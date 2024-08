De positie van Logan Sargeant is de afgelopen maanden steeds meer onder druk komen te staan. In anderhalf jaar is hij er niet in geslaagd om echt potten te breken. Vorig jaar stond er slechts één puntje achter zijn naam, dit jaar heeft de Amerikaan zelfs helemaal niet gescoord. Wel heeft de Amerikaan de nodige schade gereden, waaronder tijdens de derde training van afgelopen weekend in Zandvoort. Door die zware crash leek de maat vol voor teambaas James Vowles, die dus heeft ingegrepen en Sargeant zijn congé heeft gegeven.

"Halverwege het seizoen een coureur vervangen is geen beslissing die we zomaar hebben genomen, maar we denken dat dit Williams de meeste kans geeft om de rest van het seizoen om de punten te strijden", verklaart Vowles de keuze om Sargeant met nog negen Grands Prix voor de boeg aan de kant te zetten. De samenwerking tussen team en coureur zou eind 2024 hoe dan ook eindigen doordat Williams zich heeft verzekerd van de diensten van Carlos Sainz, maar Vowles heeft besloten om de stekker er al eerder uit te trekken. Het houdt in dat de zestiende plek in de Nederlandse GP het laatste wapenfeit is voor Sargeant, die zijn F1-avontuur na 36 Grands Prix ziet eindigen.

Franco Colapinto krijgt de rest van 2024 de kans om zich te bewijzen bij Williams.

"Dit is ongetwijfeld ongelofelijk zwaar voor Logan, die alles heeft gegeven tijdens zijn tijd bij Williams. We willen hem bedanken voor al zijn harde werk en zijn positieve instelling. Logan is en blijft een getalenteerde coureur en we zullen hem steunen om zijn racecarrière in de toekomst voort te zetten", vervolgt Vowles over Sargeant. Het noodgedwongen vertrek van de 23-jarige coureur uit Fort Lauderdale opent voor Williams dus de deur om een nieuwe teamgenoot naast de sterk presterende Alexander Albon te zetten. Die eer gaat dus naar Franco Colapinto, de Formule 2-coureur die ook onderdeel is van het opleidingsprogramma van Williams.

Kansen op puntenfinishes maximaliseren

De 21-jarige Colapinto heeft pas één Formule 1-training in de FW46 gezeten, maar krijgt dus de kans om tijdens de Italiaanse Grand Prix zijn racedebuut te maken. Met de Argentijn - die de eerste coureur uit zijn land in een F1-race wordt sinds Gaston Mazzacane in Imola in 2001 - verwacht Williams meer kans op punten te hebben dan met Sargeant. "We hebben net een grote upgrade op de auto gezet en we moeten iedere kans op het scoren van punten maximaliseren in de ongelofelijk krappe strijd in het middenveld", stelt Vowles. "We geloven ook in het investeren in onze jonge coureurs in de Williams Driver Academy en Franco krijgt een fantastische kans om te laten zien waartoe hij in staat is tijdens de laatste negen races van het seizoen."

Colapinto heeft zelf al aangegeven dat hij de komende weken en maanden voor een steile leercurve staat om zo snel mogelijk op snelheid te komen in de Formule 1. Dat zijn zaken waar Vowles zich op het eerste gezicht weinig zorgen om lijkt te maken. "Ik weet dat Franco veel snelheid en enorm veel potentie heeft. We kijken ernaar uit om te zien wat hij kan doen in de Formule 1."