Max Verstappen: "Anderen reden met meer vermogen, lange runs zijn goed"

Een kleine week na zijn dominante vertoning in Bahrein mochten Max Verstappen en zijn negentien collega's alweer aan de bak voor het tweede raceweekend van dit Formule 1-seizoen. Nadat de wereldkampioen tijdens de mediadag vooral vragen moest beantwoorden die niet over de baanactie zelf gingen, konden de schijnwerpers daar een etmaal later wel eindelijk op worden gericht.

Verstappen begon de dag met de snelste tijd tijdens de eerste vrije training. Aan het begin van de tweede oefensessie leidde Verstappen de debatten eveneens door op mediums 1.29.543 te klokken. Halverwege de sessie kwamen de softs voor de dag en wist Fernando Alonso de lat verrassend hoog te leggen door ruim zeven tienden sneller te gaan. Verstappen bleef daar bij zijn eerste poging op de rode band ver van verwijderd, maar verbeterde zichzelf na twee cool-down rondjes wel op dezelfde compound. De tweede aanzet bracht Verstappen op P2, ruim drie tienden achter de wereldkampioen van 2005 en 2006. George Russell zou zich nadien tussen Alonso en Verstappen nestelen, waardoor laatstgenoemde de vrijdag als derde afsloot. Zijn 1.29.158 was overigens wel een halve seconde sneller dan zijn eigen toptijd van vorig jaar uit de tweede training, hetgeen aangeeft hoeveel progressie alle Formule 1-teams maken onder een stabiel reglement.

Kwalificatiesnelheid kan nog beter met RB20, long run goed

"Het ging over het algemeen best wel goed", blikt Verstappen meteen na afloop terug. "Ze hebben de baan best goed geprepareerd, want die was niet echt vuil", duidt hij de baanomstandigheden op het bloedsnelle stratencircuit. Wat betreft de RB20 concludeert de wereldkampioen dat de basis goed is, maar dat er met name over één ronde nog wel iets te winnen valt. "De snelheid was best goed en we hebben in ieder geval veel geleerd. Natuurlijk zijn er altijd dingen die nog beter kunnen en dat geldt vooral voor de snelheid over één ronde."

Het past naadloos bij wat Verstappen in Bahrein ook al liet weten: in de kwalificatie zijn de verschillen klein en is Red Bull misschien niet eens altijd de favoriet, maar tijdens de race komt het voordeel tot uiting. Een andere overeenkomst met Bahrein is dat de concurrentie volgens Verstappen al met iets agressievere motorstanden heeft gereden. "Ik denk dat de anderen wat meer vermogen gebruikten, net zoals in Bahrein", spreekt de man die vorig jaar door een kapotte aandrijfas vanaf P15 moest vertrekken in Jeddah. Een iets agressievere motorstand kan bijvoorbeeld voor Aston Martin gelden, het team dat er vrijdag met beide auto's goed bij stond en in Saudi-Arabië veel belangen heeft door titelsponsor Aramco.

Voor Verstappen en Red Bull zijn de lange runs belangrijker en daar is de Nederlander in ieder geval goed over te spreken. "Over de lange runs ben ik best wel tevreden, ja. Anderen zijn misschien iets sterker over één ronde, maar onze auto komt echt tot leven tijdens de lange runs."