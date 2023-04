De Formule 1 opereert onder enkele reglementen waarin de spelregels voor de sport staan opgeschreven. Zo dienen teams zich te houden aan de technische en financiële reglementen van de FIA, terwijl de coureurs zich aan de regels in het sportieve reglement moeten houden. Wie een overtreding begaat, riskeert een straf te krijgen. Soms krijgen coureurs of teams bijzonder zware straffen die nergens op lijken te slaan - denk eens terug aan de gridstraf van 65 plaatsen die Stoffel Vandoorne in 2017 kreeg bij de Belgische Grand Prix.

F1 is een gecompliceerde vorm van autosport en dus ligt het ook voor de hand dat de straffen soms voor verwarring zorgen bij de fans. Want wat is de reden achter een straf? En waarom zijn er verschillende soorten straffen? In dit artikel zetten we op een rij welke straffen er uitgedeeld kunnen worden in F1, wat coureurs op een straf kan komen te staan, hoe ook teams soms bestraft kunnen worden en hoe dit alles kan leiden tot een schorsing.

De stewards van de FIA zijn degenen die straffen uitdelen aan de teams en coureurs. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Welke F1-straffen zijn er?

In de Formule 1 zijn er verschillende soorten straffen, die afhankelijk van de zwaarte van de overtreding van een team of coureur kunnen worden uitgedeeld.

Waarschuwingen

De lichtste straf die een coureur kan krijgen, is een waarschuwing. Die krijgen zij bijvoorbeeld als zij tijdens een race de track limits overschrijden. Wie dat te vaak doet, kan uiteindelijk een tijdstraf krijgen.

Reprimandes

Een reprimande staat eigenlijk gelijk aan een officiële waarschuwing, iets wat je met enige fantasie als een soort gele kaart kan zien. Coureurs mogen gedurende het seizoen vier keer straffeloos tegen een reprimande aanlopen, bij een vijfde reprimande krijgen zij een gridstraf van 10 plaatsen. Deze reprimandes kunnen uitgedeeld worden voor zowel vergrijpen op als naast de baan. Zo kreeg Sebastian Vettel bij de Hongaarse GP van 2021 een reprimande voor het dragen van een 'Same Love'-shirt, terwijl Yuki Tsunoda in 2022 in Zandvoort een reprimande kreeg omdat hij met losgemaakte gordels terugreed naar de pits.

Sebastian Vettel en Pierre Gasly op de grid voorafgaand aan de GP van Hongarije in 2021. Foto: Jerry Andre / Motorsport Images

Tijdstraffen

Iets zwaardere straffen voor sportieve incidenten zijn de tijdstraffen van vijf of tien seconden. Deze moeten de coureurs inlossen bij hun eerstvolgende pitstop, waarbij de pitcrew gedurende het aantal strafseconden nog niet aan de auto mag werken. Maakt een coureur geen pitstop meer, dan wordt de tijdstraf na afloop van de race bovenop hun eindtijd opgeteld.

In de seizoensopener van 2023 in Bahrein kreeg Esteban Ocon maar liefst drie tijdstraffen. Eerst eentje van vijf seconden omdat zijn rechtervoorwiel buiten zijn gridpositie stond, gevolg door een tijdstraf van tien seconden omdat de monteurs bij het inlossen van de straf al na 4,6 seconden aan de auto gingen werken. Daar kwam nog eens vijf seconden tijdstraf bovenop omdat Ocon 0,1 kilometer per uur harder reed dan de snelheidlimiet in de pits.

Drive-through penalty

Wie het als coureur nog bonter maakt, kan rekenen op een drive-through penalty. Dit houdt in dat de rijder voor straf door de pits moet rijden, voordat hij zich weer op de baan meldt. Belangrijk hierbij is dat deze straf niet gecombineerd kan worden met bijvoorbeeld het maken van een pitstop.

Stop-and-go penalty

Als een drive-through penalty niet genoeg is, maar diskwalificatie een te zware straf is, kunnen de stewards besluiten om een coureur een stop-and-go penalty van tien seconden te geven. Bij deze sanctie moet een coureur - net als bij de drive-through - naar de pits komen, om vervolgens tien seconden stil te staan zonder dat er aan de auto gewerkt mag worden. Daarna mag de coureur weer terugkeren in de race.

