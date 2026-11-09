Opinie

Formule 1 GP van Brazilië

Wie sliep vannacht het slechtst: Fernando Alonso

Opnieuw een geval waarin de auto Alonso in de steek laat na een schitterende zaterdag in Sao Paulo

Christian Nimmervoll

Gepubliceerd: 9 nov 2026, 12:31

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Toen Fernando Alonso in 2005 wereldkampioen Formule 1 werd, was hij pas 24 jaar oud en loste hij Emerson Fittipaldi af als jongste kampioen in de geschiedenis van de sport. Eindelijk had Michael Schumacher een uitdager. En hoewel de regerende koning van de F1 de jonge Spaanse stier ooit per ongeluk "Ferdinando" noemde omdat hij zijn naam niet helemaal kon onthouden, was het Alonso die uiteindelijk een einde maakte aan het gouden tijdperk van Schumacher.

De lichting debutanten van 2001 was uitzonderlijk: Alonso, Juan Pablo Montoya, Kimi Raikkonen. Ook de Braziliaan Enrique Bernoldi stond bij de seizoensopener in Melbourne op de grid, terwijl de Maleisiër Alex Yoong en de Tsjech Tomas Enge later dat jaar instapten. Namen die grotendeels in de vergetelheid zijn geraakt. Maar minstens 50 procent van de lichting van 2001 groeide uit tot grootheden.

De Formule 1 was destijds een heel andere wereld. Teambazen waren mannen als Ron Dennis, Frank Williams, Eddie Jordan en Tom Walkinshaw. Het huidige wereldkampioensteam Mercedes heette BAR, Red Bull was nog Jaguar, en het team van Alain Prost reed met een Ferrari-motor die was omgedoopt naar computermerk Acer. Facebook en Instagram bestonden niet, gridgirls in bikini's en strakke shorts hielden achteloos de nummers van de coureurs omhoog, en op de grid stonden nog oude rotten als Jean Alesi en Jos Verstappen, de vader van Max.

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Wie destijds had voorspeld dat Alonso 25 jaar later nog altijd tot de beste coureurs van de Formule 1 zou behoren, maar nooit meer dan twee wereldkampioenschappen zou winnen, was waarschijnlijk door journalisten als Murray Walker of Heinz Prüller weggezet als een gek.

Ik heb ooit mijn vervangende dienstplicht in een verzorgingshuis gedaan, en telkens als ik mijn moeder over mijn werk vertelde, zei ze: "Als mensen oud worden, worden ze weer als kinderen." In zekere zin geldt dat ook voor Fernando Alonso.

In 2001 maakte hij zijn Formule 1-debuut bij Minardi. De Australische luchtvaartondernemer Paul Stoddart had het team gekocht dat we nu kennen als Racing Bulls, en Alonso scoorde precies nul punten in een seizoen van 17 races, zonder F1-sprints en met een kampioenschapsfinale op Suzuka op 14 oktober. Niet omdat zijn aanzienlijke talent nog niet zichtbaar was, maar omdat het materiaal simpelweg niet goed genoeg was.

Nu, als nestor van de F1, bevindt Alonso zich in precies dezelfde situatie als toen hij nog een Grand Prix-baby was: zijn teamgenoot maakt geen schijn van kans tegen hem, niemand trekt zijn kunnen achter het stuur serieus in twijfel, en toch zit hij hopeloos vast richting de achterkant omdat zijn auto simpelweg niet kan leveren.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Daartussen zaten twee wereldkampioenschappen, 32 Grand Prix-zeges en een kwart eeuw aan levenservaring. Opmerkelijk weinig is veranderd: Alonso is sneller dan zijn auto. Na 20 van de 24 raceweekenden heeft hij slechts zeven punten achter zijn naam. Alleen in 2001, met Minardi, scoorde hij er minder.

En toch leverde Interlagos, precies de plek waar hij in 2005 zijn eerste wereldtitel veiligstelde, het bewijs dat Alonso niets is kwijtgeraakt van zijn vermogen om elk laatste fractie van een seconde uit een Formule 1-auto te halen.

Toen de regen kwam en coureurs in minder competitief materiaal de kans bood om de tekortkomingen van hun auto's te overwinnen, kwam Alonso's klasse bovendrijven. Tijdens de kwalificatie op zaterdag stond hij meerdere keren kort bovenaan de tijdenlijst en uiteindelijk verzekerde hij zich van zijn eerste Q3-optreden van het seizoen.

In de race van zondag mengde hij zich bij vlagen zelfs met coureurs als Lewis Hamilton in de Ferrari. Na afloop suggereerde Alonso dat de Aston Martin in de bochten op een natte baan "fenomenaal" moet zijn geweest (de Honda-motor, toegegeven, heel wat minder).

Misschien. Maar dit is het punt: hij was alleen fenomenaal in handen van Alonso.

