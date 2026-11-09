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Formule 1 GP van Brazilië

Winnaars en verliezers van de chaotische F1 Grand Prix van Brazilië

Een door regen beïnvloed weekend op Interlagos leverde opnieuw een gedenkwaardige Formula 1-race op, maar er was ook volop ruimte voor fouten...

Filip Cleeren

Gepubliceerd: 9 nov 2026, 09:20

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Zijn jullie niet vermaakt? Terwijl Lando Norris een dikverdiende derde zege van het seizoen pakte, ging het collectief mis bij Mercedes en produceerde Max Verstappen opnieuw een masterclass in de Grand Prix van Brazilië.

Winnaar: Lando Norris

McLaren-teambaas Andrea Stella noemt Lando Norris graag de meester van weinig grip. Als de omstandigheden lastig zijn, is Norris een van de allerbesten in het aanpassen en het maximale uit zijn materiaal halen.

"Hij is erg gevoelig in het begrijpen hoeveel grip er beschikbaar is en ook, zou ik zeggen, heel compleet als coureur", zei Stella. "Het is niet de eerste keer dat hij, wanneer je gemengde wisselende omstandigheden hebt, een van de snelsten is in het vinden van de limiet."

Norris leverde zeker toen het erop aankwam door pole position te pakken in een spannende kwalificatiestrijd - met of zonder de miscommunicatie van Mercedes, daarover bestaat consensus - om vervolgens de race op gecontroleerde wijze te winnen.

Norris werd geholpen doordat de aanval van Max Verstappen stilviel nadat de overstap naar slicks de balans van zijn auto beïnvloedde, iets waar Red Bull nog altijd onderzoek naar doet. Maar Norris leek de race nooit te gaan verliezen, en wanneer hij een auto heeft gehad om te winnen, heeft hij drie van de vier zeges gepakt; alleen Madrid ontglipte hem door pech met de timing van de safety car.

Het was dus bijna een foutloze prestatie, tot aan de podiumceremonie, toen Norris een champagnefles kapotsloeg en in de pyrotechniek terechtkwam. Gelukkig raakte niemand gewond.

Lando Norris, McLaren

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Winnaar/Verliezer: Mercedes

De Grand Prix van Brazilië is waar Mercedes de dubbel vierde, maar op zichzelf was het een race om te vergeten. In handen van de kersverse wereldkampioen Kimi Antonelli leek Mercedes in de trainingen het te kloppen team, met indrukwekkend ogende lange runs. In de race gingen echter zowel de Italiaan als George Russell in de fout: Antonelli spinde vanuit de leiding nadat hij met balansproblemen te maken kreeg, terwijl Russell bij het uitrijden van de pitstraat in het rond ging.

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Desondanks deden de Silver Arrows genoeg om hun negende constructeurstitel veilig te stellen en hun eerste sinds het noodlottige seizoen 2021, dus Toto Wolff en zijn troepen zullen zich geen moment druk maken om het individuele resultaat in Brazilië. Als je zo consequent competitief bent als Mercedes is geweest, dan is dat niet meer dan een voetnoot aan het einde van een triomfantelijke campagne.

Winnaar: Max Verstappen

Wat is dat toch met Max Verstappen en epische inhaalraces in São Paulo? Dit is nu het derde opeenvolgende jaar dat Verstappen achteraan moest starten en er op de een of andere manier in slaagt het podium te halen, waarmee hij in totaal 51 plaatsen wint.

Een lokale journalist suggereerde dat er iets in het water moet zitten van het meer waar het circuit naar is vernoemd. Onze Braziliaanse vriend heeft misschien half gelijk. Maar misschien gaat het niet om het water van de 'lagos' in Interlagos, maar om de regen die vaak roet in het eten gooit en het beste naar boven haalt bij coureurs als Verstappen.

Toen de viervoudig wereldkampioen tot op negen seconden van Norris kwam, leek zelfs een zege vanaf de 21e startplaats tot de mogelijkheden te behoren, maar daar doofde zijn aanval op de overwinning uit. "Zodra ik overstapte op slicks, had ik een extreme hoeveelheid overstuur in de auto in de snelle bochten, wat het supermoeilijk maakte om te rijden", zei hij. "We moeten begrijpen of er iets kapotging aan de auto, een vorm van verlies aan aerodynamica of wat dan ook, want dit was niet normaal."

