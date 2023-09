Marko geeft toe: Achterstand Red Bull F1 in Singapore veel te groot

Voorafgaand aan het raceweekend in Singapore voorspelde Max Verstappen al dat het geen gemakkelijk weekend zou worden voor Red Bull Racing. Dat bleek op vrijdag gegrond, aangezien Sergio Perez en Verstappen niet verder kwamen dan de zevende en achtste tijd in de tweede vrije training. Zij gaven daarbij zeven tienden toe op de nummers één en twee, Carlos Sainz en Charles Leclerc. Het is voor Red Bull een ongekend groot gat en hoewel het team op zaterdag nog wel een stap kan zetten, zijn de zorgen er toch wel degelijk. Red Bull-adviseur Helmut Marko verklapt alvast dat er vannacht hard gewerkt gaat worden in de Red Bull-garage om de prestaties van de RB19 te verbeteren voor de kwalificatie en de race.

"De achterstand is veel te groot", wordt Marko geciteerd door Speedweek. "We hebben een nieuwe vloer en we zijn er niet in geslaagd om een goede balans te vinden. We hadden de hele tijd overstuur en onderstuur." Daarom weet Marko ook: "We moeten voor de kwalificatie wat vinden en we zullen 's nachts onze hersenen laten kraken over hoe we dat kunnen doen."

Een pluspunt van de vrijdag was het racetempo van Perez. De Mexicaan kwam er net als Verstappen over één ronde nog niet helemaal aan te pas in Singapore, maar in de long run was hij de snelste - met Fernando Alonso als nummer twee. "In de long run lag Perez vooraan", bekijkt Marko het van de positieve kant. Net als Perez had Marko al rekening gehouden met sterke concurrentie op het Marina Bay Street Circuit. "Mercedes en Fernando Alonso staan er ook bij, dus het is spannend."

Verstappen stelde dat het 'slechter ging dan verwacht'. Zijn snelste rondetijd was 1.32.852 en op de boordradio was duidelijk onvrede te horen over de balans van de RB19. "We worstelden gewoon veel met de balans van de auto", zei de Nederlander na VT2. "We hebben vrij veel geprobeerd tijdens de tweede training. Sommige dingen werkten, andere dingen niet. We kregen de auto uiteindelijk niet op orde, dus we hebben vanavond nog behoorlijk wat uit te zoeken." Of hij verwacht dat Red Bull nog een stap kan zetten om zaterdag alsnog mee te doen om de pole-position? "We zullen ons proberen te verbeteren, maar het verschil is vrij groot. Ferrari is erg snel en bij ons ging het gewoon veel slechter dan verwacht."

Perez was ook niet te spreken over de balans in de auto. In VT2 stelde hij zelfs dat hij in elke remzone het gevoel had dat hij wel kon crashen vanwege de instabiele achterkant. "Het was een lastige dag", blikte de Mexicaan terug. "We hebben best veel veranderingen doorgevoerd, maar hebben de goede balans in de auto nog niet gevonden. Qua racetempo zien we er wel goed uit, maar daar heb je hier niet veel aan. We moeten vooral een betere balans vinden om over één ronde sneller te worden."