Eerste grote upgrade McLaren sinds F1-race Miami onthuld

Het in Woking gevestigde team is recent naar voren gekomen als de consistentste uitdager van Red Bull Racing en mikt erop om een poging te doen de rivaal uit Milton Keynes te verslaan in het constructeurskampioenschap. De goede vorm sinds een grote revisie van de MCL38, die hielp om in mei de Grand Prix van Miami te winnen, is ontstaan ondanks het feit dat het team ervoor koos om tot nu geen belangrijke ontwikkelingen door te voeren. Maar na het potentieel de afgelopen weken te hebben opgespaard, is McLaren met een groot aantal veranderingen verschenen bij de Nederlandse Grand Prix.

In het document dat McLaren bij de FIA indiende om uit te leggen wat er nieuw is aan de auto, staan de belangrijkste wijzigingen. Dat zijn:

Nieuwe remopeningen die de luchtstroom stroomafwaarts moeten helpen optimaliseren om de aerodynamische belasting te verbeteren

Herziene voorwielophanging om de gewijzigde luchtstroom van de remgeometrie aan de voorkant te optimaliseren

Nieuwe vloerrand om meer downforce toe te voegen in dat gebied en om de stroming naar de rest van de onderkant te verbeteren

Gewijzigde achterwielophanging om de stroming rond de achterband, de diffuser en de beam wing te verbeteren

Nieuwe high-downforce achtervleugel gericht op prestatievereisten voor circuits als Zandvoort

Nieuwe beam wing die samenwerkt met de gewijzigde achtervleugel

Voorafgaand aan de start van de actie op de baan zei McLarens Lando Norris dat de vertraging in het introduceren van een grote update voor de auto sinds Miami te maken had met het maximaliseren van de stap die er qua prestaties mee wordt gezet - en dat het zich nergens op vastlegde totdat zeker was dat het een stap vooruit was. Gevraagd naar het doel van de upgrades verklaarde Norris: "We willen sneller gaan en meer grip hebben."

"We hebben niet echt een upgrade gehad sinds Miami. We hebben kleine dingen op de auto gezet maar niets wat je een upgrade kan noemen", vervolgt hij. "Het waren eigenlijk kleine stapjes vooruit, maar niets wat echt een goede stap qua pure prestaties was - iets wat veel andere teams in de laatste paar races wel hebben gedaan. We hebben op een goede manier onze tijd genomen om te proberen alles goed te begrijpen en we hebben gezien dat andere teams dingen op de auto zetten die niet per se werken. Dat wilden we voorkomen, dus we waren geduldig. Ik denk dat we de prijs hebben betaald in de laatste vier races, maar we hebben wat geweldige races gehad in vergelijking met sommige andere teams mét upgrades."

Williams introduceert eerste grote upgrade

McLaren is niet het enige team dat een grote upgrade meeneemt naar de Dutch Grand Prix. Ook Williams heeft de auto flink onder handen genomen. Na de eerste fase van het seizoen te hebben besteed aan het verminderen van het gewicht van de FW46, is de aandacht nu verschoven naar meer traditionele prestatieverbeteringen. De veranderingen aan de auto waarmee Alexander Albon en Logan Sargeant zullen racen, zijn onder andere:

Een bijgewerkte vloervorm als onderdeel van een geheel nieuwe geometrie van de vloer

Een herprofilering van de diffuser

Herziene geometrie van de inlaat van de sidepod, waarbij het bodywork aan de bovenkant langer is dan aan de onderkant

Gewijzigd ontwerp van de sidepod-opening en aangepast profiel van de motorkap

Nieuwe geometrie van de belangrijkste roll hoop, met interne kanalen en externe aerovlakken die opnieuw zijn geprofileerd. Dit heeft ook gewichtsbesparing opgeleverd

Na de uitdagende eerste helft van het jaar hoopte Albon dat de ontwikkelingen een boost geven aan de kansen van Williams op het scoren van punten in het restant van het seizoen. "Ik zou zeggen dat het onze eerste echte upgrade van dit jaar is", legde hij uit. "Dus we zullen zien waar het ons brengt. Ik denk dat we het een beetje hebben kunnen volhouden. Er is ook wat gewicht verwijderd en dat helpt ook altijd. Dit zou ons verder naar voren moeten brengen."