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Terwijl Verstappen zijn gebruikelijke heldendaden liet zien, had Ferrari het een stuk lastiger om de respectieve gridstraffen van Charles Leclerc en Lewis Hamilton ongedaan te maken. De race begon echter op spectaculaire wijze voor Hamilton, die als 20e startte. Hij werkte zich in bocht 1 aan de buitenkant langs een hele groep auto’s en pakte er vervolgens op weg naar bocht 4 nog een paar, waardoor hij zich in de ruimte van één ronde opwerkte naar de 11e plaats.

Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Maar Hamilton en teamgenoot Leclerc behoorden tot de eerste auto's die op de intermediates begonnen terug te vallen door wat buitensporige slijtage van de achterbanden leek te zijn naarmate de baan opdroogde, en daardoor kwamen beide auto's op achterstand te staan.

Hamilton spinde later bij het uitkomen op het rechte stuk toen de hemel opnieuw openging, vlak voordat hij intermediates haalde, terwijl Leclerc nogal hard werd bestraft met vijf seconden voor een minieme tik tegen Lawson aan het einde.

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Beide coureurs zorgden voor wat opwinding met een kort wiel-aan-wielgevecht, tegen de achtergrond van de commotie van vorige week in Mexico. Maar ondanks uitspraken van alle betrokkenen die erop wijzen dat de kwestie in Mexico tussen Hamilton, Leclerc en teambaas Fred Vasseur volledig is opgelost, zal de tijd leren of dat echt het geval is.

Isack Hadjar reed in de slechtste omstandigheden die hij ooit heeft meegemaakt en leverde waarschijnlijk zijn beste race ooit af. Dit is het type race waarin Verstappen een tweede coureur nodig had, en Hadjars bereidheid om alternatieve strategieën te overwegen had in het voordeel van Red Bull kunnen uitpakken toen het team Norris onder druk probeerde te zetten.

Uiteindelijk maakte het niet echt uit en bleef Hadjar waar hij was, op de derde plaats. Maar nadat hij Verstappen had laten passeren in de jacht op Norris, was de jonge Fransman ook brutaal genoeg om Red Bull te vragen de posities weer terug te draaien voor het geval Verstappen er niet in zou slagen de leiding te nemen. Een timide en onderdanige nummer twee-coureur is hij niet.

Voor een team dat volop meedeed in de strijd om de vijfde plaats in het kampioenschap, is de tweede seizoenshelft voor Alpine bitter teleurstellend geweest. Terwijl Racing Bulls ogenschijnlijk moeiteloos op de positie van best of the rest afstevent, heeft Alpine moeite gehad om puntenweekenden aaneen te rijgen. En toen dat wel lukte, schoot het zichzelf in de voet met straffen, zoals in Mexico.

Pierre Gasly, Alpine

Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Brazilië was in dat opzicht anders, want Alpine was het hele weekend in de regen simpelweg nergens, waarbij alles erop wees dat er met het huidige pakket sprake was van een aerodynamisch tekort in natte omstandigheden. Na als 14e te zijn gefinisht, één plek achter teamgenoot Franco Colapinto, zei Pierre Gasly: "We hebben veel te evalueren, vooral wat betreft onze prestaties in de regen dit weekend, want de grip was erg slecht op zowel de intermediates als de extreme wets."

"Na de frustratie van gisteren in de kwalificatie zagen we in de regen een paar vreemde dingen in de aerodynamische data van de auto, waarvan ik weet dat we de tijd gaan nemen om die te bekijken en beter te begrijpen."

Ach, het merkwaardige geval van Liam Lawson. De straf van Leclerc promoveerde de Nieuw-Zeelander naar de zevende plaats terwijl zijn strijd om op de grid te blijven doorgaat, ondanks het feit dat hij twee keer zoveel punten heeft verzameld als zijn teamgenoot.

Lawson volgde zijn heldendaden in een natte kwalificatie op met een bliksemstart, waarbij hij Antonelli door de Senna S volgde langs Norris om vroeg in de race de tweede plaats vast te houden. Maar toen de coureurs hun intermediates in het werkvenster kregen, normaliseerde zijn prestatie en later begon hij met oververhitting van de achterbanden terug te zakken in het veld.

