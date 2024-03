Horner reageert uitgebreid: "Dit was niet fraai, het is nu genoeg geweest"

In de Formule 1-paddock van Jeddah is het vooralsnog weinig over de baanactie gegaan. Net zoals in Bahrein ligt de focus vooral op de inmiddels slepende Horner-zaak, die bijzonder complex is en door opmerkingen van Jos Verstappen ook speculaties over de toekomst van de regerend wereldkampioen heeft opgeleverd. Max Verstappen heeft woensdag zelf al uitgebreid gereageerd en laten optekenen dat het zijn 'intentie' is om het langlopende Red Bull-contract uit te dienen. Verstappen voegde toe dat de focus vanaf nu op de baanactie moet liggen en die mening wenste Christian Horner ook uit te dragen in de persconferentie voor teambazen.

"Ik ben natuurlijk op de hoogte van de uitspraken die zijn gedaan [door Jos]. Na de race heeft er een gesprek plaatsgevonden en nu ligt de focus van iedereen weer op de toekomst", trapt Horner af. Over de gesprekken met bijvoorbeeld het kamp Verstappen wenst de teambaas niet verder in details te treden. "Ik ga niet de inhoud van die gesprekken herhalen, aangezien die voor alle betrokkenen privé zijn. Maar er is gepraat en het team is volledig gefocust op de uitdagingen die voor ons liggen. In Bahrein zijn we erg dominant geweest, maar dat verwachten we niet overal te zijn. Je kunt de resultaten die we hebben behaald niet bereiken als er geen eenheid in het team is. Om de race te domineren, een één-twee te scoren en de snelste raceronde te pakken moet je in volledige harmonie samenwerken."

Horner vertrouwt erop dat Verstappen Red Bull-contract uitdient

Die volledige harmonie moet volgens Horner ook voor de toekomst gelden. Gevraagd of hij er vertrouwen in heeft dat Verstappen zijn Red Bull-contract uitdient en niet vroegtijdig naar Mercedes vertrekt, luidt het antwoord: "Ik heb er alle vertrouwen in dat hij blijft. Hij heeft een geweldig team om zich heen en heeft daar vertrouwen in. We hebben samen veel bereikt en hij heeft zijn woord gegeven voor een langlopend contract tot en met 2028. Zowel het team als Max willen graag voortbouwen op het succes dat we samen hebben gehad. Hij heeft 55 races gewonnen en dat is allemaal in Red Bull-auto's gebeurd. We willen daar in de toekomst nog veel meer aan toevoegen."

Horner benadrukt dat rust in de tent in het belang van zowel Red Bull als ook Jos Verstappen zou zijn. "Ik heb na de Grand Prix van Bahrein met Jos gesproken en heb hem gefeliciteerd met de prestaties van zijn zoon. Het is in ieders belang dat we er een streep onder zetten en ons op de toekomst richten. We hebben een gedeeld belang, om het beste uit zijn zoon te halen en om hem van een zo goed mogelijke auto te voorzien. Hij is dit seizoen op de best mogelijke manier begonnen en we zullen er alles aan doen om hem een competitieve auto te blijven geven", aldus de teambaas tegenover onder meer Motorsport.com. "De enige reden waardoor dit alles zoveel aandacht heeft gekregen, is door het lekken aan bepaalde media. Dat is beschadigend geweest, met name voor mij en mijn familie, omdat het beeld nogal eenzijdig was. Anderen proberen daar hun voordeel uit te halen in de competitieve wereld die de Formule 1 is. Dat is de minder fraaie kant van onze business."

Waar andere teams hebben geïmpliceerd dat de FIA of Formule 1-organisatie erbij betrokken moet worden om fans meer openheid te geven, ziet Horner dat anders. "Er bestaat een proces voor meldingen en dat proces is vertrouwelijk voor alle individuen die erbij betrokken zijn. Uit respect voor het bedrijf en alle andere betrokkenen kan ik er niks over zeggen, zelfs al zou ik dat willen. Het gaat in essentie om een proces binnen ons bedrijf, zoals dat bij ieder groot bedrijf het geval zou zijn, waardoor dit geen onderwerp voor de FIA en ook niet voor de Formule 1 is."

Beschadigend voor Horner zelf en de familie: "Genoeg geweest"

Horner benadrukt afsluitend dat de voorbije tijd zwaar is geweest voor zowel hemzelf als zijn familie, vooral door het lekken aan bepaalde media. "Het is een lastige tijd geweest. Ik ben getrouwd en heb drie kinderen. Als alle intrige op een gegeven moment effect op je kinderen gaat hebben en over je huwelijk gaat, dan moet ik vooral heel dankbaar zeer dat ik een geweldige familie heb en een vrouw die me steunt." Horner voegt toe dat de imagoschade voor hem veel groter is geweest dan voor de vrouw die inmiddels op non-actief is gezet of de andere betrokkenen bij dit zeer complexe geheel, zowel privé als politiek. "Ik ben de enige die bij naam is genoemd in deze hele zaak. Natuurlijk is het dan heel lastig. Als er kinderen bij betrokken zijn en het over families gaat, dan is het allesbehalve fraai geweest."

"De realiteit is dat er een klacht is ingediend waar op de meest professionele manier mee is omgegaan, niet eens door Red Bull Racing, maar door de overkoepelende eigenaren van Red Bull GmbH. Ze hebben een onafhankelijke onderzoeker aangesteld en eentje die zeer hoog staat aangeschreven. Hij heeft de tijd genomen om alle feiten te bestuderen en om alle betrokkenen te interviewen. Hij heeft alles bekeken, had alle informatie en is vervolgens tot de conclusie gekomen om de klacht af te wijzen. Wat mij betreft en wat Red Bull betreft is het tijd om door te gaan en naar de toekomst te kijken. Mijn vrouw en familie zijn zeer ondersteunend geweest, maar de dingen die zij te verduren hebben gekregen, zijn nu genoeg geweest", is Horner duidelijk. De focus moet weer waar het echt om draait in de sport: "We moeten door en ons richten op waar we hier echt voor zijn: racen. De spotlights moeten op de auto's en de coureurs, zoals dat hoort tijdens een Grand Prix-weekend."