F1-update: Waarom Verstappen de tijden vertekend vindt, Horner reageert uitgebreid

Fernando Alonso heeft de eerste actiedag van het Formule 1-weekend in Saudi-Arabië als snelste man afgesloten. De Aston Martin-coureur maakte indruk, al liet Max Verstappen na afloop terecht weten dat sommige teams al met iets meer vermogen hebben gereden dan Red Bull Racing. Het lijkt betrekking te hebben op Aston Martin, dat er met Lance Stroll eveneens prima bij stond en dat door titelsponsor Aramco graag positieve headlines scoort in Jeddah. Verstappen sloot zelf op de derde stek aan, maar bleek andermaal de snelste man in de lange runs te zijn. Leonie Oude Elferink en Ronald Vording bespreken het uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update, net als het moment met Lewis Hamilton en Logan Sargeant, de fysieke gesteldheid van Carlos Sainz en Christian Horner die in de persconferentie voor teambazen uitgebreid heeft gereageerd op alle tumult bij Red Bull.

