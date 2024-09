De vrijdag in Baku was er een van twee gezichten voor Mercedes. Aan de ene kant stond Lewis Hamilton er in beide sessies goed bij en sloot hij de dag als nummer drie af, aan de andere kant waren er technische mankementen bij de auto van George Russell, die in VT2 niet verder kwam dan de achtste tijd.

Hamilton spreekt van een 'echt goede dag' waar hij van genoten heeft. "Ik zat er meteen goed bij en heb stapjes gezet met de afstelling", blikt Hamilton terug op de vrijdag in Baku, waar hij in VT1 nog de tweede tijd noteerde. "Voor één keer had ik het gevoel dat we geen stapjes hadden gezet waarop we terug moesten komen. Het was gewoon constant opbouwen. Ik weet nog niet hoe mijn long run eruit zag ten opzichte van de rest, maar we reden ook niet zo veel ronden. Red Bull oogt echter behoorlijk snel, net als Ferrari. Wij zitten er ongeveer in de buurt."

Omdat hij nog geen duidelijk beeld heeft van zijn long run, durft Hamilton nog niet te zeggen of Mercedes er in de kwalificatie en race goed bij zal zitten in de strijd vooraan. "Dat weet ik niet echt. Op zo'n dag als vandaag weet je niet met hoeveel brandstof iedereen rijdt", legt de zevenvoudig F1-kampioen uit. "In de derde vrije training en met name de kwalificatie zet iedereen een stap. Dat is bij ons niet altijd het geval geweest", erkent de Brit. "We blijven voorzichtig en proberen het beste te doen met wat we hebben. Ik hoop dat we dichter bij de kop zitten dan het misschien lijkt, maar daar komen we morgen wel achter."

Op het stratencircuit van Baku is Mercedes ook weer teruggekeerd naar de oude vloer, nadat de nieuwe vloer opnieuw voor vraagtekens had gezorgd in Monza. Daar kwamen Hamilton en Russell er amper aan te pas. Of die oude vloer beter is? "Het is heel lastig te zeggen hoe de auto zou hebben aangevoeld met de andere vloer. Het is moeilijk om veel verschil te merken tussen de twee, maar ik ben niet ontevreden met degene die we hier hebben", aldus Hamilton.

Niet de beste vrijdag

Waar Hamilton heeft genoten van de vrijdag in Azerbeidzjan, gold dat in mindere mate voor teamgenoot Russell. In de eerste vrije training kon hij nog de volle zestig minuten - minus de drie onderbrekingen - meerijden, maar de eerste 25 minuten van VT2 moest hij missen vanwege een motorwissel. Vervolgens kwam zijn sessie vroegtijdig ten einde door een ander probleem.

Voor nu tast Mercedes nog een beetje in het duister over de oorzaak van de problemen, legt Russell uit. "We wisten wel dat we de motor moesten wisselen. We hadden na VT1 een probleem, wat voor vertraging zorgde in de sessie [VT2]. Toen hadden we aan het einde van de sessie ook nog een probleem. Het was niet onze beste vrijdag, dat staat vast", vat hij de twee vrijdagse trainingen samen. "Lewis ziet er wel snel uit, dus we weten dat de auto tot iets goeds in staat is. Maar Ferrari ziet er opnieuw snel uit, ze zijn altijd snel in Baku."

Russell verklaart dat Mercedes aan het einde van de tweede training vermoedde dat er een waterlek was, maar het bleek uiteindelijk om een sensorstoring te gaan. In de ronden die hij wel kon rijden, was het gevoel nog niet helemaal zoals gewenst. "Ik had moeite en zat van de snelheid van Lewis af. Ik worstelde met het vertrouwen in de auto en om de banden aan de praat te krijgen. Ik moet proberen het morgen beter te doen en dat gat zien te dichten."

Video: Samenvatting van de tweede vrije training in Baku