Motorstanden? Dit zeggen de data over F1-training van Max Verstappen in Baku

Max Verstappen heeft tijdens de vrijdagse trainingen voor de Grand Prix van Azerbeidzjan genoegen moeten nemen met een zesde plek in de gecombineerde tijdenlijst. De Nederlander kan dit weekend rekenen op 'subtiele aanpassingen' aan de vloertunnels van de RB20 en kwam daarmee goed uit de startblokken op het listige stratencircuit. Verstappen klokte in extremis de snelste tijd van de eerste vrije training, waarbij hij zich zelfs drie tienden rapper toonde dan naaste belager Lewis Hamilton.

Tijdens de tweede oefensessie van de dag ging het ogenschijnlijk stroever. Verstappen klaagde naast het zicht bij een laagstaande zon ook over onderstuur in de Red Bull-auto. Hij sloot de kwalificatiesimulaties uiteindelijk als zesde af, al moet daar wel meteen bij opgemerkt dat hij iedere run veel tijd verloor op het lange rechte stuk. In de documenten met sectortijden staat Verstappen zelfs helemaal onderaan in sector 3, hetgeen kan duiden op een voorzichtigere motorstand dan de rest en ook een voorzichtigere stand dan teamgenoot Sergio Pérez.

Dat laatste is ook naadloos terug te zien in de data. Zo zijn in de onderstaande tweet (tegenwoordig X) de snelste ronden van Charles Leclerc en Verstappen met elkaar vergeleken. Daarbij is het vooral de moeite waard om naar het linker plaatje en dan meer specifiek de deltatijden daarop te kijken. Voordat beide coureurs aan het lange gedeelte vol gas beginnen, zit Verstappen namelijk nog net onder de tijd van de Monegask. Nadien loopt het verschil echter extreem snel op. Red Bull reed vrijdag met iets meer downforce, maar het enorme verschil in tractie en topsnelheid lijkt bovenal aan te geven dat Verstappen qua motorstanden nog absoluut niet het achterste van de tong heeft laten zien.

Verstappen weet logischerwijs dat het vrijdag nog niet om de rondetijden draait en laat na het uitstappen weten voorzichtig positief terug te kijken. "Ik denk dat we over het algemeen een goede dag achter de rug hebben", spreekt hij meteen na afloop van de tweede training. "We hebben best veel geleerd. Nu gaat het erom dat we analyseren wat we vandaag allemaal hebben geprobeerd. Tot nu toe lijkt het erop dat we dit weekend competitiever zijn [dan in Monza], dus dat is positief."

Juist doordat Red Bull verschillende dingen heeft geprobeerd, tilt Verstappen in dit stadium nog niet al te zwaar aan de momenten van onderstuur die de tweede training kenmerkten. "Dat hoort ook een beetje bij deze baan. Dit circuit biedt erg weinig grip en kent veel bochten van negentig graden. Als je een klein beetje blokkeert, dan houd je uit voorzorg de rem soms iets langer in om de muur niet te raken", geeft hij aan bovenal schade tijdens de trainingen te willen vermijden. "Natuurlijk was de tweede training iets lastiger voor mij. We moeten de balans nog wat beter voor elkaar krijgen, maar als dat lukt, dan heb ik er wel vertrouwen in dat we competitief kunnen zijn."

Video: Samenvatting van de tweede F1-training in Baku