Toch toonde Lawson meer vechtlust en meer redenen voor de verschillende kopstukken van Red Bull en Racing Bulls om hem te behouden: "Op dit moment probeer ik er gewoon van te genieten om met de auto te rijden, want met alles wat er verder speelt weet ik eigenlijk niet echt wat ik anders zou moeten doen."

Als er regen in de lucht hangt, kun je erop rekenen dat Fernando Alonso spektakel levert. De sluwe oude Spanjaard stelde in de kwalificatie niet teleur door door te gaan naar Q3, wat uiteindelijk de achtste plaats op de grid werd na de bonanza aan gridstraffen in Brazilië.

Charles Leclerc, Ferrari, Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Alonso's start was een ramp: hij verloor zes plaatsen na contact met Oliver Bearman in bocht 3. Maar zijn slimme en krachtige optreden in de middenmoot gaf zijn fans weer reden om te juichen, vooral door de inhaalactie buitenom op een terugvallende Hamilton in het binnenterrein.

Alonso werd in de 12e plaats niet beloond met punten, maar hij vocht tenminste weer mee. Hij deed weer mee. En telde niet alleen de dagen af tot de start van 2027.

"De auto was vandaag fenomenaal", zei hij. "Ik denk dat dit de meest competitieve race is geweest. Op een bepaald moment in de race reden we met de Ferrari's mee, en in de laatste paar ronden nu met de Mercedessen. Met hoeveel we verliezen op de rechte stukken, betekent dat dat we bijna een seconde sneller dan zij zouden kunnen zijn..."

Verliezer: Cadillac

Zeven dagen nadat hij door een ophangingsprobleem uitviel in de Grand Prix van Mexico, haalde Valtteri Bottas in Brazilië niet eens de start van de race door een dolgedraaide wielmoer op de grid, waardoor het team zijn rechterachterwiel niet kon verwijderen.

Kom op, man.

Photos from Sao Paulo - Sunday





GP van São Paulo – zondag, in foto’s





GP van São Paulo – zondag, in foto’s





GP van São Paulo – zondag, in foto’s





GP van São Paulo – zondag, in foto’s





GP van São Paulo – zondag, in foto’s





GP van São Paulo – zondag, in foto’s





GP van São Paulo – zondag, in foto’s





GP van São Paulo – zondag, in foto’s





GP van São Paulo – zondag, in foto’s





GP van São Paulo – zondag, in foto’s





GP van São Paulo – zondag, in foto’s





GP van São Paulo – zondag, in foto’s





GP van São Paulo – zondag, in foto’s





GP van São Paulo – zondag, in foto’s





GP van São Paulo – zondag, in foto’s





GP van São Paulo – zondag, in foto’s





GP van São Paulo – zondag, in foto’s





GP van São Paulo – zondag, in foto’s





GP van São Paulo – zondag, in foto’s





GP van São Paulo – zondag, in foto’s





GP van São Paulo – zondag, in foto’s





GP van São Paulo – zondag, in foto’s





GP van São Paulo – zondag, in foto’s





GP van São Paulo – zondag, in foto’s





GP van São Paulo – zondag, in foto’s





GP van São Paulo – zondag, in foto’s





GP van São Paulo – zondag, in foto’s





GP van São Paulo – zondag, in foto’s





GP van São Paulo – zondag, in foto’s





GP van São Paulo – zondag, in foto’s





GP van São Paulo – zondag, in foto’s





GP van São Paulo – zondag, in foto’s





GP van São Paulo – zondag, in foto’s





GP van São Paulo – zondag, in foto’s





GP van São Paulo – zondag, in foto’s





GP van São Paulo – zondag, in foto’s





GP van São Paulo – zondag, in foto’s





GP van São Paulo – zondag, in foto’s





GP van São Paulo – zondag, in foto’s





GP van São Paulo – zondag, in foto’s





GP van São Paulo – zondag, in foto’s





GP van São Paulo – zondag, in foto’s





GP van São Paulo – zondag, in foto’s





GP van São Paulo – zondag, in foto’s





GP van São Paulo – zondag, in foto’s





GP van São Paulo – zondag, in foto’s





GP van São Paulo – zondag, in foto’s





GP van São Paulo – zondag, in foto’s





GP van São Paulo – zondag, in foto’s





GP van São Paulo – zondag, in foto’s

Formule 1

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