Heineken: "Men weet dat we graag een F1-race in Nederland willen"

Heineken is sinds de terugkeer van de Grand Prix van Nederland als titelsponsor nauw betrokken bij het evenement. “Toen bekend werd dat de Formule 1 naar Zandvoort kwam, hebben we meteen gezegd dat het een Heineken Dutch Grand Prix moest worden”, zegt Els Dijkhuizen, Marketing Directeur van Heineken Nederland, tegen Motorsport.com. “Voor ons is er maar één titelsponsor denkbaar voor deze race en dat is Heineken. Dus dit evenement is heel bijzonder voor ons.”

“Dit is natuurlijk de thuismarkt van het Heineken-merk”, licht Dijkhuizen toe. “Bovendien is dit echt een race voor de fans. Vanaf donderdag begint het al druk te worden in Zandvoort en op vrijdag, zaterdag en zondag zitten de tribunes hier helemaal vol met Max Verstappen-fans. Ik kan me voorstellen dat het voor sommige coureurs best intimiderend is om die oranjezee te zien.”

Het contract van de Dutch Grand Prix loopt volgend jaar af. Mogelijk dat Zandvoort daarna van de kalender verdwijnt. “Ik zou dat persoonlijk jammer vinden”, zegt Dijkhuizen in de grote Heineken-hospitality naast de fanzone. “Maar uiteindelijk is het aan de Dutch Grand Prix om te beslissen of ze wel of niet verder willen gaan met de race. Wij hebben ons contract met de Formule 1 vorig jaar nog verlengd. Zo lang de race hier is, zijn wij erbij.”

Dijkhuizen ziet geen grotere rol voor Heineken weggelegd bij de Dutch Grand Prix dan die de Nederlandse onderneming op dit moment vervult als titelsponsor. “Nee, dat denk ik niet”, antwoordt Dijkhuizen desgevraagd. Uiteraard kan Heineken wel een goed woordje voor de Dutch GP doen bij de Formule 1. “We zullen ze altijd steunen bij hun gesprekken”, vervolgt Dijkhuizen. “”Maar op het hoogste niveau weet men dat we graag een race in Nederland willen, in het thuisland van het Heineken-merk.”

'Perfecte match' met Verstappen

Behalve dat Heineken partner is van de Formule 1, heeft de brouwerij sinds vorig jaar ook een directe samenwerking met Max Verstappen. De regerend wereldkampioen is sinds een wereldwijde ambassadeur voor Heineken 0.0. Donderdag verzorgde Verstappen op Circuit Zandvoort de aftrap van een nieuwe Player 0.0-campagne door als eerste een score neer te zetten op een nieuwe mobiele game van Heineken.

Dijkhuizen spreekt van een 'perfecte match' als het gaat om Verstappen en Heineken. “Het is een boodschap waar hij zelf ook heel erg achter staat en die hij zelf ook belangrijk vindt”, zegt ze, verwijzend naar de rol die Verstappen heeft in de When You Drive, Never Drink-campagne. “Op het moment dat je een verhaal wil vertellen waar hij niet achter staat, denk ik ook niet dat Max daar aan mee zou willen werken.”