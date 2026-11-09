Formule 1 GP van Brazilië

Oscar Piastri breekt met management van Mark Webber

De managementsamenwerking tussen de Australiërs is beëindigd

Benjamin Vinel

Gepubliceerd: 9 nov 2026, 08:48

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Oscar Piastri en Mark Webber hebben in onderling overleg besloten hun managementovereenkomst te beëindigen, zo heeft het duo bekendgemaakt.

Webber en zijn vrouw Ann – die destijds zelf de carrière van Mark begeleidde – werden in 2019 de managers van Piastri, het jaar waarin de jonge coureur Victor Martins nipt versloeg in de strijd om de titel in de Formula Renault Eurocup en een plek in de F1-academie van Renault.

Vanaf dat moment was de opmars van Piastri stormachtig: het jaar erop veroverde hij de Formule 3-titel – opnieuw nipt, met Theo Pourchaire en Logan Sargeant op slechts enkele punten achterstand – en in 2021 won hij de Formule 2, ook als debutant, en die keer met weinig tegenstand.

Onder begeleiding van Webber maakte Piastri de carrièrebepalende stap om de gelederen van Alpine te verlaten en een racecontract bij McLaren te tekenen voor het Formule 1-seizoen 2023, wat de weg vrijmaakte voor zijn titelgooi in 2025. In zijn tot dusver 88 starts heeft de Australiër zes pole positions en negen overwinningen behaald.

“We zijn er trots op dat we in de vormende jaren van Oscars carrière een cruciale rol hebben gespeeld en hem in de F1 hebben gebracht, zodat hij al zo vroeg vooraan kon meestrijden”, zei Webber.

“Na onze verminderde betrokkenheid langs de baan dit seizoen hebben we gezamenlijk besloten dat dit een geschikt moment is om onze managementovereenkomst te beëindigen. Dit stelt Oscar in staat om onder een nieuwe managementstructuur voort te bouwen op zijn prestaties en ons in staat om aan onze nieuwe activiteiten te beginnen. We wensen Oscar alle goeds voor een lange en succesvolle carrière.”

Mark Webber, Oscar Piastri and Ann Webber

Photo by: Uncredited

Piastri voegde toe: “Ik wil Mark en Ann bedanken voor al hun steun en advies door de jaren heen. Hun begeleiding is van onschatbare waarde geweest, vooral bij het navigeren door het begin van mijn F1-carrière. Ik wens ze alle goeds voor de toekomst.”

Webber had aan het begin van het seizoen 2026 een stap teruggedaan en ondersteunde Piastri niet langer langs de baan, waarbij een paar nieuwe mensen de McLaren-coureur bijstonden: Pedro Matos, zijn race-engineer bij Prema in de Formule 2, en mentale coach Emma Murray.

“Er was niets specifieks, we hebben alleen besloten dat de zaken er wat anders uit zouden zien”, zei Piastri in februari. “Mark is nog steeds heel nauw betrokken en ik heb de afgelopen weken veel contact met hem gehad. Hij zal alleen niet meer zo vaak langs de baan zijn. Dus daar komt het eigenlijk op neer.

“Er was niets specifieks dat dit heeft veroorzaakt.”

Toen hij in mei te gast was bij de High Performance Podcast, voegde de 25-jarige toe: “De relatie is goed. Mark is heel grondig. Toen ik net in de F1 kwam, kwam Mark met vragen en ideeën die letterlijk niet eens in mijn hoofd waren opgekomen. Ik hoorde hem dat zeggen en dacht dan: ‘Hoe heeft hij dat in hemelsnaam bedacht?’ Of: ‘Hoe ga ik daar ooit zelf op komen?’

Mark Webber and McLaren team members applaud

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

“En ik denk dat we met ervaring gewoon elke dag blijven leren, maar nu ik aan mijn vierde jaar begin, heb ik ofwel de antwoorden op veel van dat soort vragen die ik in de eerste paar jaar niet had gehad, of ik weet welke vragen ik moet blijven stellen, en dat komt gewoon met ervaring.

“Naarmate ik meer ervaring krijg, is er voor Mark vanzelf steeds minder te doen aan de racekant. Maar vooral in de eerste paar jaar zijn er lessen die je op de harde manier moet leren, en er is geen andere manier om dat te doen, maar ik weet zeker dat er heel wat andere, enigszins vervelende en zwaardere lessen hadden kunnen zijn die ik waarschijnlijk bespaard ben gebleven door Marks ervaring en Marks begeleiding.

“Er zullen waarschijnlijk altijd situaties of dingen zijn die soepel zijn verlopen, of bijna-problemen die geen problemen zijn geworden, waar ik nooit iets van zal weten omdat Mark ze voor mij heeft afgehandeld. Zo is het waarschijnlijk in de afgelopen jaren veranderd.”

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- Het Motorsport.com-team

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