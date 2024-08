Wie is Franco Colapinto? De nieuwe Williams F1-coureur voorgesteld

Franco Colapinto wordt de 26e Argentijnse coureur in een Formule 1 Grand Prix-weekend en de 23e die ook daadwerkelijk aan de start van een F1-race zal staan. De 21-jarige Williams Academy-rijder maakt sinds zijn tweede Formule 3-seizoen in 2023 deel uit van het Britse team. Met zijn Formule 1-debuut treedt hij in de voetsporen van illustere landgenoten als Juan Manuel Fangio en Carlos Reutemann, en van de iets minder illustere laatste Argentijn in de koningsklasse: Gaston Mazzacane. Hij was lange tijd de laatste Argentijnse Formule 1-rijder. Dat is echter al een behoorlijke tijd geleden. Mazzacane reed in april 2001 in Imola in dienst van Prost zijn laatste race. Op dat moment was Colapinto nog niet eens geboren.

Goud op de Olympische Jeugdspelen

Colapinto werd geboren op 27 mei 2003 in Buenos Aires. Op tienjarige leeftijd reed hij zijn eerste kartwedstrijden. De eerste jaren reed hij vooral in zijn thuisland en won in totaal vier titels. Vanaf 2016 waagde hij de sprong en reed hij ook in Europa. Een onuitwisbare indruk liet hij niet achter, al was zijn laatste kartrace zeer gedenkwaardig. Hij won in 2018 in zijn geboortestad Buenos Aires goud op de Youth Summer Olympics. Die editie stond karting op het programma van het topevenement.

Zijn laatste jaar in de karts combineerde hij al met het Spaans Formule 4-kampioenschap, waar hij uitkwam voor het team Drivex School. In zijn debuutjaar in de autosport eindigde hij als negende. In 2019 won hij de titel en maakte tussendoor uitstapjes naar de Euroformula Open en Formule Renault Eurocup. 2020 was een positief jaar: hij eindigde als derde in zowel de Formule Renault Eurocup als de Toyota Racing Series. Vanwege budgetproblemen moest hij in 2021 zijn heil echter in de sportwagens zoeken. Hij reed met het Russische G-Drive in de LMP2-klasse van de Asian Le Mans Series. Door samen met John Falb en Rui Andrade de derde plaats in het kampioenschap veilig te stellen, verzekerde het team zich van een startbewijs voor de 24 uur van Le Mans.

24 uur van Le Mans met Nyck de Vries

In de iconische klassieker op het Circuit de la Sarthe vormde Colapinto een team met eigenaar Roman Rusinov en Nyck de Vries. De Nederlander zou twee jaar later eveneens in Monza in de Williams stappen en een goede beurt maken. Later in het jaar reed Colapinto ook nog in een GT3-bolide van Audi tijdens de 24 uur van Spa.

Na dit intermezzo concentreerde hij zich vanaf 2022 weer op de formulewagens. Dat jaar kwam hij met Van Amersfoort Racing uit in de Formule 3. Met twee overwinningen eindigde hij als negende in het kampioenschap. Voor het tweede jaar in de talentenklasse verruilde hij het ene Nederlandse team voor het andere. Met MP Motorsport pakte hij wederom twee zeges en eindigde als vierde. Dat jaar werd hij bovendien vastgelegd door de Williams Academy, een stap die nu cruciaal blijkt. In de finalerace van 2023 maakte hij zijn debuut in de Formule 2, om enkele dagen later - eveneens in Abu Dhabi - zijn eerste F1-meters te maken.

Na een trage start van het seizoen 2024 kwam hij na de in-season test in Spanje in vorm. Colapinto won de sprintrace in Imola en meldde zich regelmatig in de top van het veld. De laatste races ging het echter mis. In de kwalificatie in Hongarije kwam hij door een slechte timing van de rode vlag buiten de top-tien terecht, terwijl hij in Spa op moest geven met een motorprobleem. Dat maakte een einde aan zijn titelaspiraties. Wel reed hij eerder dit jaar in de eerste vrije training van de Britse Grand Prix. Daar kon hij vast wat ervaring opdoen in de auto die hij vanaf de Italiaanse GP gaat besturen. De Argentijn eindigde de training als achttiende, op slechts vier tienden van teamgenoot Alexander Albon.

Weinig fouten

Een belangrijke constante in zijn carrière is het zeer beperkte aantal crashes of uitvalbeurten. In zijn totale periode in F3 en F2 - goed voor 58 races - viel hij slechts viermaal uit door een aanrijding. In de Formule 2 gebeurde dat slechts eenmaal, toen hij in Saudi-Arabië licht de muur raakte en zijn achterwielophanging brak. Dit is zeker een factor die Williams in ogenschouw heeft genomen, zeker gezien de recente foutenlast van Sargeant.

Met slechts een VT1-deelname achter zijn naam, is de terechte vraag in hoeverre Colapinto klaar is om de stap naar de Formule 1 te maken. Het is aan hem om het antwoord op deze vraag te geven.