Gridstraffen

Meestal krijgen coureurs een gridstraf vanwege het te vaak wisselen van motorcomponenten. Zo moest Charles Leclerc tijdens de GP van Saudi-Arabië tien plekken achteruit op de grid omdat hij het maximum aantal control electronics per seizoen al had overschreden. Hij kwalificeerde zich als tweede, maar moest de race vanaf P12 aanvangen na zijn straf. Ook kunnen coureurs een gridstraf krijgen als zij na afloop van een race schuldig worden bevonden aan een vergrijp, of als zij tijdens die race al zijn uitgevallen.

Diskwalificatie

Voor heel ernstige vergrijpen en overtredingen van het technische reglement hebben de stewards de mogelijkheid om een coureur of team te diskwalificeren. Dit gebeurde bijvoorbeeld bij de GP van Hongarije in 2021, toen Sebastian Vettel uit de uitslag werd gehaald na zijn knappe tweede plaats. Aston Martin kon namelijk niet genoeg brandstof aanleveren om een monster te kunnen nemen na de race, waardoor de FIA niet kon controleren of hij met legale brandstof had gereden.

Romain Grosjean werd naar aanleiding van deze startcrash in België één race geschorst. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Schorsing

De zwaarste straf die een Formule 1-team opgelegd kan krijgen, is een schorsing. Dit gebeurt alleen in extreme omstandigheden en komt dus zelden voor, getuige de slechts zes schorsingen in de laatste veertig jaar. De meest recente schorsing was voor Romain Grosjean, die de GP van Italië in 2012 aan zich voorbij moest laten gaan. De in Zwitserland geboren Fransman was dat jaar bij meerdere crashes betrokken, met als dieptepunt het veroorzaken van de enorme startcrash tijdens de Belgische GP.

Wie krijgen F1-straffen?

De coureurs ontvangen veruit het vaakste een straf, maar de stewards kunnen ook een team op de bon slingeren. Als bewezen wordt dat een team zich schuldig heeft gemaakt aan valsspelen, dan kan dat leiden tot een stevige boete of andere soorten straffen. Zo kreeg Red Bull een boete van 7 miljoen dollar en werd de beschikbare tijd voor aerodynamische ontwikkeling in de windtunnel met 10 procent beperkt, nadat bleek dat het team in 2021 meer had uitgegeven dan het budgetplafond toestond. Aston Martin kreeg vanwege procedurele fouten een boete van 450.000 dollar opgelegd.

Een ander voorbeeld van teams en teamleden die bestraft worden, was Crashgate in 2008. Renault gaf Nelson Piquet jr. destijds in Singapore de opdracht om met opzet te crashen in bocht 17, waardoor Fernando Alonso op dat moment kon profiteren met zijn pitstop. De Spanjaard zou uiteindelijk winnen. Nadat F1 hiervan in 2008 op de hoogte werd gesteld en de zaak in de doofpot stopte, kwam het in 2009 alsnog aan het licht toen Piquet werd ontslagen door Renault. Hij vertelde vervolgens aan de FIA dat teambaas Flavio Briatore en topengineer Pat Symonds hem opdracht hadden gegeven om te crashen. Briatore en Symonds werden vervolgens voor lange tijd geschorst, terwijl Renault voorwaardelijk gediskwalificeerd werd.

Nelson Piquet jr kreeg in Singapore in 2008 de opdracht om opzettelijk te crashen. Crashgate was hiermee geboren. Foto: Sutton Images

Hoe krijgen F1-coureurs hun straffen?

Coureurs

Als de stewards van de FIA tijdens de race een overtreding opmerken, stellen zij een onderzoek in naar de betrokken auto's. Als het om een fors vergrijp als het veroorzaken van een botsing gaat, dan onderzoeken de stewards het incident zo snel mogelijk om de schuldige coureur meteen te bestraffen. Als beide coureurs uitvallen door het incident, is zo'n snel besluit niet nodig en kan het onderzoek na afloop van de race plaatsvinden. Dan moeten de betrokken coureurs zich vaak ook bij de stewards melden om hun eigen visie op het incident te geven.

Ook kunnen coureurs tijdens trainingen, de kwalificatie en sprintraces tegen een straf aanlopen, die vrijwel altijd gewoon tijdens de zondagse race ingelost dient te worden. Bij kleine overtredingen besluiten de stewards vaak om pas na afloop van de sessie een blik te werpen, zodat zij de focus op de belangrijkste zaken kunnen houden.

