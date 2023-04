Ferrari vecht tijdstraf Carlos Sainz in GP Australië alsnog aan bij FIA

Carlos Sainz kon in de chaotische slotfase van de Grand Prix van Australië rekenen op een tijdstraf van vijf seconden na het contact met landgenoot Fernando Alonso. De Ferrari-coureur mocht als vierde oplijnen voor het allerlaatste rondje achter de safety car en kwam logischerwijs ook als vierde over de meet, maar zakte door het compacte veld terug tot de twaalfde positie. Het betekent dat de Spanjaard puntloos is gebleven en ook dat hem voor zijn gevoel onrecht is aangedaan.

Inconsistentie: Drie momenten compleet anders afgehandeld

In de auto liet een emotionele Sainz al weten de afhandeling onacceptabel te vinden. Volgens hem hadden de stewards het moment na afloop van de race moeten onderzoeken, zodat hij zijn kant van het verhaal had kunnen doen. In plaats daarvan kreeg Sainz de tijdstraf meteen opgelegd. Deze werkwijze botst volgens Ferrari met andere incidenten die na de rommelige herstart plaatsvonden. Zo is de aanvaring tussen Alpine-coureurs Pierre Gasly en Esteban Ocon wél na afloop van de race besproken en luidde het oordeel dat een straf overbodig was. Het moment waarop Logan Sargeant Nyck de Vries van achteren aanreed, is opvallend genoeg helemaal niet onder de loep genomen.

Juist die inconsistentie leidt ertoe dat Ferrari de zaak opnieuw wil openen. Het team uit Maranello heeft officieel een beroep gedaan op de 'right of review'-procedure van de FIA, zo bevestigt Ferrari aan Motorsport.com. "We zijn in gesprek met de FIA en hebben onze documenten opgestuurd. Verder willen we nu niets over die gesprekken loslaten", reageert teambaas Frederic Vasseur. "We hebben het moment met Gasly en Ocon gezien en ook het moment met Sargeant en De Vries. Dat waren incidenten op bijna hetzelfde moment, maar de reactie van de stewards was niet hetzelfde. Verder wil ik er niet te veel over zeggen. We hebben onze argumenten, maar die houden we voor de FIA."

De laatste keer dat de 'right of review'-procedure is gebruikt, was door Aston Martin in Jeddah om uiteindelijk met succes de laatste tijdstraf van Alonso terug te draaien. Het proces dat bij de 'right of review' hoort, is tweeledig. Eerst moet de FIA beslissen of het verzoek om de zaak te heropenen wordt gehonoreerd. De belangrijkste factor daarin is of er 'nieuw en significant bewijs' beschikbaar is dat op het moment van oordelen nog niet voor handen was. Pas als dat het geval wordt geacht, zullen de stewards weer inhoudelijk naar de zaak kijken en eventueel hun oordeel aanpassen. Doordat Aston Martin in de Alonso-zaak met zeven soortgelijke gevallen over een krik voor de dag is gekomen, waarin er geen straf werd uitgedeeld, is dat als nieuw bewijs gezien.

Sainz wil net als Gasly en Ocon gehoord worden

Bij Ferrari is het nog even afwachten, weet ook Vasseur. "Ze moeten eerst kijken of ze de zaak heropenen en als dat zo is, zal er een nieuwe hoorzitting komen, ofwel met dezelfde stewards uit Melbourne ofwel met stewards van de volgende race. We verwachten in ieder geval een open discussie met de FIA. Dat zou ook goed zijn voor de sport, omdat je nu drie gevallen hebt gehad in dezelfde bocht die niet op dezelfde manier zijn afgehandeld. De grootste frustratie zat bij Carlos zelf, zoals via de boordradio ook al te horen was. Doordat de race eigenlijk over was en het podium er ook niet door is veranderd, was het volgens mij verstandig geweest om Carlos eerst aan te horen, zoals met Gasly en Ocon wel is gebeurd. Wat de uiteindelijke beslissing wordt, is natuurlijk aan de stewards, maar het heropenen van de zaak zou in ieder geval een goede eerste stap zijn."

Gevraagd op welke termijn zoiets kan gebeuren, moet Vasseur het antwoord nog schuldig blijven. "De bal ligt nu bij de FIA. Zij moeten zoals gezegd beslissen of ze er weer naar gaan kijken, en zo ja, wanneer. Dat zou in Baku kunnen, maar misschien ook al wel voor die tijd. Wij hebben in ieder geval liever dat het voor die tijd gebeurt, zodat we ons in Baku op andere dingen kunnen concentreren."

Video: De chaotische staande herstart en het contact tussen Sainz en Alonso in beeld