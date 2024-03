Voor Carlos Sainz kan het weekend in Jeddah prettiger beginnen. De Spanjaard liet tijdens de mediadag verstek gaan vanwege ziekte en ook tijdens de eerste twee Formule 1-trainingen in Saudi-Arabië voelde de Ferrari-man zich nog lang niet fit. Het werd een zware dag, waarin hij ook nog een paar keer zich over de boordradio liet horen over de enorme drukte op het circuit. Met een zesde en zevende tijd zat hij er echter wel aardig bij.

"Dit was natuurlijk een heel lastige dag, nu ik ziek ben geweest. De laatste 24 uur zijn voor mij heel zwaar en moeilijk geweest", begint de Madrileen na afloop van de donderdagse trainingssessies. Zijn doel voor de dag is wel behaald. "Ik wilde veel op de baan zijn en zo veel mogelijk leren. Ik wilde niet te veel pushen, want ik voelde me nog altijd niet ideaal. We hebben het programma probleemloos afgewerkt. Hopelijk voel ik me morgen beter, al is dat waarschijnlijk niet 100%. Als ik me beter voel kan ik meer de limiet opzoeken en uiteindelijk beter presteren."

Eenmaal op de baan kostte het veel moeite voor Sainz om goed te rijden. Het hoge gripniveau maakte het nog een stuk lastiger voor de verre van fitte coureur. "Dat is superhoog. Het asfalt geeft veel grip waardoor je sneller kan rijden. Dat maakt het fysiek ook een stuk lastiger", erkent de Ferrari-coureur. "Het vraagt veel, zowel van coureur als van de auto. Het was dus een moeilijke dag, maar het is ons gelukt. Nu moeten we goed tot rust komen en morgen nog sterker voor de dag komen."

De keren dat Sainz in de Ferrari zat, ging hij elke ronde een stukje sneller over het circuit rond. Voor die constante verbeteringen geeft hij zichzelf vooral een schouderklopje. "Dat was meer aan mij, dan aan de auto te danken. Daarom is het heel lastig om vandaag conclusies te trekken uit de rondetijden, want morgen is het pas de kwalificatie", legt de tweevoudig Grand Prix-winnaar uit. "We zorgen dat we daar klaar voor zijn en gaan er vol voor." Over de verwachtingen voor de race kan hij ook nog niet veel zeggen: "Dat gaat heel nieuw worden, want het waren geen ideale long runs."