Teams

Het uitdelen van straffen aan teams gaat anders in zijn werk, omdat zij vaak gedetailleerde documenten moeten indienen met betrekking tot zaken als de financiën of het ontwerp van de auto. Als de FIA iets vindt dat niet conform de regels is, stelt het een onderzoek in waarbij het verschillende beoordelingen uitvoert, de ingediende rapporten nader onderzoekt, om meer relevante informatie vraagt en uiteindelijk beslist of er sprake is van een overtreding.

Soms gebeurt het dat een coureur of teambaas de aandacht van de FIA trekt. Dat gebeurde bij Crashgate, maar ook met de "roze Mercedes" van Racing Point in 2020. Technisch directeur Andrew Green zei destijds dat het team vanwege de samenwerking met Mercedes goed had gekeken naar het concept dat het Duitse fabrieksteam gebruikte om de wereldtitels te winnen. Dat concept werd letterlijk gevolgd, tot onvrede van concurrerende teams. De FIA stelde daarom een onderzoek in en oordeelde dat Racing Point een set brake ducts had gebruikt van Mercedes. Het probleem daarmee was dat dit onderdeel vanaf 2020 een 'non-listed part' werd, waardoor het gebruik ervan illegaal was. Racing Point kreeg een boete van 400.000 euro en 15 constructeurspunten aftrek.

Pierre Gasly staat nog tot en met 22 mei in de gevarenzone qua F1-strafpunten. Foto: Alpine

Hoe kunnen F1-coureurs geschorst worden?

Als een coureur bestraft wordt, verzamelen ze strafpunten op hun superlicentie. Die licentie werd in de jaren 90 geïntroduceerd en is verplicht voor coureurs die in F1 racen. Punten ervoor zijn te verdienen in de diverse klassen onder de koningsklasse, waarbij betere resultaten in de eindstand meer punten opleveren. Als een coureur 40 punten heeft verzameld heeft, maakt diegene aanspraak op een superlicentie.

In de Formule 1 kunnen de coureurs dus strafpunten op hun superlicentie krijgen. Wie binnen een tijdsbestek van twaalf maanden twaalf strafpunten verzamelt, krijgt automatisch één race schorsing. Op deze manier hoopt de FIA gevaarlijk rijgedrag te voorkomen. In 2023 heeft de autosportfederatie wel besloten dat de stewards minder snel strafpunten gaan uitdelen voor heel kleine vergrijpen. Dat bleek al tijdens de GP van Bahrein, toen er diverse sportieve straffen werden uitgedeeld zonder dat coureurs tegen strafpunten aanliepen.

De FIA heeft voor deze soepelere aanpak gekozen nadat Pierre Gasly met tien strafpunten op de rand van een schorsing kwam te staan, terwijl hij vooral strafpunten voor kleine vergrijpen kreeg. "Het is een onprettige situatie die vrij delicaat is. In zekere zin is het een beetje beschamend dat ik in een positie ben gekomen dat ik geschorst kan worden. Na het seizoen dat ik heb afgewerkt, vind ik niet dat ik heel gevaarlijk ben geweest in de afgelopen twaalf maanden. Het zou dus een zware straf zijn." Om de zaak voor zijn nieuwe werkgever Alpine nog vervelender te maken, behaalde Gasly al zijn strafpunten in dienst van AlphaTauri. Pas op 22 mei raakt hij zijn eerste strafpunten weer kwijt.

Kunnen F1-coureurs in beroep tegen straffen?

Als coureurs en teams vinden dat zij ten onrechte zijn bestraft, dan kunnen zij het besluit aanvechten bij de FIA. Een recent voorbeeld is Fernando Alonso in Saudi-Arabië. Hij kreeg een tijdstraf van tien seconden nadat de stewards oordeelden dat de krik achter illegaal contact maakte met de auto tijdens het inlossen van een eerdere tijdstraf. Aston Martin ging in beroep en claimde dat dit niet gelijk stond aan werken aan de auto, waar de FIA mee instemde. De straf werd teruggedraaid, waardoor Alonso zijn derde plek terugkreeg. Ook Ferrari is na de GP van Australië in beroep gegaan tegen de tijdstraf die Carlos Sainz daar kreeg voor de botsing met Alonso.

Tussenstand strafpunten F1-coureurs