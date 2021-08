Vijf F1-coureurs krijgen reprimande voor niet naleven procedures

Na afloop van de bizar verlopen race op de Hungaroring werden Sebastian Vettel, Valtteri Bottas, Carlos Sainz en Lance Stroll naar de stewards geroepen. Zij zouden zich niet hebben gehouden aan de pre-race procedure die wedstrijdleider Michael Masi had opgesteld. Daarin stond dat de coureurs hun t-shirts moesten verwijderen voordat het Hongaarse volkslied werd gespeeld. Daar hield het viertal zich niet aan. Vettel droeg op de grid een t-shirt met regenboogkleuren en de woorden ‘Same Love’ erop, waarmee hij zich opnieuw uitsprak tegen de anti-LGBTQ+-wet in Hongarije. Bottas, Stroll en Sainz hadden op dat moment het We Race As One-t-shirt aan, dat sinds vorig jaar door de coureurs wordt gedragen voor aanvang van de race.

Alle vier de rijders moesten na afloop van de race op het matje komen bij de stewards, waar zij een zogenaamde non-driving reprimande kregen. Die kregen ze omdat ze zich niet hadden gehouden aan Artikel 12.2.1.i van de Internationale Sportieve Code van de FIA, wat betekent dat ze zich “niet hielden aan de instructies van relevante officials voor een veilig en orderlijk verloop van het evenement.” In de officiële documenten werd gemeld dat de coureurs als verdediging opvoerden dat ze “vergaten het We Race As One-shirt op tijd uit te doen tijdens het volkslied vanwege de aankomende regen”.

Opvallend genoeg staat bij Vettel dezelfde uitleg, terwijl de Aston Martin-coureur een ander shirt droeg dan zijn collega’s. Bij Sky Sports F1 sprak hij zich al uit over het feit dat hij zich bij de stewards moest melden. Hij nam daarbij al aan dat het ging om het dragen van het t-shirt, iets wat hij de volgende keer overigens zo weer zou doen. “Ik heb gehoord dat het komt omdat ik mijn t-shirt aan hield tijdens het volkslied. Als ze me willen diskwalificeren, dan vind ik dat prima. Ze kunnen doen wat ze willen, want het maakt me niet uit. Ik zou het zo nog een keer doen.”

Ocon op de bon voor missen pitingang na uitloopronde

Racewinnaar Esteban Ocon moest na afloop van de race dus ook op het matje komen bij de wedstrijdleiding. De Alpine-coureur pakte zijn allereerste F1-zege op de Hungaroring en reed in de feestvreugde voorbij aan de ingang van de pits, aan het einde van zijn uitloopronde. Hij parkeerde zijn auto aan het eind van de pits en daarmee volgde hij de instructies van de wedstrijdleider niet. Dat komt de Fransman dus op een reprimande te staan. ”Tijdens het verhoor legde Ocon uit dat hij de ingang van de pits simpelweg had gemist. Hij dacht daarna dat parkeren dicht bij de uitgang van de pits de beste plek zou zijn. Hij verontschuldigde zich en zei de volgende keer voorzichtiger te zijn. De stewards zien dit niet als het verbreken van de parc fermé-regels. Ocon hield zich echter niet aan de instructies van de wedstrijdleider en daarom is de eerder genoemde straf passend.”