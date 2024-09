Leclerc nipt voor Pérez in F1-training Baku, Max Verstappen zesde

Na een chaotische eerste training met maar liefst drie rode vlaggen en twee crashes (Charles Leclerc en Franco Colapinto) mochten coureurs in de namiddag nogmaals aan de bak op het Baku City Circuit. Het gaf alle rijders de kans om het vertrouwen verder op te bouwen richting de kwalificatie, hetgeen altijd cruciaal is op stratencircuits, terwijl teams naar een geschikte afstelling konden zoeken. Dat laatste is in Azerbeidzjan overigens nog geen sinecure. Zo heeft de verraderlijke baan een enorm lang stuk vol gas dat minimale drag vergt, maar hebben coureurs in de eerste twee sectoren juist baat bij meer downforce en dus meer vleugel. Het gaat met andere woorden altijd om het vinden van een compromis in Baku.

Leclerc denkt dat Ferrari krom is, Verstappen kampt met onderstuur

Nadat Max Verstappen zich aan het eind van de eerste training afgetekend de snelste had getoond, was hij ditmaal juist als allereerste op de baan te vinden. De Nederlander werkte een verkenningsrondje af op softs, alvorens naar binnen te komen voor mediums. Op die compound ging Leclerc eveneens op pad, aangezien Ferrari zijn auto op tijd dacht te hebben opgelapt voor het begin van de tweede oefensessie. "Maar het sturen voelt niet gelijkmatig aan. Sturen naar rechts gaat heel makkelijk, maar sturen naar links gaat lastig." Het was exact de klacht waar Lando Norris tijdens de eerste training ook al mee was gekomen, al dacht Leclerc dat er bij hem meer aan de hand was. "Check de data, want ik denk dat de auto krom is."

Het team sommeerde hem initieel nog door te rijden, met 1.45.812 als eerste richttijd. Nadien besloot Leclerc zelf echter om naar binnen te komen: "Er is duidelijk iets niet goed. Ik kom naar binnen, ik kan niet rijden met deze auto. Het is onmogelijk dat je dit niet kunt zien in de data." Intussen hadden de Red Bulls dergelijke ongemakken niet. Verstappen tekende voor 1.45.052, maar zag teamgenoot Sergio Pérez - de enige meervoudige winnaar tot dusver in Baku - nog ruim vier tienden rapper in de rondte gaan. "Letterlijk op de apex heb ik heel veel onderstuur in de auto", toonde de Nederlander zich nog niet tevreden over de balans in de RB20. Lewis Hamilton wist zich tussen beide Red Bulls te nestelen, waarbij het noemenswaardig is dat hij dat op de harde banden deed. De zevenvoudig wereldkampioen beklaagde zich wel andermaal over een warm zitje, wat te maken kan hebben met een relatief lage rijhoogte.

Na een kwartiertje nam Carlos Sainz in de enige Ferrari die toen nog wel naar behoren stuurde het commando, over door een kleine drie tienden onder de tijd van Pérez te duiken. Op hetzelfde moment wist Verstappen zijn Red Bull ternauwernood uit de muur te houden. Bij bocht 6 werd het onderstuur waar de regerend wereldkampioen over sprak treffend zichtbaar, waarna hij de auto net op tijd tot stilstand kon brengen. Hetzelfde gold voor Zhou Guanyu, die eieren voor zijn geld koos op de uitloopstrook bij bocht 3.

Pérez opvallend snel, maar Leclerc heeft het laatste woord

Nadien was het wachten op de eerste kwalificatiesimulaties van het weekend, in omstandigheden die het meest overeen zouden komen met de belangrijkste sessies van het weekend. Yuki Tsunoda begon door naar P3 te springen, al was het natuurlijk wachten op de vier topteams. McLaren opende dat bal met Norris. De nummer twee uit het WK leek op weg naar een toptijd met behulp van een slipstream door Pierre Gasly, maar de Alpine-coureur besloot daar niet aan mee te werken. In de rechterknik voor het rechte stuk - die overigens ook al vol gas is - besloot Gasly ineens naar links en van het gas te gaan, tot ongenoegen van Norris. "Maar ik heb een probleem met de batterij, sorry!", verklaarde Gasly meteen.

Verstappen werkte zijn vliegende ronde volledig op eigen kracht af en opende met twee paarse sectoren. Net zoals in de eerste training verloor hij echter tijd op het lange rechte stuk, hetgeen kan duiden op een voorzichtigere motorstand bij de Honda-krachtbron in zijn Red Bull. Mede daardoor moest Verstappen 0.079 seconde toegeven op Sainz, die ook op softs weer een goede ronde had afgewerkt. "Ik zie helemaal niets door die laagstaande zon!", voegde de WK-leider er nog aan toe, alvorens rechtdoor te schieten bij bocht 7. Pérez reed iets later naar buiten dan de rest voor zijn kwalificatiesimulatie en toonde zich bijzonder rap. Sterker nog: de Mexicaan dook maar liefst 0.460 seconde onder wat Sainz op de klokken had gebracht en schoot daardoor pardoes naar P1 in de rangschikking.

Enkel Leclerc, Norris en Russell hadden op dat moment nog niet getoond wat ze te bieden hadden op de softs van Pirelli. De Ferrari-coureur moest eerst meters maken op mediums en beleefde bijna een nieuw uitstapje bij de smalle passage van het kasteel, nota bene tijdens een out-lap. Toen Leclerc alsnog rode sloffen onder zijn SF-24 kreeg, was hij snel. Toegegeven: de baanomstandigheden waren op dat moment wellicht iets beter dan toen Pérez zijn rondetijd noteerde, maar dat neemt niet weg dat Leclerc welgeteld zes duizendsten sneller rond wist te gaan dan de Mexicaan. Het laatste woord leek nog even aan Norris, maar hij zat op softs vast achter een Haas en heeft helemaal geen representatieve kwalificatiesimulatie meer afgewerkt na het eerdere momentje met Gasly. Russell wist op zijn beurt naar P9 te sturen met een late run na een motorwissel, maar moest nadien van het team binnenkomen met opnieuw technisch malheur.

Het betekent dat de 1.43.484 van Leclerc de snelste tijd van deze vrijdag is gebleven. Pérez bezet met het minieme verschil logischerwijs P2 in de gecombineerde tijdenlijst, voor Hamilton en Sainz. Piastri completeert de top-vijf als eerste McLaren-rijder, voor Verstappen op ruim een halve seconde van Leclerc en de verrassend snelle Lance Stroll. Ook Oliver Bearman op P10 en Colapinto op P14 hebben een prima indruk achtergelaten door slechts marginaal toe te geven op hun meer ervaren teamgenoten.

Het Formule 1-weekend in Baku wordt zaterdag om 10.30 uur Nederlandse tijd vervolgd met de derde vrije training.

Uitslag: Tweede training F1 Grand Prix van Azerbeidzjan