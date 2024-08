Voormalig sponsor Haas wil na Dutch GP beslag leggen op inboedel

Een Zwitserse rechter oordeelde in juni in een arbitragezaak dat Haas F1 Team een deel van het sponsorgeld van Uralkali uit 2022 terug moet betalen. Ook moet het team een F1-bolide uit 2021 - het jaar dat Nikita Mazepin met steun van het bedrijf in de Formule 1 reed - leveren. Vorige maand meldde Uralkali al dat Haas een betalingsdeadline heeft gemist en voor aanvang van de Grand Prix van Nederland blijkt het team nog altijd niet te hebben betaald. De producent van kunstmest heeft daarom aan een Nederlandse rechter gevraagd om na de Nederlandse GP beslag te leggen op de inboedel van de Amerikaanse formatie.

Om die reden waren gerechtsdeurwaarders en de politie donderdagavond aanwezig in de paddock van Circuit Zandvoort, waar dit weekend de Dutch GP wordt afgewerkt. Op basis van een Nederlands gerechtelijk bevel zijn de bezittingen van Haas geïnventariseerd, waaronder de bolides van Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen. Het team kan dit weekend gewoon gebruikmaken van de spullen en kan dus ook gewoon van start gaan in de vijftiende Grand Prix van het F1-seizoen 2024. Wel heeft de politie bepaald dat de bezittingen van Haas Nederland niet mogen verlaten totdat de schuld bij Uralkali is afbetaald.

Naar verluidt zou Haas nog niets betaald hebben aan Uralkali omdat het team niet weet waar het geld naartoe moet worden overgemaakt. Vanwege sancties opgelegd aan Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne is geld overmaken naar Rusland niet eenvoudig. Het Russische bedrijf, waarvan Dmitri Mazepin - de vader van Nikita - vice-voorzitter van is, schijnt ook bankrekeningen bij buiten Rusland gevestigde banken doorgegeven te hebben/. Zelf verklaarde Haas naar aanleiding van de beslaglegging van haar spullen dat er met advocaten wordt gekeken naar het laten voldoen van de betaling aan de regels omtrent de sancties tegen Rusland door onder meer de Verenigde Staten, Europa en Zwitserland.

"Haas is volledig van plan om Uralkali het volledige verschuldigde bedrag te betalen overeenkomstig de arbitrage-uitspraak", meldt het team in een verklaring. "Er is ook geen geschil over het verschuldigde bedrag. Haas heeft met haar advocaten gewerkt om ervoor te zorgen dat de betaling voldoet aan alle relevante Amerikaanse, Europese, Britse en Zwitserse wetten en regels omtrent de sancties. We blijven de komende dagen met Uralkali werken om deze kwestie definitief op te lossen."