williams is heel goed. Er lopen hier aardige mensen rond. Ik ben echt heel blij”, glundert Dean. “De steun die ik van Williams zal krijgen, ziet er zeker goed uit. Ik denk echt dat ze me goed kunnen helpen op de weg naar de Formule 1.” Het pad naar de koningsklasse toe heeft hij in zijn hoofd al uitgetekend. “Ik ben nog maar twaalf, dus volgend jaar zullen we sowieso nog een jaar OK Junior moeten doen. Maar in principe wil je zo vroeg mogelijk naar de OK en vervolgens naar de auto’s, zodat je zoveel mogelijk meters kan maken. Dan begin je natuurlijk in de Formule 4 en vervolgens ga je steeds een stap verder omhoog.” Deans grote voorbeeld? “Aangezien ik Nederlander ben, zou ik toch wel Max Verstappen zeggen. Als ik hier zo rondkijk, dan zie ik een hoop andere goede rijders. Maar Max is zeker wel één van mijn grote voorbeelden.”