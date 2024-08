Het racetalent uit Woubrugge heeft de afgelopen periode veel indruk gemaakt op Williams, zo laat de renstal uit Grove weten. Onder andere door races te winnen in de WSK, twee overwinningen te boeken in de WSK Final Cup en de kampioen te worden in de WSK Euro Series OK-N Junior. Dit jaar racet hij voor Kart Republic in de OK Junior-klasse en behaalde hij onder meer een fraaie derde plek in de prestigieuze WSK Super Master Series en werd hij vierde in het Champions of the Future-evenement in Valencia.

Hoogendoorn, die vrijdag op Circuit Zandvoort te gast is bij Williams, laat weten erg trots te zijn op het feit dat het Britse Formule 1-team hem heeft opgepikt. “Toen ik op mijn vierde voor het eerst met een go-kart reed, wist ik meteen: ik wil wereldkampioen worden. Dat is waarvoor ik leef en waarvan ik droom. Ik werk elke dag om dat doel te bereiken”, laat Hoogendoorn weten. “Racen is mijn passie en om deel uit te maken van de Williams-familie, is een erg trots moment voor me. Ik zal bijdragen aan het team wat ik kan en kan niet wachten om te zien wat we samen kunnen bereiken.”

Sven Smeets, die als sportief directeur de Williams Driver Academy overziet, is bijzonder in zijn nopjes met de komst van Hoogendoorn. “Dean is een spannend jong talent“, zegt de Vlaming. “We zijn erg blij dat we hem bij de Williams Driver Academy kunnen verwelkomen. Hij heeft een indrukwekkend begin in de karting achter de rug. Hij beklimt de ladder sneller dan de meeste anderen van zijn leeftijd en neemt het soms op tegen karters die twee jaar ouder zijn dan hij. We kijken ernaar uit om hem tijdens de rest van 2024 en daarna verder te helpen met zijn ontwikkeling.”