Raceverslag

Formule 1 GP van Brazilië

F1 GP van Brazilië: Norris wint in wisselende omstandigheden, Mercedes pakt constructeurstitel

Lando Norris bezorgt McLaren zijn derde overwinning van de Formule 1-campagne in een door regen beïnvloede Brazilian Grand Prix, terwijl Mercedes de wereldtitel bij de constructeurs veiligstelt

Filip Cleeren

Gepubliceerd: 8 nov 2026, 18:55

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Toevoegen als voorkeursbron

Lando Norris heeft zijn derde zege van 2026 gepakt in de Formule 1 Grand Prix van Brazilië met wisselende weersomstandigheden. Hij versloeg een sterk teruggekomen Max Verstappen, terwijl Mercedes het constructeurskampioenschap veiligstelde.

Nadat hij vroeg in de race de leiding had heroverd op zijn opvolger als wereldkampioen Kimi Antonelli, die van de baan spinde, pareerde polesitter Norris de nieuwste fraaie inhaalrace van Verstappen in Brazilië in een wedstrijd die zowel in de regen begon als eindigde, met daartussen een droge fase.

Antonelli overleefde op weg naar de grid een hachelijk moment toen hij in de lastige bocht 12 het gras op gleed, maar bij de start onder omstandigheden voor intermediates pakte hij in bocht 1 de leiding af van polesitter Norris. Ook Liam Lawson, vanaf de derde plek gestart, volgde de Mercedes en schoof door naar de tweede plaats.

Alonso was de grootste verliezer, want hij verloor zes plaatsen door in bocht 3 wijd te gaan. Lewis Hamilton ging juist de andere kant op: hij won 10 plekken en stootte door naar de elfde plaats, terwijl Verstappen naar P13 sprong nadat beide coureurs door motorstraffen achteraan de grid waren gestart.

Terwijl Antonelli een marge van vijf seconden opbouwde ten opzichte van Lawson en Norris, kwamen Hamilton en Verstappen elkaar al snel tegen, waarbij Hamilton moeite begon te krijgen met versleten achterbanden. De zevenvoudig wereldkampioen kon Verstappen niet volgen voorbij Oscar Piastri en de top 10 in; de coureur van Ferrari werd in plaats daarvan ingehaald door Alonso van Aston Martin.

Hamilton drong er bij zijn team op aan om hem naar binnen te halen voor slicks en kreeg uiteindelijk op ronde 15 van 71 zijn zin, als eerste coureur die de overstap maakte. Zijn directe snelheid op de droogweerband zorgde voor een golf aan pitstops in het hele veld, waarbij de volledige grid eveneens naar softs ging. Antonelli en Verstappen wachtten één ronde langer dan de andere koplopers.

Lando Norris, McLaren, Liam Lawson, Racing Bulls, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Manuel Eletto / Getty Images

Na die verschuiving behield Antonelli de leiding voor Norris, Isack Hadjar en comebackheld Verstappen, die allebei voorbijgingen aan Lawson. Russell verloor echter terrein door te spinnen bij de uitgang van de pitstraat. Hij had het geluk dat hij schadevrij bleef, maar viel terug tot achter Piastri en Audi-coureur Nico Hulkenberg.

Antonelli kwam steeds meer onder druk te staan van Norris en meldde een probleem met de ophanging, waardoor zijn auto naar één kant trok. Dat werd op dramatische wijze duidelijk toen hij in bocht 1 van de baan spinde, waardoor Norris de leiding in handen kreeg, al kon Antonelli wel terugkeren.

De problemen met de wegligging van Antonelli hielden aan, waardoor het Red Bull-duo Hadjar en Verstappen zich eenvoudig naar de podiumplaatsen werkte. Hadjar liet Verstappen in ronde 38 voorbij.

Nadat hij vijf seconden achter Hadjar was teruggevallen, wist Antonelli de situatie op de vierde plaats te stabiliseren met een gezonde marge op Piastri, Lawson, Russell en Hulkenberg, terwijl geen van beide Ferrari-coureurs veel vooruitgang kon boeken vanuit het middenveld.

Na zijn start achteraan lag Verstappen net na halverwege ineens tweede, met een achterstand van negen seconden op raceleider Norris. Verstappen koos in ronde 46 voor een tweede pitstop voor een nieuwe set softs, terwijl Hadjar er vertrouwen in had dat hij zonder nog eens te stoppen de finish kon halen.

Toen er met nog 23 ronden te gaan lichte motregen op de baan viel, zette McLaren door met een tweede pitstop naar softs voor Norris. Hadjar gaf het eenstopplan op met een pitstop in ronde 51 als reactie daarop, waardoor Antonelli de leiding kreeg terwijl Mercedes besloot te gokken op hardere regen of een safety car. Maar doordat de pas gekroonde wereldkampioen meer dan een seconde per ronde verloor, liet Mercedes dat plan al snel varen met een pitstop in ronde 54 voor nieuwe slicks.