Op zaterdag liet Alonso zien waarom hij op zijn 45e nog altijd in de Formule 1 thuishoort. Op zondag liet Aston Martin hem zien waarom hij op zijn 45e misschien beter iets anders kan gaan doen. Het resultaat was de 12e plaats. Geen punten. Weer een weekend waarin Alonso bewees dat hij te goed is voor zijn auto.

Dat alles zou genoeg moeten zijn om zijn ego te strelen en hem 's nachts rustig te laten slapen. Maar hoe hard Alonso ook zijn best doet, en hoe weinig iemand ook twijfelt aan zijn kwaliteiten, de kans is klein dat hij voor de derde keer wereldkampioen wordt en eindelijk een gelukkig einde schrijft aan een sprookje dat de afgelopen twee decennia is veranderd in een verhaal zonder einde.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Photo by: Hector Vivas / Formula 1 via Getty Images

Er zijn maar weinig coureurs in de Formule 1 die door de jaren heen voor zoveel van de huidige topteams hebben geracet, of op zijn minst op enig moment met hen hebben gesproken. Bij Ferrari kwam hij tergend dicht bij een derde titel, maar het gebeurde net niet. Bij McLaren liet hij verschroeide aarde achter. Twee keer.

Zijn gesprekken met Red Bull waren in 2007 het meest serieus, althans dat heeft Helmut Marko mij ooit verteld. Red Bull had Adrian Newey, maar Alonso had blijkbaar niet het vertrouwen dat de gedurfde visie van Dietrich Mateschitz om de gevestigde teams en fabrikanten uit te dagen daadwerkelijk werkelijkheid kon worden. Tegen de tijd dat Red Bull in 2009 aan zijn opmars richting een tijdperk van buitengewoon succes begon, was Alonso zich al aan het voorbereiden op een overstap naar Ferrari.

De ironie? Bijna 20 jaar later vestigt Alonso zijn hoop om opnieuw wereldkampioen te worden nu op niemand minder dan Adrian Newey bij Aston Martin. Precies de ontwerper wiens potentieel bij Red Bull hij al die jaren geleden blijkbaar onderschatte. Het zou fascinerend materiaal moeten opleveren voor zijn lang beloofde autobiografie, die ik in juli 2021 op Amazon vooruitbestelde en die tot op de dag van vandaag nog altijd niet is verschenen.

Eind 2016, tijdens een van de diepste periodes van zijn lange carrière bij McLaren-Honda, toen hij mentaal al was begonnen afscheid te nemen van de Formule 1, kondigde regerend wereldkampioen Nico Rosberg plotseling zijn afscheid aan. Diezelfde avond, tijdens het FIA-prijzengala, belde Flavio Briatore Mercedes-teambaas Toto Wolff in een poging Alonso het vrijgekomen stoeltje van Rosberg te bezorgen. Maar Alonso had tijdens zijn tijd bij McLaren-Mercedes te veel bruggen verbrand, en Daimler-CEO Dieter Zetsche was "Spygate" niet vergeten.

Soms opende Alonso de verkeerde deur. Soms werd die voor zijn neus dichtgeslagen. En soms had hij die zelf zo hard dichtgeslagen dat hij jaren later niet meer open kon.

Toen Alonso in 2023 naar Aston Martin ging en in zijn eerste seizoen meteen acht podiumplaatsen pakte, leek het erop dat hij de vloek van slechte timing eindelijk van zich had afgeschud. Vandaag, drie jaar later, weten we beter. En het zou nauwelijks verrassend zijn als het team uiteindelijk jaren na zijn vertrek succesvol wordt. Net zoals McLaren.

Alonso was niet altijd simpelweg het slachtoffer van ongelukkige omstandigheden. Sommige deuren sloot hij zelf. Sommige bruggen verbrandde hij met zijn eigen handen.

Lewis Hamilton, McLaren, Fernando Alonso, McLaren

Photo by: Timothy A. Clary / AFP via Getty Images

Alonso is niet iemand die snel wakker ligt. Hij heeft te veel meegemaakt, te veel bereikt en ons allemaal te veel bewezen om zich op te winden enkel omdat hij in dit leven nooit een derde wereldkampioenschap zal winnen. En toch is er iets diep betreurenswaardigs aan zijn verhaal. Als hij net zoveel geluk had gehad als Vettel of Hamilton door op het juiste moment op de juiste plek te zitten, had hij nu waarschijnlijk vijf of meer wereldkampioenschappen achter zijn naam kunnen hebben. Maar die heeft hij niet.

In 2001, toen Alonso aan zijn Formule 1-loopbaan begon, omschreven de krantenartikelen die ik las de grote Sir Stirling Moss steevast als de beste Grand Prix-coureur die nooit wereldkampioen was geworden.

Misschien schrijven ze op enig moment in de verre toekomst over Fernando Alonso als de beste Grand Prix-coureur ooit die "slechts" twee wereldkampioenschappen heeft gewonnen.

Toch had het erger gekund.

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- Het Motorsport.com-team

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