Interessante data over vrijdagtrainingen Verstappen, Leclerc snelste na crash

Charles Leclerc heeft de vrijdagtrainingen voor de Grand Prix van Azerbeidzjan als snelste afgesloten. De Ferrari-coureur crashte tijdens de eerste oefensessie in Baku, maar toonde nadien zijn snelheid. Hij bleef Sergio Pérez en Lewis Hamilton voor, terwijl Max Verstappen best positief klonk ondanks een zesde plek. Het hangt direct samen met wat de data laten zien. Zo verloor Verstappen vooral veel op het lange rechte stuk. Het kan deels met de keuze voor iets meer downforce te maken hebben, maar lijkt vooral op voorzichtigere motorstanden te duiden. Marije Dijkstra en Ronald Vording bespreken het uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update, net als de woorden van Christian Horner over het oplossen van de balansproblemen bij Red Bull en de Aston Martin-aankondiging van Adrian Newey. Tot slot aandacht voor de nogal negatieve terugblik van Lando Norris op de vrijdagse baanactie, uiteenlopende reacties bij Mercedes en gesprekken over een speciale rookie-sprintrace na afloop van het seizoen in Abu Dhabi.