Toen de strategieën weer naar elkaar toe groeiden, bleef Norris alles matchen wat Verstappen hem kon voorschotelen terwijl hij een voorsprong van zeven seconden verdedigde, met Hadjar nog eens acht seconden daarachter op de derde plaats.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Maar in ronde 62 gingen de hemelsluizen weer open, wat binnen twee ronden tot een massale overstap naar intermediates leidde. Norris en Verstappen kwamen allebei in ronde 63 naar binnen, terwijl Hamilton op slicks nog een spin overleefde vlak voordat hij pitte.

Onverstoorbaar controleerde Norris koelbloedig de verraderlijke slotronden en pakte hij zijn derde zege van het seizoen. Verstappen nam genoegen met de tweede plaats, 14 seconden achter de McLaren-coureur, terwijl Hadjar derde werd, nog eens negen seconden daarachter.

Russell werd vierde voor Antonelli, waarbij beide auto's balansproblemen in de slotfase overwonnen en Mercedes zo zijn achtste constructeurskampioenschap bezorgden, de eerste dergelijke trofee sinds 2021.

Piastri werd zesde voor McLaren, voor Leclerc en een strijdbare Lawson, die blijft vechten voor zijn F1-toekomst bij Racing Bulls maar Leclerc in de slotronden niet achter zich kon houden.

Net als Leclerc kon Hamilton geen echte opmars volhouden en moest hij genoegen nemen met de negende plaats, terwijl Hulkenberg het laatste punt pakte op P10, ondanks een tijdstraf van 10 seconden voor het verlaten van de baan en het behalen van voordeel.

Rafael Camara eindigde als twintigste en laatste bij zijn thuisdebuut als vervanger van Esteban Ocon, terwijl Lance Stroll dit seizoen voor de veertiende keer uitviel in de Aston Martin. Valtteri Bottas haalde de start niet door een wielmoer rechtsachter op zijn Cadillac die scheef op de draad zat.

Lees ook:

Uitslag F1 Grand Prix van Brazilië

RACE

Alle statistieken

Pos Coureur # Ronden Tijd Interval Km/u Pitstraat Punten Uitgevallen Chassis Motor 1 L. Norris McLaren 1 71

-

3 25 McLaren Mercedes 2 M. Verstappen Red Bull Racing 3 71

+14.602

14.602

14.602 3 18 Red Bull Red Bull 3 I. Hadjar Red Bull Racing 6 71

+24.485

24.485

9.883 3 15 Red Bull Red Bull Volledige uitslag

We willen jouw mening!

Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?

Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.

- Het Motorsport.com-team

Reacties lezen en plaatsen

Lees ook :





Deel of bewaar dit artikel

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Net binnen





F1 GP van Brazilië: Norris wint in wisselende omstandigheden, Mercedes pakt constructeurstitel



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Brazilië



2 min



F1 GP van Brazilië: Norris wint in wisselende omstandigheden, Mercedes pakt constructeurstitel





Marc Marquez onthult simpel plan nu MotoGP-titel nadert: "Trainen, eten, slapen, herhalen"



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Qatar



16 min



Marc Marquez onthult simpel plan nu MotoGP-titel nadert: "Trainen, eten, slapen, herhalen"





MotoGP GP van Qatar: Bezzecchi wint, Marquez moet wachten op titel



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Qatar



1 u



MotoGP GP van Qatar: Bezzecchi wint, Marquez moet wachten op titel





F1 GP Brazilië live: Lando Norris wint dominant voor Max Verstappen die sterke inhaalrace neerzet



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Brazilië



2 u



F1 GP Brazilië live: Lando Norris wint dominant voor Max Verstappen die sterke inhaalrace neerzet

Vorig artikel F1 GP Brazilië live: Lando Norris wint dominant voor Max Verstappen die sterke inhaalrace neerzet

Beste reacties

Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?

Bekijk alle reacties en praat mee

Meer van

Filip Cleeren





Waarom George Russell woest was na kwalificatie in Brazilië: “Pole lag voor het grijpen”



Formule 1



Formule 1



GP van Brazilië



20 u



Waarom George Russell woest was na kwalificatie in Brazilië: “Pole lag voor het grijpen”





F1 GP Brazilië: Lando Norris pakt pole in kletsnatte kwalificatie



Formule 1



Formule 1



GP van Brazilië



22 u



F1 GP Brazilië: Lando Norris pakt pole in kletsnatte kwalificatie





Waarom Red Bull pas tevreden is als Max Verstappen weer een winnende auto heeft



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Hongarije



3 m



Waarom Red Bull pas tevreden is als Max Verstappen weer een winnende auto heeft

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website





Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1 2 d



Door Ronald Vording



Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?





Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



6 d



Door Jake Boxall-Legge



Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico





Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



7 d



Door Stuart Codling



Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico





Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



8 d



Door Jake Boxall-Legge



Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026

Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker

Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.

Er zijn twee opties:

Word abonnee

Schakel je adblocker uit

Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in

Adblocker al uitgeschakeld?

Ververs de pagina

Beheer alerts

Abonneer